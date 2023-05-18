КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Остальные

Новости
Главная
Остальные

Допинг

18 мая, 22:34

ВАДА наказало 203 российских спортсмена на основе данных московской лаборатории

Мария Гусева
Telegram Дзен

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) наказало 203 спортсмена из России, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб, сообщает ТАСС.

Также 182 дела находятся на стадии расследования. 73 спортсменам предъявлены обвинения.

«Постоянный успех «Операции LIMS» является свидетельством значительной работы, проводимой отделами разведки и расследований, а также юридическими вопросами агентства. Я также хотел бы поблагодарить международные федерации и другие антидопинговые организации, которые усердно следили за доказательствами, предоставленными им ВАДА, продолжают возбуждать дела по мере необходимости. ВАДА связывается со всеми соответствующими органами, участвующими в расследовании, чтобы обеспечить справедливость для спортсменов во всем мире», — цитирует ТАСС президента ВАДА Витольда Баньку.

В LIMS фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА), эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

Российская сторона настаивала на непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону ВАДА, но только частично согласился с наложенными антидопинговым агентством санкциями в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.

Источник: ТАСС
ВАДА
2
Обсудить
Читайте также
Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!
Навка поздравила Загитову с днем рождения
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Госдума приняла в I чтении законопроект об интеграции новых регионов в систему спорта РФ