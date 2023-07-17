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Сегодня, 17:23

Васильев высказался о законопроекте по выплате спортсменами компенсации при смене гражданства

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о законопроекте по выплате спортсменами компенсации при смене гражданства.

«Я обеими руками за и даже не раз высказывал аналогичные предложения. На мой взгляд, если спортсмен меняет гражданство, он должен в полном объеме компенсировать финансовые вложения, которые были осуществлены на его подготовку. За все годы. Это ведь оплачивало именно государство, а не папа с мамой, как практикуется на Западе. Там все происходит за счет родителей, поэтому атлет ничего никому не должен и может делать все, что заблагорассудится. А у нас на спортсмена тратятся огромные государственные средства. Так что все справедливо. Он должен вернуть эти средства, и пусть едет, куда угодно. Поменять гражданство хотят в основном те спортсмены, которые не попадают в сборную России. В других странах у них появляется шанс попробовать себя на международной арене без сложных отборов. То есть они себе упрощают путь на Олимпийские игры, Кубок или чемпионат мира. А уход лидеров сборных — крайне редкое явление, особенно в субъективных видах спорта. Ведь какое бы гражданство ни получили наши атлеты, к ним все равно будут относиться как к русским и засуживать. Не думаю, что уехавшие спортсмены будут чувствовать себя слишком уютно и комфортно. Поэтому я думаю, что овчинка выделки не стоит — лучше оставаться на Родине», — приводит слова Васильева RT.

17 июля председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о подготовке законопроекта, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию при смене гражданства. Отмечается, что избежать выплаты компенсации можно будет, если спортсмен в течении трех лет не находился в числе кандидатов в сборную России или оплачивал свою подготовку самостоятельно.

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