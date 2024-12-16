Министр спорта Татарстана: «Мы не теряем надежду, что большие турниры вернутся в Россию»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов в разговоре с «СЭ» выразил надежду на возвращения международных турниров на территорию России.

«Мы достаточно активно работаем с World Aquatics, много было проведено мероприятий на территории Татарстана: Чемпионаты мира, кубки мира, этапы кубков мира. Конечно, сегодня рано говорить о том, что что-то вернется в нашу страну, но в целом мы не теряем надежду, что в перспективе большие турниры вернутся в Россию» — сказал Леонов «СЭ».

20 ноября World Aquatics разрешила россиянам и белорусам, выполнившим критерии допуска, выступать в турнирах по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 прошел в Будапеште с 10 по 15 декабря. Сборная России стала второй в медальном зачете, завоевав 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные).