6 ноября, 18:05

Путин: «Россия за равноправие стран, и спорт должен объединять людей»

Ана Горшкова
Корреспондент

Президент РФ Владимир Путин на международном форуме «Россия — спортивная держава» заявил, что спорт должен объединять людей.

«Россия, как и большинство государств планеты, выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур. Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами», — приводит слова Путина сайт kremlin.ru.

Президент отметил, что именно в этом заключена высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций.

«В этой связи хотел бы поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно, взвешенное и справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России. Наша позиция неизменна: доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами, а политике в спорте не место.

Для России это не пустые слова. В ходе подготовки и проведения соревнований любого уровня мы всегда радушно принимали посланцев международных спортивных объединений, комитетов, федераций, создавали все условия для атлетов, которые в честной борьбе своим колоссальным трудом и талантом обретали право представлять свою родную страну. В целом мы руководствовались исключительно спортивными принципами, а не уровнем и качеством отношений с той или иной страной.

Вновь повторю: спорт, культурное и гуманитарное сотрудничество не должны становиться заложниками тех или иных конфликтов и геополитических противоречий», — заявил Путин.

Источник: https://kremlin.ru/events/president/news/78420
Владимир Путин
