Владимир Путин поручил расширить полномочия Министерства спорта

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширения полномочий Министерства спорта.

Глава государства подчеркнул, что координация совместной работы органов власти, государственных организаций и частного бизнеса возлагается на Минспорт.

«Сфера физкультуры и спорта имеет прямое отношение к решению таких важнейших задач, как сбережение населения, реализация потенциала каждого человека, повышение уровня благополучия российских семей, поэтому любая деятельность в этой сфере должна носить общенациональный, межведомственный характер, быть согласованной, четкой, результативной, выстроенной вокруг единых целей и общих показателей эффективности», — приводит слова Путина ТАСС.