Владимир Путин встретился с шейхом Султаном бен Халифой Аль Нахайяном

17 октября на площадке XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Уфе президент России Владимир Путин встретился с президентом Азиатской шахматной федерации шейхом Султаном бен Халифой Аль Нахайяном.

С российской стороны в мероприятии приняли участие председатель Попечительского совета Федерации шахмат России, заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр спорта России Михаил Дегтярев и президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

В ходе встречи глава российского государства вручил Султану бен Халифу Аль Нахайяну орден Дружбы — за большой вклад в популяризацию шахматного спорта в России и за рубежом. Указ о награждении был подписан 11 апреля 2024 года.

«Шахматы пользуются в России заслуженной любовью и популярностью. Сегодня на постоянной основе в стране шахматами занимаются более 1 миллиона человек, причем во всех субъектах страны. Мы гордимся традициями и достижениями российских шахматных школ», — сказал Владимир Путин.

Президент страны заметил, что Россия в сфере шахмат подарила миру немало творческих идей, подходов и разработок, благодаря которым шахматы развиваются не только как спорт, но и как искусство.

Глава государства подчеркнул, что шахматисты из Азии могли бы принять участие в школьном турнире «Белая ладья», который проводится в России уже более полувека.

«Знаю, что вы уделяете большое внимание развитию детско-юношеского спорта. В России проводится турнир для подростков, для детей «Белая ладья» уже, по-моему, 55 лет. Будем рады видеть команды Азиатского региона в числе участников этого уникального состязания», — сказал Владимир Путин шейху Султану.

19 октября шейх Султан бен Халифа Аль Нахайян посетил Центральный дом шахматиста имени М.М. Ботвинника в Москве. Его высочество встретили президент Федерации шахмат России Андрей Филатов с супругой Еленой и рассказали ему о богатой истории ЦДШ имени М.М. Ботвинника. Директор музея шахмат Дмитрий Олейников провел для гостя экскурсию, показав самые главные экспонаты из уникальной коллекции. Шейх Султан бен Халифа Аль Нахайян проявил большой интерес и просил подробнее рассказать о некоторых комплектах шахмат и их истории.

Во время своего визита шейх Султан бен Халифа Аль Нахайян объявил президенту ФШР Андрею Филатову, что школьники из города Эль-Айн примут участие в турнире «Белая ладья» в следующем году.

Президент ФШР Андрей Филатов сказал: «Для нас большая честь принять шейха Султана бен Халифу Аль Нахайяна в Центральном доме шахматиста и показать ему наш уникальный музей шахмат. Мы очень рады, что во время визита наш высокий гость подтвердил готовность направить команду из ОАЭ на «Белую ладью». Таким образом, география нашего знаменитого школьного турнира, который в 2014 году открывал президент России Владимир Путин, расширяется, привлекая новые страны».