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Сегодня, 13:21

Путин: «Россия готова взаимодействовать со всеми, кто разделяет принципы спорта»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Россия — спортивная держава», отметил, что Россия готова развивать сотрудничество со всеми, кто дорожит ценностями спорта.

«Россия готова и будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности и принципы спорта, кто дорожит этими ценностями. Только что я был в Китае, мы эту тему обсуждали и будем, безусловно, развивать это направление», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент РФ также отметил, что видит большой потенциал в развитии спортивного сотрудничества в СНГ, ШОС, БРИКС.

Путин сказал, что Игры БРИКС уже стоят в спортивном календаре и пройдут в Казани в июне 2024 года, а в сентябре Москва и Екатеринбург примут Всемирные Игры дружбы.

Ранее российские спортсмены завоевали 14 медалей в первый соревновательный день Игр БРИКС в Дурбане (ЮАР). Атлеты взяли 11 золотых наград, 2 серебра и 1 бронзу. Игры БРИКС проходят с 18 по 21 октября. В соревнованиях принимают участие около 450 спортсменов.

Евгения Чикунова. Чикунова едет за золотом в Дурбан, в Казани ожидается около 50 стран. Что ждать от Игр БРИКС

В марте исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным или правоохранительным структурам.

Затем в октябре международная организация временно отстранила Олимпийский комитет России.

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Источник: ТАСС
Владимир Путин
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