Власти Эстонии не хотят видеть россиянок на чемпионате мира по эстетической гимнастике

Президент Международной федерации эстетической групповой гимнастики (IFAGG) Лилия Морозова сообщила, что российские спортсменки не выступят на ноябрьском чемпионате мира по эстетической групповой гимнастике в Эстонии из соображений безопасности и нежелания властей страны принимать у себя россиянок.

«По решению Международной федерации эстетической групповой гимнастики команды России и Белоруссии выступают на международных стартах без национальной атрибутики и на усмотрение страны-организатора. В Эстонии, к сожалению, российская команда выступить не сможет. Во-первых, Всероссийская федерация эстетической гимнастики приняла решение не отправлять в Эстонию своих спортсменок из соображений безопасности. Что касается второй причины неучастия, то международная федерация допустила россиянок на этот чемпионат мира и при этом сделала запрос в страну — организатор соревнований. Эстонская федерация гимнастики под давлением властей страны вынуждена была признать нежелательным участие россиянок и белорусок в чемпионате мира в Тарту даже без национальной атрибутики», — приводит слова Морозовой ТАСС.

Чемпионат мира по эстетической групповой гимнастике пройдет в Эстонии с 22 по 24 ноября. В 2026 году чемпионат мира по эстетической гимнастике пройдет в болгарской Софии, а европейское первенство примет Сербия.