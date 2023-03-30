Власти Польши потребуют осуждения СВО от российских спортсменов перед Евроиграми

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что страна потребует от российских спортсменов для участия в Европейских играх подписать заявление об осуждении спецоперации.

«Мы их пригласим, пригласим тех, кто выполнит условие. В рамках неподдерживания войны пусть они подпишут заявление, что выступают против... Если российский спортсмен подпишет такое заявление, то, думаю, что это будет являться свидетельством моральности, и он может участвовать в соревнованиях», — приводит слова Бортничука РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

При этом министр заявил, что такое заявление будут требовать у российских спортсменов для участия в любых соревнованиях на территории Польши.

«Мы в это заявление, которое будет отделять зерна от плевел, включим фамилию Владимира Путина, включим формулировку «военные преступления». Мы будем требовать подписания такого заявления в отношении ко всем спортивным мероприятиям, которые проходят в Польше», — сказал Бортничук.

Ранее глава оргкомитета Европейских игр Марцин Новак заявил, что российских и белорусских спортсменов не допустят к участию в турнире в 2023 году в Польше.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности.

Также стало известно, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.