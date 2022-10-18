Во время награждения на чемпионате мира по армрестлингу спортсменка из Турции перекрыла казахстанский флаг

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Во время церемонии награждения на чемпионате мира по армрестлингу произошла казусная ситуация.
Призеры соревнований из Казахстана Диана Тюкова и Дана Асанова, поднявшись на пьедестал, раскрыли флаг своей страны. Затем спортсменка из Турции Чаглаян Деря Джерен вывесила над ним свой флаг.
Ситуация разрешилась мирным путем: Тюкова и Асанова подняли казахстанский флаг выше — и всем хватило места.
17 октября на чемпионате мира по армрестлингу среди женщин победу одержала спортсменка из Турции Деря Джерен. Казашка Тюкова заняла 2-е место, ее соотечественница Асанова — третье.