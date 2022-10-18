Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 16:56

Во время награждения на чемпионате мира по армрестлингу спортсменка из Турции перекрыла казахстанский флаг

Алина Савинова

Во время церемонии награждения на чемпионате мира по армрестлингу произошла казусная ситуация.

Призеры соревнований из Казахстана Диана Тюкова и Дана Асанова, поднявшись на пьедестал, раскрыли флаг своей страны. Затем спортсменка из Турции Чаглаян Деря Джерен вывесила над ним свой флаг.

Ситуация разрешилась мирным путем: Тюкова и Асанова подняли казахстанский флаг выше — и всем хватило места.

17 октября на чемпионате мира по армрестлингу среди женщин победу одержала спортсменка из Турции Деря Джерен. Казашка Тюкова заняла 2-е место, ее соотечественница Асанова — третье.

10
0
Читайте также
Тихонов звал в ЦСКА, но он выбрал водку. Наследник Рагулина рыл могилы и умер на улице
Несколько стран бойкотируют конгресс FIG из-за России. Почему это глупо
Россиянин Хохлов отсудил у Facebook 65 млн рублей за блокировки из-за фамилии
Обама посоветовал администрации Байдена определить границы помощи Украине
В парламенте Японии призвали Украину сложить оружие
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Журова рассказала, почему некоторые спортсмены отказываются от работы в Госдуме