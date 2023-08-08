Военным в Нидерландах запретили участвовать в соревнованиях, где будут россияне

Военнослужащим в Нидерландах запретили участвовать от имени министерства обороны страны в военно-спортивных мероприятиях, в которых принимают участие российские и белорусские военные, сообщает РИА Новости со ссылкой на NOS.

По данным источника, такое решение было принято министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен в связи с тем, что несколько недель назад нидерландские солдаты приняли участие в турнире по дзюдо в Доминиканской Республике, в котором участвовали и россияне.

Министр заявила, что военным из Нидерландов будет запрещено участвовать в соревнованиях вместе с россиянами и белоруссами, пока идут боевые действия на Украине.

В марте МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.