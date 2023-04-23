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Всемирная федерация сквоша рассмотрит допуск россиян на ближайшем заседании правления

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В пресс-службе Всемирной федерации сквоша (WSF) намерена на ближайшем заседании правления рассмотреть возможность возвращения российских спортсменов на соревнования под своей эгидой.

«Всемирная федерация сквоша продолжает следить за ситуацией и готова пересматривать политику в соответствии с последними рекомендациями Международного олимпийского комитета. Теперь этот вопрос будет рассмотрен на предстоящем заседании правления», — приводит слова представителя WSF ТАСС.

17 марта 2022 года WSF и Профессиональная ассоциация сквоша (PSA) отстранили спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии от участия во всех соревнованиях под своими эгидами до дальнейшего уведомления.

Источник: https://tass.ru/sport/17586921
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