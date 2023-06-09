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Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года на территории пяти субъектов Российской Федерации, сообщает ТАСС.

В соревнованиях примут участие 2 500 спортсменов, которые разыграют 108 комплектов наград в 14 олимпийских зимних видах спорта: биатлон, бобслей (в том числе скелетон), горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт (в том числе шорт-трек), лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, ски-альпинизм, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей.

Церемонии открытия и закрытия Спартакиады пройдут в Челябинске. В Челябинской области запланировано проведение соревнований по семи видам спорта: сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, конькобежный спорт (в том числе шорт-трек), фигурное катание, биатлон, хоккей. Свердловская область примет соревнования по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина и альпинизму (ски-альпинизму), Краснодарский край — по бобслею и санному спорту, Тюменская область — по лыжным гонкам, Красноярский край — по керлингу и фристайлу (дисциплины «акробатика» и «могул»).

Соревнования пройдут по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии.

«Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта станет крупнейшим спортивным мероприятием в 2024 году, в ней примут участие 2 500 сильнейших спортсменов страны. Символично, что Спартакиада пройдет в дни, когда мы будем отмечать десятилетие Олимпийских зимних игр в Сочи — одного из самых значимых событий в новейшей истории нашей страны. В России традиционно любят зимние виды спорта, а с проведением Игр-2014 количество их поклонников значительно возросло», — сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Источник: ТАСС
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