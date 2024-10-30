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Фетисов призвал запретить квадроберов: «Это не свойственно нашим культурным и историческим понятиям»

Артем Бухаев
Корреспондент
Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем отношении к квадробингу.

«Пока эту тему (в Госдуме РФ) не обсуждали. Поступит — рассмотрим. Квадроберы — это ужасная история. Это не свойственно нашим культурным, историческим и человеческим понятиям. Все, что является противоестественным, должно быть запрещено», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что вопрос запрета квадроберов в Думе не обсуждается.

Квадроберы. «Депутаты нашли повод пропиариться». Квадроберы объясняют, почему они нормальные

Вячеслав Фетисов

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