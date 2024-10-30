Фетисов призвал запретить квадроберов: «Это не свойственно нашим культурным и историческим понятиям»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем отношении к квадробингу.

«Пока эту тему (в Госдуме РФ) не обсуждали. Поступит — рассмотрим. Квадроберы — это ужасная история. Это не свойственно нашим культурным, историческим и человеческим понятиям. Все, что является противоестественным, должно быть запрещено», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что вопрос запрета квадроберов в Думе не обсуждается.