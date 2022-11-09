Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 09:11

Вяльбе назвала глупостью идею выхода России из-под юрисдикции CAS

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Новости

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что Россия не должна выходить из-под юрисдикции спортивного арбитражного суда (CAS).

«Многие любят сказать что-то, не подумав. Точно так же, как сейчас обсуждается вопрос, что нам необходимо выйти из CAS. А это единственный орган, который в какой-то ситуации может разрешить спорный вопрос. Неважно, в положительную или отрицательную сторону. Если Россия собирается выйти из CAS, то все спортсмены станут абсолютно бесправными, у них никаких шансов не будет где-то что-то доказать. Это абсолютно глупо!» — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Она также заявила, что в нынешней ситуации, в которой находится Россия нелепо махать шашкой и выходить из спортивных организаций. По ее словам, Россию пытаются изолировать, однако стоит жить как раньше и продолжать быть открытыми людьми.

Депутат Госдумы Роман Терюшков внес на рассмотрение законопроект в котором говорится об отмене признания решений CAS российскими спортивными федерациями.

В феврале исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221109/vyalbe-1830124223.html
Елена Вяльбе
Читайте также
Американская компания FSG выставила «Ливерпуль» на продажу
Третьяк ответил на слова Фетисова, назвавшего его сумасшедшим
Пентагон сообщил об истощении арсеналов Запада из-за помощи Киеву
Пушков оценил отказ ЕС от установления лимита цен на газ
Politico отметила влияние США на позицию Зеленского по переговорам с РФ
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Степанова будет спасать лыжи в этом сезоне. Она троллит Байдена и клеймит Запад
Всемирный боксерский совет исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии
ВАДА передало дело фигуристки Валиевой в Спортивный арбитражный суд
Российская гимнастка Симакова намерена сменить спортивное гражданство на немецкое
Федор Емельяненко попросил IMMAF допустить сборную России к международным соревнованиям в 2023 году
Без россиянок чемпионкой мира стала бразильская гимнастка. Наша сборная стыдит международную федерацию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ассоциация летних олимпийских международных федераций одобрила недопуск России к турнирам