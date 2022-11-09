Вяльбе назвала глупостью идею выхода России из-под юрисдикции CAS

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что Россия не должна выходить из-под юрисдикции спортивного арбитражного суда (CAS).

«Многие любят сказать что-то, не подумав. Точно так же, как сейчас обсуждается вопрос, что нам необходимо выйти из CAS. А это единственный орган, который в какой-то ситуации может разрешить спорный вопрос. Неважно, в положительную или отрицательную сторону. Если Россия собирается выйти из CAS, то все спортсмены станут абсолютно бесправными, у них никаких шансов не будет где-то что-то доказать. Это абсолютно глупо!» — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Она также заявила, что в нынешней ситуации, в которой находится Россия нелепо махать шашкой и выходить из спортивных организаций. По ее словам, Россию пытаются изолировать, однако стоит жить как раньше и продолжать быть открытыми людьми.

Депутат Госдумы Роман Терюшков внес на рассмотрение законопроект в котором говорится об отмене признания решений CAS российскими спортивными федерациями.

В феврале исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.