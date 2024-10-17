Вяльбе призвала Госдуму принять закон против квадроберов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комментарии для «СЭ» раскритиковала квадробинг.

«Категорически против! Давно это все в Европе... Надо, чтобы Госдума срочно приняла закон и закрыла это. Это не спорт и не имеет к нему никакого отношения, как и к культуре в целом. У меня дочери 10 лет, она мне говорит: «Мама, у нас даже в школе в масках ходят», и она 10-летний ребенок говорит, что это ужас какой-то. Детей выгуливают на поводках! Купите собаку! Мы читаем с ребенком книжки», — сказала Вяльбе «СЭ».

Квадробинг — это неофициальный вид спорта, пришедший к нам из Японии. Надевая маски и хвосты, дети и подростки имитируют движения животных.