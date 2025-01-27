Юрий Акопов: «Четверо россиян участвуют в первом международном ТВ-турнире по нардам»

Федерация нард России запустила международный турнир, в котором четыре россиянина соревнуются с четырьмя иностранцами.

Успех проекта «Старт Суперлига», в котором сильнейшие нардисты нашей страны состязаются друг с другом в прямом телевизионном эфире, побудил Федерацию нард России (ФНР) запустить параллельно и международный турнир Start International. Здесь российские спортсмены встречаются уже с иностранцами. Каждую неделю по понедельникам начиная с 16.45 идут трансляции двух матчей этого турнира, а с 21.00 — двух поединков «Старт Суперлиги».

И те, и другие соревнования вместе с Григорием Твалтвадзе комментирует в качестве эксперта член исполкома ФНР Юрий Акопов, который рассказал о том, что у двух турниров общего, и в чем специфика Start International.

— Формат у двух турниров на сегодняшний день одинаковый. Start International — это отнюдь не матч «Россия против остального мира». Зачет индивидуальный. Восемь спортсменов в круговом турнире выявляют четырех лучших, которые затем играют полуфиналы и финал.

Россию представляют Сергей Ерохин, Ацамаз Арсагов, Микаел Варданян и Сергей Петухов. Из зарубежных спортсменов на приглашение ФНР откликнулись японцы Масаюки Мочизуки и Мисихито Кагеяма, немец Юрген Орловски и турок Айкут Узел. Это известные мастера, участники многих крупных турниров. Конечно, для них непривычны матчи не до определенного количества очков, а до истечения контрольного времени. На матч выделяется 56 минут, что связано с ограничениями в телевизионной сетке.

Отличия турнира Start International от «Суперлиги» чисто организационные. Они связаны с тем, что участники живут в разных странах. Однако удалось решить непростую техническую задачу и обеспечить зарубежных участников оборудованием. Заходя на интернет-платформу с символичным названием Galaxy Backgammon, которое можно перевести как «Планета нард», игроки могут беседовать и с партнерами, и со студией, в которой установлен монитор. На него выводят совершаемые игроками ходы. Телезритель же видит на экране, что происходит на интерактивной доске. Впрочем, когда друг с другом встречаются россияне, то они просто приходят в студию, как и участники «Старт Суперлиги».

— Следующий вопрос, быть может, прозвучит наивно: как осуществляется известный принцип «доверяй, но проверяй»? Что происходит после того, как игрок где-то за тридевять земель бросил кубики? Он просто сообщает выкинутые числа или за ним следит камера, которую он сам же установил?

— Этой проблемы вообще нет! Программа, которая обеспечивает возможность двигать шашки на мониторе, как бы сама выбрасывает кубики. То есть просто сообщает, какие выпали цифры. При этом соблюдается принцип случайности. В конце концов, управлять кубиками не может никто. Когда я играю, за меня может их бросить любой. Это ничего не изменит.

Добавлю, что наш проект способствует популяризации нард не только в России, но и за ее пределами. Где-то они признаны видом спорта, как с недавних пор в нашей стране, где-то считаются просто интеллектуальной игрой. За нашими трансляциями следят многие. А зарубежные участники не скрывают, что очень хотели бы приехать на финал в Москву.

Вот он состоится вживую, кто бы в него не вышел. Даже если это будут два иностранца. ФНР взяла на себя обязательство оплатить им проезд и проживание, планирует устроить экскурсии. Поездка в Москву — дополнительный стимул для наших иностранных коллег.