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29 сентября, 17:11

Дмитрий Чернышенко: «Любые крупные соревнования без России неполноценны»

Чернышенко рассказал о новых вызовах в спорте и способах их решения
Антон Бабошин
Корреспондент

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в выступлении на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава» рассказал о новых вызовах в спорте и способах их решения.

— Проведение форума стало важной традицией, объединяющей широкую спортивную общественность, власть, бизнес и СМИ, — отметил Чернышенко. — Напомню, что президентом России поставлена задача по вовлечению в систематические занятия физической культурой и спортом к 2030 году не менее 70 процентов населения страны. По итогам прошлого года этот показатель составил почти 50 процентов, мы опережаем плановые показатели.

Новые вызовы, с которыми столкнулась сфера спорта, ставят перед нами серьезные вопросы, ответы на которые участники форума совместно стараются найти. Главное, что дискриминационная политика в отношении России и наших спортсменов не принесла желаемых результатов недружественным странам и международным спортивным организациям, лишив соревнования достойной конкуренции, зрелищности и объективности. Россия вместе с тем не закрывается от международных контактов и состязаний. Мы задействуем потенциал объединений СНГ, БРИКС, ШОС, ЕАЭС, развиваем спортивную и гуманитарную дипломатию. На саммите в Самарканде дружественные государства поддержали предложение России — создать Ассоциацию спортивных организаций ШОС. Российские атлеты также активно готовятся к Играм СНГ, которые пройдут в Белоруссии в 2023 году. После переноса Всемирной универсиады в Екатеринбурге в 2023 году будут организованы международные соревнования среди студентов стран ШОС, БРИКС и СНГ.

Чернышенко также напомнил, что в нынешнем году возрождена спартакиада для сильнейших спортсменов, которая проведена по программе Игр-2024 в 12 регионах страны.

Дмитрий Чернышенко
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