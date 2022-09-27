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27 сентября, 18:15

Заместитель председателя Правительства России сообщил, что 88,5 процента российских детей регулярно занимаются спортом

Отдел спорта «СЭ»

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что спортом в России регулярно занимаются 88,5 процента детей.

«Приоритетная задача при реализации концепции — привлекать к занятиям спортом как можно больше детей, начиная с самых ранних лет. На данный момент в России систематически занимаются физкультурой около 24,3 миллиона детей — это 88,5 процента. К 2030 году этот показатель должен превысить 90 процентов. При этом профессионально занимаются в спортивных школах и центрах подготовки свыше 3,2 миллиона ребят. Среди регионов лидерами по количеству занимающихся являются Москва, Московская, Ростовская и Свердловская области, Краснодарский край, а также Республика Дагестан», — сообщил Дмитрий Чернышенко.

«Поддержка и развитие спортивного таланта с детского возраста — ключевой элемент спортивной вертикали, а также важная составляющая нашей общей работы по вовлечению жителей страны в регулярные занятия спортом и физической культурой», — добавил министр спорта России Олег Матыцин.

Вице-премьер напомнил, что правительство по поручению президента России Владимира Путина разработало и утвердило концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года. В ее рамках в 84 субъектах утверждены региональные программы развития, еще в одном документ находится на согласовании.

Дмитрий Чернышенко
Олег Матыцин
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