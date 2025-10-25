Женская сборная России по бодибилдингу заняла второе место на чемпионате мира в Дубае

Женская сборная России по бодибилдингу стала второй в медальном зачете на чемпионате мира в Дубае.

Золотые медали завоевали Ангелина Прядченко, Анна Китабова и Екатерина Даниленко.

«Сборная России по бодибилдингу вернулась из ОАЭ (Дубай), где проходил чемпионат мира среди фитнес-моделей и где наши прекрасные девушки представляли свою страну с флагом и гимном. Сборная России заняла второе общекомандное место, уступив девушкам из Китая. Россиянки завоевали 3 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей», — приводит ТАСС комментарий пресс-службы Федерации бодибилдинга России.