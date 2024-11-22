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Сегодня, 21:00

Журналист «СЭ» Тимур Ганеев — лауреат премии «Энергия побед»!

Тимур Ганеев — лауреат премии «Энергия побед»!
Фото Наталья Пахаленко/ОКР
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Заместитель шефа отдела олимпийских видов спорта «Спорт-Экспресса» Тимур Ганеев стал победителем XIV Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед», организованного Олимпийским комитетом при поддержке ПАО «Газпром» и Федерации спортивных журналистов России.

Материал, с которым выиграл Тимур, — это очень сложное, но в тоже время важное интервью Валентины Гуниной. Титулованная шахматистка подробно рассказала про свою страшную болезнь и про роль спорта в жизни. Прочтите, это действительно будет полезно.

Ганеев разделил первое место в номинации «Премия имени Льва Россошика за лучшую публикацию среди федеральных СМИ» с журналистом «Чемпионата» Андреем Шитихиным, который тоже сделал статью про Гунину.

Валентина приехала на церемонию награждения конкурса, поблагодарила авторов и не смогла сдержать слез.

Валентина Гунина не смогла сдержать слез.
Фото Наталья Пахаленко/ОКР

Второе место в этой номинации заняла Наталья Быканова (журнал «Физкультура и спорт»), третьим стал Олег Лысенко («Чемпионат»).

Фото Наталья Пахаленко/ОКР

Также отметим, что известный телеведущий, постоянный колумнист «СЭ» Илья Казаков награжден специальным призом «За особый вклад в развитие спортивной журналистики России».

Поздравляем наших коллег по «СЭ» Тимура и Илью, а также всех остальных лауреатов и призеров престижного конкурса.

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