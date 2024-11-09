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Журова — о словах Путина про трансгендеров: «Им просто нужен отдельный разряд»

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Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поддержала предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы трансгендеры на спортивных соревнованиях боролись между собой, а не с женщинами.

«Поддерживаю абсолютно. Соревнования мужчин и женщин — это ненормально с человеческой точки зрения и не надо нас обвинять в отсутствии толерантности. Трансгендерам просто нужен отдельный разряд. Хотя у меня есть подозрение, что когда они будут соревноваться в формате «сами с собой соревнуются», им перестанет это быть интересно», — цитирует Журову «РБ Спорт».

На прошедшей Олимпиаде-2024 в Париже боксерша из Алжира Иман Хелиф завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов. В 2023 году эту спортсменку не допустили до чемпионата мира из-за проваленного гендерного теста. В начале ноября СМИ опубликовали детали гендерного теста алжирки, согласно которому Хелиф оказалась биологическим мужчиной.

Владимир Путин. Путин осудил участие мужчин в женских турнирах

Источник: «РБ Спорт»
Бокс
Владимир Путин
Иман Хелиф
Светлана Журова

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