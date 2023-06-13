Журова прокомментировала инициативу о выплате компенсации за смену спортивного гражданства

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова рассказала о сложностях, связанных с реализацией идеи о получении компенсации за смену спортивного гражданства.

«Подобная практика есть на уровне игровых видов спорта при уходе из спортшкол. Такие инициативы были в хоккее относительно компенсации за отъезд молодых хоккеистов. И понятно, что все пытаются это каким-то образом обойти. Но это очень непростой вопрос. Каждый случай индивидуален. Причины могут самыми разными. Например, замужество девушки. А с юридической точки зрения еще сложнее. Очень много нюансов и с реализацией. Если спортсмен уехал, то как с него взыскивать эти средства? Кроме того, разная ситуация в различных видах спорта с долей вклада государства в подготовку спортсмена. К примеру, в теннисе и конькобежном спорте эта доля серьезно отличается. Получается, специальная комиссия должна подсчитывать сумму этой компенсации с определенного возраста», — цитирует Журову Vprognoze.ru.

Ранее председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев предложил поднимать вопрос о выплате компенсации за смену спортивного гражданства.