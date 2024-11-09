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Журова: «Согласна с Путиным, что МОК превратился в цирковых артистов»

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Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала критическое замечание президента России Владимира Путина о Международном олимпийском комитете (МОК). Глава государства сравнил организацию с цирком.

«Абсолютно согласна с Путиным, что МОК превратился в цирковых артистов и уничтожает олимпийское движение. МОК должен быть независимым. А сейчас все иначе. Хотя сами же люди из МОК в кулуарах говорят, что думают иначе, но вынуждены, потому что на них оказывается давление. Остается догадываться, какое», — цитирует Журову «РБ Спорт».

С 2022 года российские спортсмены отстранены от международных соревнований, либо допущены до них в нейтральном статусе без гимна и флага РФ. На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 спортсменов из России с нейтральным статусом.

Источник: «РБ Спорт»
Светлана Журова
МОК

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