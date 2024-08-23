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Российский бодибилдер Мишин умер в США. Почему культуристы так рано уходят?

Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
Отдел спорта «СЭ»
Евгений Мишин.
Фото Соцсети
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Действительно экстремальный вид спорта.

Несколько дней назад в США скончался известный российский бодибилдер Евгений Мишин — в возрасте 48 лет. Об этом сообщил его коллега по цеху Дэйв Палумбо. По его словам, спортсмен внезапно перестал дышать, спасти его не удалось, несмотря на 45-минутные усилия врачей. Проблемы с дыханием у него наблюдались давно. Это далеко не первый такой случай в бодибилдинге. Что не так с этим видом спорта?

Кто такой Евгений Мишин?

Мишин родился в 1976 году в городе Отрадное Ленинградской области в обычной рабочей семье. Его мать была врачом, а отец — моряком. Бодибилдингом Евгений увлекся в 1990-х годах. Заниматься он начал вместе с другом, который познакомил его с основными принципами тренировок и звездами бодибилдинга того времени, в том числе Арнольдом Шварценеггером.

В 16 лет Мишин уже работал тренером по бодибилдингу в Кирове, молодой человек сам оборудовал зал и вскоре стал одним из лучших инструкторов в городе. Но приходилось подрабатывать — основным способом заработка для него была продажа кожаных курток на местном рынке.

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В 1995 году он стал чемпионом Санкт-Петербурга по бодибилдингу, а уже через неделю выиграл чемпионат России по пауэрлифтингу. Позже переехал в этот город, окончил университет имени Лесгафта, участвовал в различных шоу, работал в спортивных клубах и продолжал готовиться к соревнованиям. В 2002 году он выиграл чемпионаты России и Европы по бодибилдингу. Но снова приходилось искать деньги на стороне. Мишин работал как модель и даже вынужден был участвовать в питерских стрип-шоу, что приносило приличные деньги.

На 2009 год Мишин занимал 20-е место в рейтинге Международной федерации бодибилдинга и был лучшим в России. За его спиной в том числе участие в одном из самых крупных чемпионатов по культуризму в мире — «Мистер Олимпия», который когда-то выигрывал Шварценеггер.

Позже Мишин снимался в кино и рекламе, в его фильмографии такие картины, как «Посадка в Мумбаи», «Булл», «Кейс», «Гобелен» и другие. Однако после спортивной карьеры россиянин переехал в Лос-Анджелес, женился на двукратной чемпионке США по фитнесу Лене Скарчафико. Как вспоминал в одном из своих видео сам спортсмен, в отношениях с женой все было хорошо, он даже взял на себя воспитание ее четырех детей от предыдущих партнеров. Пара прожила вместе 14 лет, но развелась. Мишин оставался публичным и активно рассказывал про жизнь в США на YouTube.

Фото Соцсети

Из-за чего погиб Мишин?

О кончине Мишина сообщил американский бодибилдер Дэйв Палумбо. На своей странице в Instagram* (принадлежит организации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. «СЭ») он рассказал, что у спортсмена произошла внезапная остановка дыхания. Врачи пытались реанимировать его в течение 45 минут, однако спасти Евгения не удалось. Палумбо отметил, что причина смерти пока не установлена. Мишин испытывал проблемы со здоровьем, в том числе респираторные.

Только в этом году это как минимум пятая громкая гибель бодибилдера. В мае стало известно, что немецкий спортсмен Кевин Гербхардт скончался всего через несколько недель после серьезной операции на колене в возрасте 31 года. Немец приходил в себя после процедуры по восстановлению разорванного сухожилия в колене — его укусил бойцовский пес.

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Испанский бодибилдер Ксиско Серра умер незадолго до Гербхардта в возрасте 50 лет, после того как пережил рак и опасный для жизни перитонит. До этого бразильский бодибилдер и влиятельный человек в области фитнеса Жонас Фильо был доставлен в больницу с тяжелой формой коронавируса. Вскоре после госпитализации он поделился своими фотографиями в респираторе в своем профиле, подписав пост: «Только Бог знает боль и слезы клоуна». Впоследствии Жонас умер от пневмонии в возрасте 29 лет.

А самой страшной смертью стало происшествие на фестивале FIBO Power, когда португалец Марко Луиш умер прямо во время соревнований. Его смерть открыла новый виток дискуссий о вреде бодибилдинга и употребления стероидов, которые постоянно используются в этом виде спорта.

Между тем недавно Международная федерация бодибилдинга допустила Россию на все международные соревнования — под национальным флагом.

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