«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил об «определенных мерах защиты для отдельных категорий» атлетов. Разбираемся, каких именно.

В ходе частичной мобилизации ряду категорий российских спортсменов предоставят бронь. Об этом во время форума «Россия спортивная держава» в Кемерове сообщил министр спорта РФ. «Ни о какой исключительности речь не идет. Но мы понимаем, что спортсмены и тренеры — это золотой фонд. Прежде всего те, кто готовится к Олимпийским играм, члены сборных команд, — отметил Матыцин. — Определенные меры защиты для отдельных категорий будут. Возможно, предоставят отсрочку. Пока мы находимся в диалоге с правительством». При этом министр подчеркнул, что «нельзя выделять спорт как отдельное рафинированное сообщество, которое должно пользоваться какими-то исключительными привилегиями».

Ранее различные спортивные руководители нашей страны выражали надежду на то, что члены сборной страны или хотя бы лидеры национальных команд получат бронь от призыва. «Как мне сказали в Министерстве спорта, спортсмены сборной и их тренеры получат бронь. Если кому-то поступила повестка, нужно сходить в военкомат и прояснить ситуацию», — приводит РИА «Новости» слова старшего тренера нашей национальной команды по спортивной гимнастике Валентины Родионенко. Если подобные планы реализуются, под частичную мобилизацию не попадут несколько тысяч атлетов топ-уровня, некоторые из которых уже получили повестки. Реально ли это? Ведь статус кандидата в сборную на данный момент отсутствует в списке возможных отсрочек от призыва.

«Желаю этой девочке покороче язык и побольше мозгов»

В последние дни появлялось много противоречивой информации об участии в частичной мобилизации профессиональных спортсменов, кандидатов в сборную страны и тренеров. Некоторые получили повестки. А некоторые — например главный тренер молодежной сборной России по хоккею с мячом Иван Максимов — уже отпущены домой после того, как выяснилось, что они не подпадают под критерии призыва, озвученные президентом и министром обороны РФ. В случае с легендой нашего бенди большие усилия для обнаружения ошибки военкомата приложила его жена Ольга Кокорекина, которая в прошлом работала на Первом канале и РТР.

А вот в фигурном катании ситуация пока слишком туманна. Перед контрольными прокатами национальной команды 24—25 сентября появилась информация о повестке одиночнику Александру Самарину, но сам вице-чемпион Европы это не подтвердил. И отреагировал на публикацию синхронистки (да, в «фигурке» есть пятая дисциплина — синхронное катание) Анны Шкурдай жестко: «Желаю этой девочке, не помню ее имени, и этому другу от друга подруги немного покороче язык и побольше мозгов. Пусть каждый занимается своим делом. И большей части новостных издательств, и репортерам — вторую часть моих напутствий. Брать информацию из группы, где 200 человек, и из этого делать новости — это даже не желтая пресса называется». Впрочем, конкретно данные о повестке Самарин не опроверг. Это сделала за него тренер Светлана Соколовская.

Самарин катается в ЦСКА и в прошлом проходил военную службу в спортроте. Боевого опыта у него, конечно, нет, как и у всех остальных фигуристов сборной России. Но непосредственно в указе президента о мобилизации об отсрочке говорилось только для одной категории граждан: «работающих в организациях оборонно-промышленного комплекса». Далее в пункте 9 отмечается, что «категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются Правительством Российской Федерации». Именно поэтому многое зависит от Министерства спорта, но по умолчанию у спортсменов привилегий нет. Согласно официальной информации, под частичную мобилизацию среди мужчин — граждан России старше 18 лет сейчас не подпадают:

— студенты государственных вузов очной и очно-заочной формы обучения, получающие первое высшее образование, а также получающие первое среднее профессиональное образование. Решение об аспирантах и лицах с учетными степенями обещают принять в ближайшее время;

— многодетные и одинокие отцы, опекуны и попечители несовершеннолетних, а также лица, занимающиеся уходом за инвалидами первой группы;

— признанные негодными по состоянию здоровья;

— имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершенные преступления;

— работники предприятий оборонно-промышленного комплекса;

— специалисты с высшим профильным образованием, работающие в аккредитованных организациях в сферах финансов, информационных технологий, связи и СМИ;

— сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы.

Приоритет при частичной мобилизации отдается тем, кто уже проходил службу в Вооруженных силах, владеет определенными военно-учетными специальностями и имеет боевой опыт.

Дмитрий Алиев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Уникальные специалисты

Спортсменов среди категорий, имеющих право на отсрочку, пока нет. Между тем серьезная ситуация складывается в фигурном катании Санкт-Петербурга. По информации «СЭ», повестки получили Дмитрий Алиев и Макар Игнатов — причем оба не фигуристы основы сборной. Дмитрий вне списка национальной команды, Макар — в резерве, несмотря на первое место в весеннем финале Кубка России. И это, мягко говоря, необычно — как правило, победителю гарантировалось место в составе. На контрольных прокатах в Петербурге я его об этом спрашивал, но Макар ответил, что в данный момент это не имеет отношения, имея в виду, что сборной как таковой нет. Но этот фактор важен.

Алиев — чемпион Европы 2020 года, Игнатов — вице-чемпион России 2021-го. Оба — статусные фигуристы, и легендарный тренер Татьяна Тарасова уже сказала, что, по ее мнению, обоим должно быть дано если не освобождение, то хотя бы отсрочка. Более того — повестки, по нашим данным, также пришли тренерам сборной — Егору Челошкину и Кириллу Алешину, работающим в группе Алексея Мишина. Профессор сказал, что фигуристов его группы ситуация не касается. Но что будет с тренерами — не ясно. Формально оба в списках наставников сборной (теперь можно объяснить появление там Алешина, которое вызвало такое удивление, наряду с включением Самодуровой).

Как сказал один фигуристов, знакомый с ситуацией в питерской СШОР, настроение в школе не способствует тренировкам и подготовке к «Гран-при России», который может стать главным спортивным событием в стране этой осенью и зимой. Беспокойство вызвано состоянием неопределенности. До первого этапа в Москве всего три недели, но планы могут поменяться в любой момент. Между тем Федерация фигурного катания РФ, по нашей информации, совместно с Минспортом решает вопрос о бронировании спортсменов. Пока речь идет о фигуристах сборной, но в списки могут попасть и другие.

С одной стороны, есть статья 59 Конституции РФ, в которой говорится, что «защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации». С другой стороны, понятно желание работодателя сохранить уникальных специалистов, от которых зависит качество выполнения стоящих перед организацией задач. Например, министр связи Максут Шадаев уже добился отсрочки для IT-специалистов и сотрудников операторов связи. Теперь нечто похожее предстоит сделать министру спорта Матыцину.

«По моей информации, Минспорт подавал списки бронирования спортсменов, но это касается членов национальных сборных и спортсменов, которые показывали высокие результаты на прошедших чемпионатах, — приводит РИА «Новости» слова депутата Госдумы Романа Терюшкова. — Другой информации нет. Закон един для всех. Если будут повестки, будем отдавать долг Родине, ничего страшного».