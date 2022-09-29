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29 сентября, 16:20

«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?

Отдел спорта «СЭ»
«Лужники».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дмитрий Алиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил об «определенных мерах защиты для отдельных категорий» атлетов. Разбираемся, каких именно.

В ходе частичной мобилизации ряду категорий российских спортсменов предоставят бронь. Об этом во время форума «Россия спортивная держава» в Кемерове сообщил министр спорта РФ. «Ни о какой исключительности речь не идет. Но мы понимаем, что спортсмены и тренеры — это золотой фонд. Прежде всего те, кто готовится к Олимпийским играм, члены сборных команд, — отметил Матыцин. — Определенные меры защиты для отдельных категорий будут. Возможно, предоставят отсрочку. Пока мы находимся в диалоге с правительством». При этом министр подчеркнул, что «нельзя выделять спорт как отдельное рафинированное сообщество, которое должно пользоваться какими-то исключительными привилегиями».

Ранее различные спортивные руководители нашей страны выражали надежду на то, что члены сборной страны или хотя бы лидеры национальных команд получат бронь от призыва. «Как мне сказали в Министерстве спорта, спортсмены сборной и их тренеры получат бронь. Если кому-то поступила повестка, нужно сходить в военкомат и прояснить ситуацию», — приводит РИА «Новости» слова старшего тренера нашей национальной команды по спортивной гимнастике Валентины Родионенко. Если подобные планы реализуются, под частичную мобилизацию не попадут несколько тысяч атлетов топ-уровня, некоторые из которых уже получили повестки. Реально ли это? Ведь статус кандидата в сборную на данный момент отсутствует в списке возможных отсрочек от призыва.

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«Желаю этой девочке покороче язык и побольше мозгов»

В последние дни появлялось много противоречивой информации об участии в частичной мобилизации профессиональных спортсменов, кандидатов в сборную страны и тренеров. Некоторые получили повестки. А некоторые — например главный тренер молодежной сборной России по хоккею с мячом Иван Максимов — уже отпущены домой после того, как выяснилось, что они не подпадают под критерии призыва, озвученные президентом и министром обороны РФ. В случае с легендой нашего бенди большие усилия для обнаружения ошибки военкомата приложила его жена Ольга Кокорекина, которая в прошлом работала на Первом канале и РТР.

А вот в фигурном катании ситуация пока слишком туманна. Перед контрольными прокатами национальной команды 2425 сентября появилась информация о повестке одиночнику Александру Самарину, но сам вице-чемпион Европы это не подтвердил. И отреагировал на публикацию синхронистки (да, в «фигурке» есть пятая дисциплина — синхронное катание) Анны Шкурдай жестко: «Желаю этой девочке, не помню ее имени, и этому другу от друга подруги немного покороче язык и побольше мозгов. Пусть каждый занимается своим делом. И большей части новостных издательств, и репортерам — вторую часть моих напутствий. Брать информацию из группы, где 200 человек, и из этого делать новости — это даже не желтая пресса называется». Впрочем, конкретно данные о повестке Самарин не опроверг. Это сделала за него тренер Светлана Соколовская.

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Самарин катается в ЦСКА и в прошлом проходил военную службу в спортроте. Боевого опыта у него, конечно, нет, как и у всех остальных фигуристов сборной России. Но непосредственно в указе президента о мобилизации об отсрочке говорилось только для одной категории граждан: «работающих в организациях оборонно-промышленного комплекса». Далее в пункте 9 отмечается, что «категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются Правительством Российской Федерации». Именно поэтому многое зависит от Министерства спорта, но по умолчанию у спортсменов привилегий нет. Согласно официальной информации, под частичную мобилизацию среди мужчин — граждан России старше 18 лет сейчас не подпадают:

— студенты государственных вузов очной и очно-заочной формы обучения, получающие первое высшее образование, а также получающие первое среднее профессиональное образование. Решение об аспирантах и лицах с учетными степенями обещают принять в ближайшее время;
— многодетные и одинокие отцы, опекуны и попечители несовершеннолетних, а также лица, занимающиеся уходом за инвалидами первой группы;
— признанные негодными по состоянию здоровья;
— имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершенные преступления;
— работники предприятий оборонно-промышленного комплекса;
— специалисты с высшим профильным образованием, работающие в аккредитованных организациях в сферах финансов, информационных технологий, связи и СМИ;
— сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы.

Приоритет при частичной мобилизации отдается тем, кто уже проходил службу в Вооруженных силах, владеет определенными военно-учетными специальностями и имеет боевой опыт.

Дмитрий Алиев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дмитрий Алиев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Уникальные специалисты

Спортсменов среди категорий, имеющих право на отсрочку, пока нет. Между тем серьезная ситуация складывается в фигурном катании Санкт-Петербурга. По информации «СЭ», повестки получили Дмитрий Алиев и Макар Игнатов — причем оба не фигуристы основы сборной. Дмитрий вне списка национальной команды, Макар — в резерве, несмотря на первое место в весеннем финале Кубка России. И это, мягко говоря, необычно — как правило, победителю гарантировалось место в составе. На контрольных прокатах в Петербурге я его об этом спрашивал, но Макар ответил, что в данный момент это не имеет отношения, имея в виду, что сборной как таковой нет. Но этот фактор важен.

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Алиев — чемпион Европы 2020 года, Игнатов — вице-чемпион России 2021-го. Оба — статусные фигуристы, и легендарный тренер Татьяна Тарасова уже сказала, что, по ее мнению, обоим должно быть дано если не освобождение, то хотя бы отсрочка. Более того — повестки, по нашим данным, также пришли тренерам сборной — Егору Челошкину и Кириллу Алешину, работающим в группе Алексея Мишина. Профессор сказал, что фигуристов его группы ситуация не касается. Но что будет с тренерами — не ясно. Формально оба в списках наставников сборной (теперь можно объяснить появление там Алешина, которое вызвало такое удивление, наряду с включением Самодуровой).

Как сказал один фигуристов, знакомый с ситуацией в питерской СШОР, настроение в школе не способствует тренировкам и подготовке к «Гран-при России», который может стать главным спортивным событием в стране этой осенью и зимой. Беспокойство вызвано состоянием неопределенности. До первого этапа в Москве всего три недели, но планы могут поменяться в любой момент. Между тем Федерация фигурного катания РФ, по нашей информации, совместно с Минспортом решает вопрос о бронировании спортсменов. Пока речь идет о фигуристах сборной, но в списки могут попасть и другие.

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С одной стороны, есть статья 59 Конституции РФ, в которой говорится, что «защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации». С другой стороны, понятно желание работодателя сохранить уникальных специалистов, от которых зависит качество выполнения стоящих перед организацией задач. Например, министр связи Максут Шадаев уже добился отсрочки для IT-специалистов и сотрудников операторов связи. Теперь нечто похожее предстоит сделать министру спорта Матыцину.

«По моей информации, Минспорт подавал списки бронирования спортсменов, но это касается членов национальных сборных и спортсменов, которые показывали высокие результаты на прошедших чемпионатах, — приводит РИА «Новости» слова депутата Госдумы Романа Терюшкова. — Другой информации нет. Закон един для всех. Если будут повестки, будем отдавать долг Родине, ничего страшного».

Александр Самарин
Дмитрий Алиев
Макар Игнатов
Олег Матыцин
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