Искусственный интеллект убивает самую древнюю игру. Тюремные сроки, доносы и повсеместное читерство

Один из самых интеллектуальных видов спорта — игра го — оказался в жутком кризисе из-за компьютерных программ.

В Азии разразился крупный скандал с возможным использованием искусственного интеллекта (ИИ) на крупном международном турнире по древней китайской игре го. В полуфинале Кубка Чунлан с призовым фондом 200 000 долларов новичок Ли Сюаньхао из Китая победил действующего чемпиона мира Шин Джин Сео из Южной Кореи. В социальных сетях товарищ по команде Ли обвинил его в мошенничестве с использованием ИИ, который обычно используется во время тренировок, но запрещен во время соревнований. Доказательств читерства со стороны китайца не нашли, но многие СМИ и эксперты считают, что это может привести к смерти игры, которой только в Поднебесной занимаются миллионы.

Игра го. Фото Global Look Press

Чемпион мира завершил карьеру после поражения от ИИ

Инцидент с Кубка Чунлан получил широкое освещение, в том числе в китайских государственных СМИ. Игроки призвали принять новые меры для предотвращения мошенничества с помощью ИИ, хотя китайская ассоциация го заявила после нескольких недель расследования, что им не удалось найти доказательств мошенничества со стороны Ли.

«ИИ разрушил все существующие порядки этой игры, — сказал CNN Цзюхэн Хэ, заядлый игрок в го, который исследует ИИ в Корнельском университете. — Раньше топовые игроки за счет своего опыта и знаний могли назвать себя лучшими в этой игре. Теперь мы должны принять тот факт, что ИИ превосходит всех мастеров, вместе взятых. Это может привести к концу игры. В онлайн-лигах по го первые места занимают только те, кто использует ИИ».

На протяжении тысячелетий игра го считалась вершиной интеллектуального стремления в Восточной Азии. По данным Китайской ассоциации го, в Поднебесной этой игрой занимаются 40 миллионов человек в 200 тысячах секций.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда искусственный интеллект «вторгся» в мир го. В отличие от шахмат, в которых с 1990-х годов доминировали компьютерные программы, го считалась слишком сложной игрой для механизации из-за почти бесконечного количества возможных ходов по сетке 19 на 19.

Но в 2016 году появился ИИ AlphaGo, который опроверг этот довод. 18-кратный чемпион мира Ли Се Дол из Южной Кореи потерпел сокрушительное поражение от AlphaGo в широко разрекламированном матче. Три года спустя Ли объявил о завершении карьеры, назвав одной из важнейших причиной тот проигранный матч.

«Люди играли в го тысячи лет, улучшая свой уровень, но ИИ показал нам, что даже самые сильные игроки все еще новички в этой игре», — сказал CNN Ао Лисянь, преподающий в Детском колледже го в Гонконге.

В школе, открывшейся в 2003 году, Ао Лисянь учит детей играть в го с использованием ИИ, который стал неотъемлемой частью пути практически каждого игрока. На iPad Ао Лисянь продемонстрировал своим ученикам тренировочную игру против ИИ. Каждый раз, когда ему надо было сделать ход, программа ИИ предлагала лучшие варианты в синих точках на доске. В углу экрана программа зеленым отображала, какие из его ходов считались хорошими, и красным, когда ходы считались плохими, а также насколько его ходы были близки к действиям ИИ в процентах.

Игра го. Фото Global Look Press

Удобства для зрителей

В то время как обучение с ИИ стало обычным явлением, соревнование — это совсем другое дело. Чемпион мира из Южной Кореи Шин Джин Сео сказал CNN, что мошенничество является серьезной проблемой во время турниров. Шин говорит, что не знает, имело ли место мошенничество во время его матча с Ли, но он опасается, что спорт потеряет свою актуальность, если организации не смогут гарантировать чистую игру.

«Есть много современных технологий, которые позволяют использовать ИИ в офлайн-турнирах, причем делать это незаметно, — говорит Шин. — Получается, что теперь мы не можем доверять никому, а любой выход игрока в туалет теперь вызывает сомнения».

Только в его стране с 2016 года было как минимум два громких мошеннических скандала с использованием ИИ. По сообщению южнокорейского информационного агентства Yonhap, в 2020 году местный суд приговорил двух человек к году тюремного заключения после того, как они были уличены в использовании ИИ на официальном соревновании по го (один играл, второй давал подсказки в мини-наушник).

Позже в том же году Корейская ассоциация го провела расследование в отношении одного из своих профессиональных игроков после того, как в организацию поступили анонимные сообщения. В итоге этот неназванный игрок признался, что использовал подсказки ИИ в официальных стартах.

Сам Шин проводит более 70 процентов своих тренировочных часов, используя программное обеспечение для искусственного интеллекта под названием KataGo, разработанное в 2017 году американским программистом Дэвидом Ву. По его словам, ИИ удалось установить новую, более высокую планку для игроков, даже несмотря на то, что это разрушило игру.

Профессор Нам Чи Хён, которая преподает го более 20 лет, говорит, что искусственный интеллект стал неотъемлемой частью ее уроков. При этом она уверена, что ИИ никогда не заменит тренеров. «ИИ может выбирать правильные ходы, но не может объяснить почему. Людям по-прежнему нужна моя интерпретация ИИ», — сказала она.

Для фанатов искусственный интеллект сделал сложную игру более доступной. Во время матчей результаты нередко остаются неясными для многих зрителей. Но теперь с помощью ИИ зрители могут четко видеть, кто выигрывает, а кто проигрывает во время матча.