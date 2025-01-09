Овечкин вернулся в гонку за Гретцки, Непомнящий и Мурзин стали чемпионами мира, первый титул Андреевой и Шнайдер в 2025-м. Что случилось за выходные

Что случилось за праздничные выходные.

27 декабря

Хоккей. Форварду СКА Евгению Кузнецову диагностировали сотрясение мозга после матча с ЦСКА.

В дедлайн КХЛ СКА обменял защитника Степана Фальковского в «Ак Барс» на Дмитрия Юдина. Форвард СКА Василий Глотов и защитник Арсений Коромыслов обменяны в «Трактор» на игрока обороны Илью Карпухина.

Волейбол. Бывший тренер мужской сборной России и московского «Динамо» Даниэле Баньоли скончался на родине в Италии после продолжительной болезни на 72-м году жизни.

Фигурное катание. 53-летняя Маргарита Дробязко, выступавшая ранее за сборную Литвы, вышла на лед в шоу «Щелкунчик» через 20 дней после родов. Между тем в Вильнюсе продолжается процесс о лишении этой спортсменки литовского гражданства из-за сотрудничества с Татьяной Навкой.

28 декабря

Лыжи. Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (Непряева) одержала первую победу после декретного отпуска, заняв первое место в спринте свободным стилем на всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня» в Московской области.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

29 декабря

Хоккей. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся на лед после травмы и забросил шайбу в ворота «Торонто».

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев достиг отметки в 950 очков в КХЛ и вышел в лидеры по числу голевых передач в истории лиги.

Шахматы. Россияне заняли весь пьедестал в мужском турнире чемпионата мира по рапиду. Титул сенсационно достался Володару Мурзину, второе место — у Александра Грищука, третье — у Яна Непомнящего. Фаворит соревнований норвежец Магнус Карлсен отказался от борьбы из-за скандала с дресс-кодом. У женщин россиянка Екатерина Лагно завоевала бронзу. Золото — у Хапди Конеру из Индии, серебро — у Цзюй Вэньцзюнь из Китая.

30 декабря

Футбол. «Милан» уволил Паулу Фонсеку. Новым главным тренером стал Сержиу Консейсау.

Хоккей. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Детройта» забросил 870-ю шайбу в карьере.

Волейбол. Определились обладатели Кубка России среди мужчин и среди женщин. В мужском финале московские динамовцы победили действующего чемпиона суперлиги «Зенит-Казань» — 3:0 (25:22, 25:21, 25:23). А у девушек «Динамо-Ак Барс» на своей площадке взяло верх над «Ленинградкой» — 3:2 (23:25, 22:25, 25:13, 25:17, 15:13).

Фото FIDE

31 декабря

Хоккей. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин установил клубный рекорд, быстрее всех в истории набрав 500 очков за период выступления в команде.

17-летний нападающий московского «Динамо» Иван Рябкин расторг контракт с клубом ради продолжения карьеры в американской лиге USHL.

Шахматы. Впервые в истории чемпионский титул в блице оказался разделен — Ян Непомнящий и Магнус Карлсен решили не завершать финальный поединок в Нью-Йорке. Третье место в мужском турнире чемпионата мира досталось Уэсли Со из США и Яну-Кшиштофу Дуде из Польши. У женщин победительницей стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь, одолевшая в финале соотечественницу Лэй Тинцзе. Третью строчку разделили Рамешбабу Вайшали из Индии и россиянка Екатерина Лагно.

Фото Global Look Press

3 января

Футбол. В перенесенном матче «Реал» в гостях обыграл «Валенсию» (2:1) и вернулся на первое место. Команда Карло Анчеллотти уступала в счете до 85-й минуты и потеряла из-за удаления Винисиуса. Бразилец поддался на провокацию голкипера, толкнул его и теперь пропустит из-за дисквалификации две встречи.

Хоккей. В матче против «Миннесоты» нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил свой 871-й гол в НХЛ.

Молодежная сборная Канады, уступив в четвертьфинале Чехии (3:4), завершила выступление на домашнем МЧМ.

Легкая атлетика. Бывший личный тренер олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой Евгений Трофимов умер на 81-м году жизни.

Фото Getty Images

4 января

Хоккей. В матче против «Рейнджерс» нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил свой 872-й гол в НХЛ.

Теннис. Серебряные призеры Олимпиады-2024 Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали титул на парном турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия). Это первый трофей для россиян в новом теннисном сезоне.

Художественная гимнастика. Обнародована информация об оскорблениях и избиениях детей в школе олимпийского резерва № 5 города Владимира. По этому факту заведено уголовное дело, одному из тренеров грозит до трех лет тюрьмы.

Фото AFP

5 января

Футбол. Матвей Сафонов стал обладателем Суперкубка Франции. Его «ПСЖ» в матче в Катаре обыграл «Монако» Александра Головина — 1:0. Головин провел на поле 72 минуты, Сафонов остался в запасе.

Теннис. Сборная США второй раз за три года стала победителем командного турнира United Cup. В финале американцы обыграли сборную Польши и вернули себе трофей, который ранее выигрывали в 2023-м.

Лыжи. Норвежцы Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг выиграли многодневку «Тур де Ски» в Италии. Для обоих эти победы — четвертые в карьере.

Лыжи/Биатлон. Экспериментальная эстафета с участием российских и белорусских лыжников и биатлонистов состоялась в Рязани. Соревнования под брендом «Гонка чемпионов» выиграла команда, за которую выступали Мария Истомина, Александр Терентьев, Наталия Шевченко и Эдуард Латыпов.

6 января

Футбол. В финале Суперкубка Италии, прошедшем в Саудовской Аравии, «Милан» одержал волевую победу над «Интером» — 3:2. Сержиу Консейсау установил рекорд клуба по быстроте завоевания трофея.

Хоккей. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что «ждет возвращения сборной России как можно скорее».

Сборная США стала победителем молодежного чемпионата мира, в финале переиграв Финляндию (4:3 ОТ).

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров установил клубный рекорд по результативным передачам в гостевых матчах (291).

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

7 января

Футбол. Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов встретился с новым президентом федерации Маратом Омаровым. Стороны обсудили дальнейшие планы работы. Вопрос о возможной отставке, вопреки ходившим слухам, не поднимался.

Гандбол. В Москве в рамках турнира «Игры дружбы» состоялись спарринги между главными и юношескими сборными России и Белоруссии. В противостоянии взрослых команд дважды сильнее были гости — 28:26 и 32:28. А в первой игре команд U-17 была зафиксирована ничья 34:34, во второй — победа юных россиян — 36:35.

8 января

Хроника. В Южно-Сахалинске стартовали Российско-Китайские молодежные зимние игры. В состав российской делегации вошли 176 спортсменов и тренеров. В составе китайской делегации — 144 человека. Соревнования пройдут в девяти олимпийских видах спорта.