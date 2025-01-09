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Сегодня, 01:00

Овечкин вернулся в гонку за Гретцки, Непомнящий и Мурзин стали чемпионами мира, первый титул Андреевой и Шнайдер в 2025-м. Что случилось за выходные

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Что случилось за праздничные выходные.

27 декабря

Хоккей. Форварду СКА Евгению Кузнецову диагностировали сотрясение мозга после матча с ЦСКА.

В дедлайн КХЛ СКА обменял защитника Степана Фальковского в «Ак Барс» на Дмитрия Юдина. Форвард СКА Василий Глотов и защитник Арсений Коромыслов обменяны в «Трактор» на игрока обороны Илью Карпухина.

Василий Глотов, Константин Окулов и&nbsp;Илья Карпухин. «Трактор» затмил «Авангард», Ротенберг нашел защитника. Сумасшедший дедлайн КХЛ: инсайды и детали по топ-сделкам от Хайруллина

Волейбол. Бывший тренер мужской сборной России и московского «Динамо» Даниэле Баньоли скончался на родине в Италии после продолжительной болезни на 72-м году жизни.

Фигурное катание. 53-летняя Маргарита Дробязко, выступавшая ранее за сборную Литвы, вышла на лед в шоу «Щелкунчик» через 20 дней после родов. Между тем в Вильнюсе продолжается процесс о лишении этой спортсменки литовского гражданства из-за сотрудничества с Татьяной Навкой.

Александра Игнатова и&nbsp;Маргарита Дробязко. Прыжковый целибат Трусовой, 53-летняя Дробязко вышла на лед после родов. Как проходят шоу в Москве

28 декабря

Лыжи. Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (Непряева) одержала первую победу после декретного отпуска, заняв первое место в спринте свободным стилем на всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня» в Московской области.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

29 декабря

Хоккей. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся на лед после травмы и забросил шайбу в ворота «Торонто».

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев достиг отметки в 950 очков в КХЛ и вышел в лидеры по числу голевых передач в истории лиги.

Александр Овечкин забил гол в&nbsp;пустые ворота в&nbsp;матче &laquo;Торонто&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo;. Чудо-возвращение Овечкина: играл мало, но сразу же забил!

Шахматы. Россияне заняли весь пьедестал в мужском турнире чемпионата мира по рапиду. Титул сенсационно достался Володару Мурзину, второе место — у Александра Грищука, третье — у Яна Непомнящего. Фаворит соревнований норвежец Магнус Карлсен отказался от борьбы из-за скандала с дресс-кодом. У женщин россиянка Екатерина Лагно завоевала бронзу. Золото — у Хапди Конеру из Индии, серебро — у Цзюй Вэньцзюнь из Китая.

Володар Мурзин. У России весь пьедестал на ЧМ по рапиду! Мурзин — самый неожиданный чемпион в истории!

30 декабря

Футбол. «Милан» уволил Паулу Фонсеку. Новым главным тренером стал Сержиу Консейсау.

Хоккей. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Детройта» забросил 870-ю шайбу в карьере.

Александр Овечкин и&nbsp;Джейкоб Чикран. 24 гола до Гретцки! Овечкин опять забил — невозможно поверить, что ему 39 и он пропустил полтора месяца из-за травмы

Волейбол. Определились обладатели Кубка России среди мужчин и среди женщин. В мужском финале московские динамовцы победили действующего чемпиона суперлиги «Зенит-Казань» — 3:0 (25:22, 25:21, 25:23). А у девушек «Динамо-Ак Барс» на своей площадке взяло верх над «Ленинградкой» — 3:2 (23:25, 22:25, 25:13, 25:17, 15:13).

Фото FIDE

31 декабря

Хоккей. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин установил клубный рекорд, быстрее всех в истории набрав 500 очков за период выступления в команде.

17-летний нападающий московского «Динамо» Иван Рябкин расторг контракт с клубом ради продолжения карьеры в американской лиге USHL.

Ян&nbsp;Непомнящий, Магнус Карлсен, Ханс Ниманн и&nbsp;Сергей Карякин. «Шахматы превратились в цирк». Гроссмейстеры раскритиковали разделение титула чемпиона мира между Карлсеном и Непомнящим

Шахматы. Впервые в истории чемпионский титул в блице оказался разделен — Ян Непомнящий и Магнус Карлсен решили не завершать финальный поединок в Нью-Йорке. Третье место в мужском турнире чемпионата мира досталось Уэсли Со из США и Яну-Кшиштофу Дуде из Польши. У женщин победительницей стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь, одолевшая в финале соотечественницу Лэй Тинцзе. Третью строчку разделили Рамешбабу Вайшали из Индии и россиянка Екатерина Лагно.

Фото Global Look Press

3 января

Футбол. В перенесенном матче «Реал» в гостях обыграл «Валенсию» (2:1) и вернулся на первое место. Команда Карло Анчеллотти уступала в счете до 85-й минуты и потеряла из-за удаления Винисиуса. Бразилец поддался на провокацию голкипера, толкнул его и теперь пропустит из-за дисквалификации две встречи.

Хоккей. В матче против «Миннесоты» нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил свой 871-й гол в НХЛ.

Александр Овечкин. 23 гола до Гретцки! Овечкин опять забил — пробил своего любимого вратаря в НХЛ

Молодежная сборная Канады, уступив в четвертьфинале Чехии (3:4), завершила выступление на домашнем МЧМ.

Легкая атлетика. Бывший личный тренер олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой Евгений Трофимов умер на 81-м году жизни.

Фото Getty Images

4 января

Хоккей. В матче против «Рейнджерс» нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил свой 872-й гол в НХЛ.

Александр Овечкин с&nbsp;партнерами празднует гол в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo; (7:4) 4&nbsp;января. Овечкин точен в сумасшедшей перестрелке с «Рейнджерс». Капитан «Вашингтона» уверенно мчит к рекорду

Теннис. Серебряные призеры Олимпиады-2024 Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали титул на парном турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия). Это первый трофей для россиян в новом теннисном сезоне.

Художественная гимнастика. Обнародована информация об оскорблениях и избиениях детей в школе олимпийского резерва № 5 города Владимира. По этому факту заведено уголовное дело, одному из тренеров грозит до трех лет тюрьмы.

Фото AFP

5 января

Футбол. Матвей Сафонов стал обладателем Суперкубка Франции. Его «ПСЖ» в матче в Катаре обыграл «Монако» Александра Головина — 1:0. Головин провел на поле 72 минуты, Сафонов остался в запасе.

Полузащитник &laquo;Монако&raquo; Александр Головин (справа) против хавбека &laquo;ПСЖ&raquo; Уоррена Заир-Эмери. У Сафонова первый титул с «ПСЖ» — правда, со скамейки. Для Головина матч получился драматичным

Теннис. Сборная США второй раз за три года стала победителем командного турнира United Cup. В финале американцы обыграли сборную Польши и вернули себе трофей, который ранее выигрывали в 2023-м.

Лыжи. Норвежцы Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг выиграли многодневку «Тур де Ски» в Италии. Для обоих эти победы — четвертые в карьере.

Лыжи/Биатлон. Экспериментальная эстафета с участием российских и белорусских лыжников и биатлонистов состоялась в Рязани. Соревнования под брендом «Гонка чемпионов» выиграла команда, за которую выступали Мария Истомина, Александр Терентьев, Наталия Шевченко и Эдуард Латыпов.

&laquo;Милан&raquo; выиграл Суперкубок Италии. «Милан» победил в сумасшедшем дерби. Консейсау хватило недели и двух матчей, чтобы взять трофей

6 января

Футбол. В финале Суперкубка Италии, прошедшем в Саудовской Аравии, «Милан» одержал волевую победу над «Интером» — 3:2. Сержиу Консейсау установил рекорд клуба по быстроте завоевания трофея.

Хоккей. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что «ждет возвращения сборной России как можно скорее».

Молодежная сборная России снова пропустила МЧМ. России нужен МЧМ, но и МЧМ нужна Россия. Это признают и Тардиф, и канадцы

Сборная США стала победителем молодежного чемпионата мира, в финале переиграв Финляндию (4:3 ОТ).

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров установил клубный рекорд по результативным передачам в гостевых матчах (291).

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

7 января

Футбол. Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов встретился с новым президентом федерации Маратом Омаровым. Стороны обсудили дальнейшие планы работы. Вопрос о возможной отставке, вопреки ходившим слухам, не поднимался.

Гандбол. В Москве в рамках турнира «Игры дружбы» состоялись спарринги между главными и юношескими сборными России и Белоруссии. В противостоянии взрослых команд дважды сильнее были гости — 28:26 и 32:28. А в первой игре команд U-17 была зафиксирована ничья 34:34, во второй — победа юных россиян — 36:35.

8 января

Хроника. В Южно-Сахалинске стартовали Российско-Китайские молодежные зимние игры. В состав российской делегации вошли 176 спортсменов и тренеров. В составе китайской делегации — 144 человека. Соревнования пройдут в девяти олимпийских видах спорта.

Александр Овечкин
Матвей Сафонов
Володар Мурзин
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Ян Непомнящий
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