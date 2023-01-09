Овечкин ударно начал новый год, Криштиану — в Саудовской Аравии, Хабиб покидает ММА? Что случилось за выходные

Главные события новогодних каникул.

28 декабря

Футбол. Футболисты «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и Максим Глушенков подписали контракты с «Локомотивом». Срок соглашений — четыре года.

Лыжные гонки. Наталья Непряева выиграла все три гонки на этапе Кубка России в Красногорске. У мужчин победили Александр Терентьев и Илья Семиков, но самым резонансным событием стал конфликт между олимпийскими чемпионами Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.

Пеле. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

29 декабря

Футбол. На 83-м году жизни скончался Пеле. Трехкратный чемпион мира несколько лет боролся с раком.

Художественная гимнастика. Во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве прошел новогодний концерт с участием олимпийской сборной России. На ковре выступали Дина и Арина Аверины, Лала Крамаренко и другие известные спортсменки.

30 декабря

Шахматы. Норвежец Магнус Карлсен завоевал золото на чемпионатах мира по блицу и рапиду в Алма-Ате. У женщин в блице победила китаянка Тань Чжунъи, а в рапиде — Бибисара Асаубаева из Казахстана.

Криштиану Роналду. Фото AFP

31 декабря

Футбол. Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром». Срок соглашения — до лета 2025 года. Зарплата португальца составит порядка 200 миллионов евро за сезон.

1 января

Футбол. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил единственный и победный гол в матче 17-го тура чемпионата Франции с «Брестом» и принес своей команде три очка.

Хоккей. НХЛ. В матче против «Монреаля» Александр Овечкин оформил хет-трик.

Деян Ловрен. Фото Александр Федоров, «СЭ» Фото Александр Федоров, «СЭ»

2 января

Футбол. Деян Ловрен покинул «Зенит». 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом», сине-бело-голубые заработают на его трансфере около 2 миллионов евро.

Шахматы. Национальная федерация Швейцарии сообщила, что россиянка Александра Костенюк приняла решение с 1 января 2024 года выступать на турнирах под флагом этой страны.

3 января

Авто. Известный раллийный гонщик и популяризатор автоспорта Кен Блок умер в возрасте 55 лет в результате аварии снегохода.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

4 января

Футбол. «Краснодар» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал сербский специалист Владимир Ивич.

Футбол. Алексей Миранчук забил гол в ворота «Вероны» и принес «Торино» ничью в матче 16-го тура чемпионата Италии.

Хоккей. НХЛ. Следом за хет-триком Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота «Баффало».

5 января

Фигурное катание. Чемпионы юношеских Олимпийских игр, чемпионы мира и России среди юниоров в парном катании Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов объявили о завершении карьеры.

5-6 января

Гандбол. Мужская сборная России успешно провела оба товарищеских матча с белорусами, победив 28:23 и 28:25.

Джанлука Виалли. Фото Reuters Фото Reuters

6 января

Футбол. На 59-м году жизни скончался бывший нападающий сборной Италии Джанлука Виалли. С 2018-го он боролся с раком поджелудочной железы.

Хоккей. МЧМ. Победителем молодежного чемпионата мира стала сборная Канады, в финале переигравшая Чехию (3:2 ОТ).

Александр Головин. Фото Global Look Press

7 января

Футбол. «Монако» в матче 1/32 финала Кубка Франции сенсационно проиграл «Родезу» из второго дивизиона (2:2, пенальти — 4:5). Александр Головин не реализовал решающий 11-метровый.

Теннис. Первая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы. Так же поступила и бывшая первая ракетка мира у женщин Наоми Осака.

Теннис. Даниил Медведев дошел до полуфинала турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия), где проиграл сербу Новаку Джоковичу. При этом Медведев впервые за много лет уступил звание первой ракетки России Андрею Рублеву.

8 января

Футбол. Александер Чеферин сохранит за собой должность президента УЕФА. Он будет единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах. Срок полномочий составит четыре года.

Хоккей. НХЛ. Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко сделал первый хет-трик.

Лыжные гонки. Норвежец Йоханнес Клебо и шведка Фрида Карлссон выиграли многодневку «Тур де Ски». Клебо сделал это в третий раз в карьере, став первым в шести гонках из семи — это рекорд соревнований.

Единоборства. Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что покинул индустрию ММА и сосредоточится на семье. Президент Eagle FC, брат Хабиба Шамиль Завуров разъяснил запутанную ситуацию: Орел не уйдет из ММА совсем.