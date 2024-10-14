Монсон женился по мусульманскому обряду. Он принял ислам летом

О церемонии сообщила супруга бойца.

Стало известно о свадьбе бойца Джеффа Монсона. Церемония прошла по мусульманскому обряду, Монсон летом принял ислам.

Что известно о свадьбе

Монсон еще в сентябре анонсировал на октябрь женитьбу по мусульманскому обряду (никах). «Мы женимся с Екатериной по исламским обычаям в октябре. Решили, что обряд никаха проведем в одной из мечетей Уфы, городе, который я очень люблю. Мы предпочитаем нашу личную жизнь особо не выносить на публику. Про Екатерину могу лишь сказать, что она родом из Подмосковья, жила в Воркуте. Теперь мы вместе», — сообщил боец РИА «Новости».

Церемония состоялась в главной мечети Уфы и прошла в узком кругу — свадьбу с приглашением гостей молодожены планируют провести в 2025 году, скорее всего, весной. «Мы поженились по мусульманским обычаям в одной из мечетей Уфы 7 октября. Поскольку мы с Джеффом не выносим личную жизнь на публику, то обряд венчания прошел довольно скромно», — приводит слова супруги бойца РИА «Новости».

Пара какое-то время проживала в Красногорске, а потом переехала в Уфу. По словам Екатерины, они планируют завести одного ребенка. Всего у Монсона трое детей от двух предыдущих браков. Российское гражданство он получил в 2018 году.

Когда Монсон принял ислам

Боец ММА принял ислам в июне. Церемония состоялась во время торжественного приема по случаю праздника Курбан-байрам, который организовал Европейский мусульманский форум. По словам Монсона, вдохновением для него стала история американского проповедника Малькольма Икса.

«Он был в мусульманском братстве и боролся за права чернокожих. Однажды он поехал в Мекку и увидел белых и черных людей, желтых, зеленых, оранжевых — всех разных цветов и типов людей, собравшихся вместе как братство. Цвет кожи и глаз, рост и религия — не имели значения. Он вернулся и начал проповедовать единство, прощение белых людей, которые были так жестоки к черным людям в то время. Он хотел бороться за права чернокожих словами, любовью, принятием и прощением, а не кулаками и оружием. И это первый раз, когда подумал: «Вау! Это было правильно», — поделился Монсон «СЭ».

Также летом он официально завершил карьеру в ММА. Еще боец говорил, что не станет менять имя из-за принятия ислама, ведь Джеффом его назвала мама. «Естественно, и в России меня знают по этому имени. Люди знают, кто я. Поэтому точно оставляю как есть — Джефф Монсон», — сказал Монсон «СЭ».