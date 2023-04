Агрессивные защитники климата терроризируют спорт. Как спасти соревнования от экоактивистов?

Акции протеста все чаще приводят к порче спортивного имущества. Не пощадили даже снукер.

Снукер — один из самых медитативных видов спорта. Здесь редко бывают какие-либо скандалы и даже конфликты болельщиков. Самым обсуждаемым моментом на годы вперед может стать голубь, случайно залетевший в зал во время игры. Но на днях чемпионат по снукеру попал во все новостные сводки. Все дело в эксцентричном поступке экоактивиста, раскрасившего игровой стол. Но пусть для спокойного снукера, привыкшего к аристократической публике, такая история и в новинку, в целом мировой спорт все чаще и чаще сталкивается с подобным активизмом. Как на него лучше реагировать и способны ли подобные акции что-то изменить?

Фото Global Look Press

Матч по снукеру прервали из-за надвигающейся засухи и голода

Экоактивисты уничтожили полотно XVIII века в художественном музее. Протестующие против загрязнения окружающей среды залили черной краской городской фонтан. Недовольные строительством мусоросжигающего завода провели акцию на футбольном матче... Экология — одна из главных тем XXI века, и наивно думать, что спорт обошел бы ее стороной. Активисты активно используют спортивные соревнования, чтобы привлечь внимание. Вот и снукер попал под раздачу. На чемпионате мира в британском Шеффилде активист Just Stop Oil выбежал из толпы фанатов, прыгнул на игровой стол и раскрасил его порошком. Инцидент произошел во время матча между Робертом Милкинсом и Джо Перри. Активистом оказался Эдди Уиттингем, 25-летний студент Эксетерского университета. Он не сопротивлялся полиции и сказал, что действовал осознанно. «Мы не можем продолжать сидеть сложа руки и вести себя так, как будто все в порядке», — заявил Уиттингем.

Охрана вывела Эдди из зала, позднее он был арестован. Матч возобновился после 40-минутной паузы, но вот испорченную доску привели в порядок только на следующие сутки. Милкинс и Перри в это время напряженно смотрели, как комментатор BBC Роб Уокер упорно чистит бильярдный стол пылесосом. Но что интересно, это Уиттингем был не единственным протестующим, который пошел на снукер. Вместе с ним еще была и 52-летняя Маргарет Рид. Она попыталась провернуть такой же трюк и сорвать уже матч Марка Аллена с Фан Чжэнъи, однако здесь охрана была уже готова действовать и оперативно повалила женщину на пол. «Я не хочу мешать празднику, понимаю, что снукер нравится людям, но мы сталкиваемся с чрезвычайно серьезной ситуацией. Молчать нельзя, — объяснила Рид свое поведение журналистам. — Европа переживает сильнейшую за 500 лет засуху. Сейчас мы наблюдаем массовый неурожай. Нам грозит массовый голод».

Перекрывали дороги и забрасывали картины картофельным пюре

Just Stop Oil — это климатическая кампания в Великобритании, которая использует гражданское сопротивление для давления на правительство Великобритании. Главные требования — отказ от лицензирования и производства новых ископаемых видов топлива. Кампания была запущена 14 февраля 2022 года и в апреле 2022 года провела месяц сбоев на нефтяных терминалах по всей Англии. С 1 апреля они проводили по всей Англии блокаду 10 важнейших нефтяных объектов, намереваясь перекрыть подачу бензина на юго-восток Англии. Их вдохновили протесты британских водителей грузовиков в 2000 году, парализовавшие раздачу бензина. Но дальше действия активистов постепенно стали выходить из-под контроля и касались уже не только нефтяной отрасли. Так спустя пару недель активисты Just Stop Oil остановили и окружили грузовик с топливом в Лондоне, вызвав заторы на автомагистрали M4, а затем сторонники кампании атаковали нефтяные терминалы Кингсбери, Навигатор и Грейс.

В тот же день стало известно, что Navigator Thames, ExxonMobil и Valero добились гражданских судебных запретов, чтобы предотвратить протесты на своих нефтяных терминалах. Тогда активисты переключились на другие методы борьбы — стали атаковать искусство. Так двое сторонников организации буквально приклеились к картине Джона Констебла 1821 года «Телега для сена» в Национальной галерее в Лондоне 4 июля. Они закрыли работу печатной иллюстрацией, которая переосмыслила полотно в «апокалиптическое видение будущего», изображающее «климатический коллапс и то, что он сделает с этим ландшафтом». Досталось и копии картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» в Королевской академии художеств. На нее нанесли надпись No New Oil аэрозольной краской. И как венец всего протестующие Just Stop Oil облили томатным супом стекло, защищающее шедевр Винсента Ван Гога 1888 года «Подсолнухи» в Национальной галерее. Позднее от еды пострадала и картина Клода Моне «Стог сена» — в нее прилетело картофельным пюре.

Фото Global Look Press

Протесты лучше игнорировать

Интересуют активистов и массовые мероприятия. Они уже срывали церемонию вручения кинопремии Британской киноакадемии, а также несколько раз пытались помешать крупным спортивным событиям. Так 20 марта прошлого года двое неравнодушных к проблемам экологии попытались сорвать футбольный матч на стадионе «Эмирейтс» «Арсенала» в Лондоне, но были арестованы еще до акции. Спустя сутки ярый активист все-таки остановил игру Английской премьер-лиги на футбольном матче в Гудисон Парк в Ливерпуле: выбежал на поле и привязал себя тросом к стойке ворот за шею. На следующий день один болельщик ненадолго выбежал на поле стадиона «Молинью» в Вулверхэмптоне. 24 марта шесть болельщиков попытались сорвать матч на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» на севере Лондона. Все были быстро удалены, но матч был ненадолго остановлен. Пытались экоактивисты сорвать и прошлогодний Гран-при Великобритании «Формулы-1».

Сторонники кампании сели на трассе, однако гонка в тот момент была уже остановлена из-за аварии. Интересно, что действия протестующих поддержали гонщики «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон и Карлос Сайнс. Они все же отметили, что не стоит подвергать риску свою жизнь и окружающих (выбеганием на гоночную трассу), но добавили, что полиции стоит отпустить активистов. Однако игроки в снукер таким активизмом были шокированы. Семикратный чемпион мира Стивен Хендри вежливо попросил всех желающих проявить свою озабоченность миллиардами беженцев и крахом цивилизации у себя дома. А здесь он играет в снукер, и не стоит этому мешать, поддержав мнение о том, что экоактивизм переходит все разумные пределы и превращается в банальное несистемное хулиганство.

Напомним, что современный феминизм зарождался с движения английских суфражисток, которые и вовсе свои идеи доносили через убийства и грабежи. Ясно одно: спорт всегда будет рядом с такими протестами, и главный способ их победить (помимо ужесточения наказаний) — полное игнорирование. Недаром, к примеру, ФИФА и УЕФА запрещают показывать в эфире футбольных «страйкеров», чтобы не давать им трибуну для высказываний.