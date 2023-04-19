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Сегодня, 14:45

Агрессивные защитники климата терроризируют спорт. Как спасти соревнования от экоактивистов?

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Работники мероприятия чистят игровой стол после скандального инцидента на матче по снукеру
Фото Global Look Press
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Акции протеста все чаще приводят к порче спортивного имущества. Не пощадили даже снукер.

Снукер — один из самых медитативных видов спорта. Здесь редко бывают какие-либо скандалы и даже конфликты болельщиков. Самым обсуждаемым моментом на годы вперед может стать голубь, случайно залетевший в зал во время игры. Но на днях чемпионат по снукеру попал во все новостные сводки. Все дело в эксцентричном поступке экоактивиста, раскрасившего игровой стол. Но пусть для спокойного снукера, привыкшего к аристократической публике, такая история и в новинку, в целом мировой спорт все чаще и чаще сталкивается с подобным активизмом. Как на него лучше реагировать и способны ли подобные акции что-то изменить?

Игровой стол, засыпанный оранжевым порошком, во время чемпионата по снукеру
Фото Global Look Press

Матч по снукеру прервали из-за надвигающейся засухи и голода

Экоактивисты уничтожили полотно XVIII века в художественном музее. Протестующие против загрязнения окружающей среды залили черной краской городской фонтан. Недовольные строительством мусоросжигающего завода провели акцию на футбольном матче... Экология — одна из главных тем XXI века, и наивно думать, что спорт обошел бы ее стороной. Активисты активно используют спортивные соревнования, чтобы привлечь внимание. Вот и снукер попал под раздачу. На чемпионате мира в британском Шеффилде активист Just Stop Oil выбежал из толпы фанатов, прыгнул на игровой стол и раскрасил его порошком. Инцидент произошел во время матча между Робертом Милкинсом и Джо Перри. Активистом оказался Эдди Уиттингем, 25-летний студент Эксетерского университета. Он не сопротивлялся полиции и сказал, что действовал осознанно. «Мы не можем продолжать сидеть сложа руки и вести себя так, как будто все в порядке», — заявил Уиттингем.

Охрана вывела Эдди из зала, позднее он был арестован. Матч возобновился после 40-минутной паузы, но вот испорченную доску привели в порядок только на следующие сутки. Милкинс и Перри в это время напряженно смотрели, как комментатор BBC Роб Уокер упорно чистит бильярдный стол пылесосом. Но что интересно, это Уиттингем был не единственным протестующим, который пошел на снукер. Вместе с ним еще была и 52-летняя Маргарет Рид. Она попыталась провернуть такой же трюк и сорвать уже матч Марка Аллена с Фан Чжэнъи, однако здесь охрана была уже готова действовать и оперативно повалила женщину на пол. «Я не хочу мешать празднику, понимаю, что снукер нравится людям, но мы сталкиваемся с чрезвычайно серьезной ситуацией. Молчать нельзя, — объяснила Рид свое поведение журналистам. — Европа переживает сильнейшую за 500 лет засуху. Сейчас мы наблюдаем массовый неурожай. Нам грозит массовый голод».

Перекрывали дороги и забрасывали картины картофельным пюре

Just Stop Oil — это климатическая кампания в Великобритании, которая использует гражданское сопротивление для давления на правительство Великобритании. Главные требования — отказ от лицензирования и производства новых ископаемых видов топлива. Кампания была запущена 14 февраля 2022 года и в апреле 2022 года провела месяц сбоев на нефтяных терминалах по всей Англии. С 1 апреля они проводили по всей Англии блокаду 10 важнейших нефтяных объектов, намереваясь перекрыть подачу бензина на юго-восток Англии. Их вдохновили протесты британских водителей грузовиков в 2000 году, парализовавшие раздачу бензина. Но дальше действия активистов постепенно стали выходить из-под контроля и касались уже не только нефтяной отрасли. Так спустя пару недель активисты Just Stop Oil остановили и окружили грузовик с топливом в Лондоне, вызвав заторы на автомагистрали M4, а затем сторонники кампании атаковали нефтяные терминалы Кингсбери, Навигатор и Грейс.

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В тот же день стало известно, что Navigator Thames, ExxonMobil и Valero добились гражданских судебных запретов, чтобы предотвратить протесты на своих нефтяных терминалах. Тогда активисты переключились на другие методы борьбы — стали атаковать искусство. Так двое сторонников организации буквально приклеились к картине Джона Констебла 1821 года «Телега для сена» в Национальной галерее в Лондоне 4 июля. Они закрыли работу печатной иллюстрацией, которая переосмыслила полотно в «апокалиптическое видение будущего», изображающее «климатический коллапс и то, что он сделает с этим ландшафтом». Досталось и копии картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» в Королевской академии художеств. На нее нанесли надпись No New Oil аэрозольной краской. И как венец всего протестующие Just Stop Oil облили томатным супом стекло, защищающее шедевр Винсента Ван Гога 1888 года «Подсолнухи» в Национальной галерее. Позднее от еды пострадала и картина Клода Моне «Стог сена» — в нее прилетело картофельным пюре.

Усиленные меры предосторожности перед входом на стадион после скандала на матче по снукеру
Фото Global Look Press

Протесты лучше игнорировать

Интересуют активистов и массовые мероприятия. Они уже срывали церемонию вручения кинопремии Британской киноакадемии, а также несколько раз пытались помешать крупным спортивным событиям. Так 20 марта прошлого года двое неравнодушных к проблемам экологии попытались сорвать футбольный матч на стадионе «Эмирейтс» «Арсенала» в Лондоне, но были арестованы еще до акции. Спустя сутки ярый активист все-таки остановил игру Английской премьер-лиги на футбольном матче в Гудисон Парк в Ливерпуле: выбежал на поле и привязал себя тросом к стойке ворот за шею. На следующий день один болельщик ненадолго выбежал на поле стадиона «Молинью» в Вулверхэмптоне. 24 марта шесть болельщиков попытались сорвать матч на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» на севере Лондона. Все были быстро удалены, но матч был ненадолго остановлен. Пытались экоактивисты сорвать и прошлогодний Гран-при Великобритании «Формулы-1».

Сторонники кампании сели на трассе, однако гонка в тот момент была уже остановлена из-за аварии. Интересно, что действия протестующих поддержали гонщики «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон и Карлос Сайнс. Они все же отметили, что не стоит подвергать риску свою жизнь и окружающих (выбеганием на гоночную трассу), но добавили, что полиции стоит отпустить активистов. Однако игроки в снукер таким активизмом были шокированы. Семикратный чемпион мира Стивен Хендри вежливо попросил всех желающих проявить свою озабоченность миллиардами беженцев и крахом цивилизации у себя дома. А здесь он играет в снукер, и не стоит этому мешать, поддержав мнение о том, что экоактивизм переходит все разумные пределы и превращается в банальное несистемное хулиганство.

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Напомним, что современный феминизм зарождался с движения английских суфражисток, которые и вовсе свои идеи доносили через убийства и грабежи. Ясно одно: спорт всегда будет рядом с такими протестами, и главный способ их победить (помимо ужесточения наказаний) — полное игнорирование. Недаром, к примеру, ФИФА и УЕФА запрещают показывать в эфире футбольных «страйкеров», чтобы не давать им трибуну для высказываний.

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