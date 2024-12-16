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Сломала позвоночник, а потом стала чемпионкой России. Бывшая отделочница ради побед сбросила 29 кг

Елена Солонуха стала воздушной гимнасткой после перелома позвоночника
Руслан Минаев
Чемпионка России по воздушной атлетике Елена Солонуха
Елена Солонуха.
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История жительницы Новосибирска Елены Солонухи, которая пришла в спорт в 30 лет после страшной травмы.

Молодая отделочница из Новосибирска Елена Солонуха не подозревала, что когда-нибудь может стать профессиональной спортсменкой, а там более чемпионкой России по воздушной атлетике. Все изменила ужасная травма, которую она получила на работе.

Судьбоносным для будущей спортсменки стал 2005 год. Во время смены на стройке девушка упала и повредила спину. Врачи поставили страшный диагноз — перелом позвоночника. «В новосибирском НИИТО имени Цивьяна мне предложили на выбор три варианта: гипс от паха до шеи на год, съемный корсет или операция», — вспоминала Елена в интервью ngs.ru.

Солонуха выбрала операцию, процесс восстановления затянулся на годы. Первое время после выписки из больницы она ходила со специальной стяжкой в спине, которая не позволяла ей нормально сидеть. Но Елена не собиралась мириться со своим недугом и занялась восстановительными упражнениями для укрепления мышц. Изначально целью было привести себя в форму. Но благодаря невероятной силе воли девушка открыла в себе новые горизонты.

Природных данных и гибкости нет

Выбор в пользу воздушной атлетики Елена объясняет любовью к танцам. Во время восстановления это мотивировало ее на ежедневные тренировки. Воздушная атлетика — это неолимпийский артистический вид спорта, включающий в себя несколько дисциплин — спортивный пилон, воздушные полотна и воздушное кольцо. Спустя два года после травмы бывшая отделочница уже исполняла трюки с обручем. «Я всю жизнь мечтала танцевать. Хотела выбрать что-то на стыке спорта и танцев. А пришла в воздушную гимнастику, только потрогала снаряд и сразу поняла, что это мое», — рассказывала Елена в интервью ngs.ru.

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Несмотря на ограничения в занятиях, девушка ради занятий любимым спортом сумела сбросить 29 килограммов. Однако первые месяцы дались ей нелегко. «Первые 15 килограммов ушли в зале, потом уже на гимнастике худела. Сначала ходила на групповые занятия по направлениям «воздушные ремни» и «воздушное кольцо». Из-за силовой подготовки после спортзала все давалось достаточно легко. Но вот растяжка шла туго. Первые соревнования пошли через полгода после начала обучения. Участвовала сначала в категории «начинающие», через год дотянулись шпагаты, трюки стали все сложнее, и я уже выступала в «любителях», — вспоминает Елена.

В 35 лет Солонуха выиграла чемпионат России по воздушной атлетике среди профессионалов. Она победила в дисциплине «воздушное кольцо». Прежде чем стать полноценным мастером, Елена прошла все категории — от начинающих до профессионалов. «После 30 лет Лена начала заниматься. Результат очень хороший — она села на все шпагаты. Периодически ее приглашают судьей», — рассказала тренер Елены Оксана Голуб телеканалу НТВ.

«У меня природных данных, гибкости нет. У меня есть данные к силе и балансу. И в гимнастике я делаю очень мощные балансовые и силовые элементы. Они оцениваются, люди говорят, что я крутая (улыбается). Мне, конечно, приятно слышать это. Ради этого я стараюсь», — рассказала сибирячка телеканалу НТВ.

Чемпионка России по воздушной атлетике Елена Солонуха
Фото соцсети

Была в шоке, в какого бегемота превратилась

К моменту травмы Елены исполнилось 30 лет, она была замужем, вместе с супругом растила сына и дочку. «После вторых родов я сильно располнела: весила 88 килограммов при росте 168 сантиметров, — призналась Елена в интервью «КП». — Муж меня не ругал за фигуру, но я сама себе ужаснулась, когда посмотрела на фото с дня рождения. Мы с мамой и сестрой тогда сходили в театр: я увидела эти снимки и была в шоке, в какого бегемота превратилась».

Лена твердо решила худеть и первым делом привела в порядок свое питание, а затем задумалась о занятиях спортом, тем более что он был необходим и для восстановления от травмы позвоночника.

— Со спортом вообще не дружила. Гимнастикой или танцами не занималась, зато шахматы любила, — приводит слова спортсменки «КП». — И тут в 30 лет прихожу в воздушную гимнастику. Решила сначала просто попробовать, чтобы еще больше похудеть. После первого же занятия меня затянуло, я поняла, что это мое.

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Сегодня Елена не только выступает сама, но и тренирует других. Ее пример вдохновил на занятия спортом тех, кто переживает непростой этап в жизни, получил травму и нуждается в длительном восстановлении.

— Я пришла в гимнастику, и очень быстро пошли соревнования и призовые места. Скоро я начала тренировать учеников, потому что тренеры — дефицит в этом виде спорта. И с годами я стала опытной гимнасткой. Многие люди мне пишут, что вдохновлены тем, что во взрослом возрасте можно добиться успехов в спорте, — рассказала удивительная спортсменка.

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