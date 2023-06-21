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Сегодня, 22:30

Без России и с громкими скандалами. Поляки открыли ненужную европейскую Олимпиаду

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Церемония открытия Европеады-2023.
Фото Reuters
Церемония открытия Европеады-2023.
Фото AFP
Баскетбол 3x3 на Европеаде-2023.
Фото Reuters
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В Польше стартовали с трудом организованные Европейские игры — но не очень понятно зачем.

В среду в южной Польше стартовали третьи в истории Европейские игры. Сопровождаясь скандалами по поводу места проведения, статуса и участия России, они спустя восемь лет после премьеры все еще ищут свою идентичность. В этом году в программу Европеады включены самые невероятные и отчасти несуразные виды спорта. Есть ли у такого формата будущее и не много ли наплодили международные организации различных Игр, которые потом некуда приткнуть?

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Трудный выбор хозяев

Начать надо с того, как проходил выбор города — хозяина Игр. Европейский олимпийский комитет несколько раз переносил дедлайн по заявкам, объясняя это «большим интересом по всему континенту», и после нескольких продлений был вынужден объявить, что претендент только один — Краков, и тот заменил первоначально баллотировавшийся Катовице. Ну да ладно — не считать же нам выборы из одного кандидата проблемой, в конце концов.

Нужность и свежесть Игр получила лишнее подтверждение в креативном лозунге «Мы — единство», а также в конфликте польского государства и городских властей из-за организации. Они передавали Игры друг другу, как горячую картошку, — власти Кракова утверждали, что согласились провести соревнования только под гарантии «общенациональных» сил. Однако в итоге договориться удалось.

Нужно ли говорить, что предыдущие Европейские игры проводили Баку и Минск, и понятно, что это был скорее вопрос престижа, чем целесообразности. Минский турнир сначала забрали Нидерланды, потом его перенесли в Россию, и после допингового скандала только белорусские власти нашли, чем спасти проект.

Баскетбол 3x3 на Европеаде-2023.
Фото Reuters

Необычные виды спорта

За что стоит похвалить организаторов — они пошли нестандартным путем и решили, с одной стороны, освежить программу, с другой — договорились о статусе отборочных олимпийских соревнований с некоторыми федерациями. Итак, среди видов спорта — летние прыжки с трамплина, и это дебют этого вида в каких-либо летних мультиспортивных мероприятиях в истории. Также в программе муай-тай, падель/падел (это испанская смесь тенниса, пинг-понга и сквоша) и зрелищный текбол — футволей на изогнутом столе для настольного тенниса, если вы поняли. Если нет — вот видео.

Среди демонстрационных видов вообще революция — добавлен технический автоспорт, который никогда на Олимпиады не пускали, горный бег, сумо, шахматы, а параллельно проходят киберспортивные игры. Классических спортивной гимнастики и борьбы, наоборот, не будет.

Участников много, но России нет

Участники — 48 сборных, включая команду беженцев из иранцев, афганцев и камерунцев. Нашлось место Косово; России и Белоруссии — нет. Европейские чиновники и польские организаторы упорно отказывались даже рассматривать возможность россиян участвовать уже после новых рекомендаций МОК. Из-за чего Международная федерация фехтования лишила турнир статуса отборочных к Олимпиаде.

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Вряд ли в самой Европе Игры вызовут огромный интерес. Телеправа закуплены, но даже идея объединенных чемпионатов Европы по водным видам спорта, легкой атлетике, гребле и велоспорту в 2018 году смотрелась успешнее. Два больших города, Берлин и Глазго, понятная программа соревнований, не скомканная, а включающая смотрибельные виды и всех звезд. В этот раз главные звезды по иронии судьбы будут в прыжках с трамплина — на них приедут лучшие.

Европейские игры должны уместить за 10 дней 253 комплекта медалей — 25 в день или по два в час, если выкинуть ночное время. 22-24 июня будет разыгрываться по 35 комплектов медалей в день. Следить за такой кутерьмой крайне непросто. В этом смысле даже Азиатские и Панамериканские игры, идущие 15 дней, выстроены более грамотно.

Церемония открытия Европеады-2023.
Фото AFP

Слишком много Игр

Европа и так богаче всего представлена на Олимпиаде, и все лучшие встретятся через год в Париже. Так что сложно ожидать феерии от Игр европейских. Любой другой континентальный форум в Азии или Америке будет более конкурентный и спортивный по определению. Две предыдущие Европеады выиграла Россия, в первый раз опередив на 58 золотых медалей своих ближайших соперников (Азербайджан, ведь Игры проходили в Баку), во второй — на 21, причем снова хозяев, белорусов. Не исключено, что в этот раз медальный зачет постараются выиграть поляки, чтобы провернуть старый как мир трюк с получением политических очков за счет спорта.

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Проблемы с поиском хозяев уже наблюдаются у самой Олимпиады. Не зря хозяйкой будущих зимних Игр называют Саудовскую Аравию, а жители городов-организаторов все жестче протестуют. Возможно, МОК стоит подумать о других методах сохранения своей актуальности? Продлить Игры с двух недель хотя бы до трех, чтобы за трансляциями легче было следить — чемпионат мира по футболу идет же месяц, а Кубок мира по регби и крикету — полтора. Или сделать упор на маркетинг, соцсети, а может, даже разобраться с политическими моментами внутри организации.

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