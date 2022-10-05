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Сегодня, 20:30

«Занялся рукоприкладством прямо во время матча». Громкий конфликт в тихом флорболе

Рустам Имамов
Корреспондент
Игроки «Ирбиса» во время игры.
Фото Флорбольный клуб «Ирбис» Казань
Игроки «Ирбиса».
Фото Флорбольный клуб «Ирбис» Казань
Игроки «Ирбиса» перед матчем.
Фото Флорбольный клуб «Ирбис» Казань
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Президент клуба из Казани решил разобраться с судьей после того, как тот сходил с одним из игроков в ночной клуб.

Много ли вы знаете о российском флорболе? Хорошо, если в принципе представляете себе, что это за вид спорта. Суррогат хоккея с мячом и футзала — лучшее описание пока еще не самой популярной дисциплины, однако набирающей ход в России. Заинтересовались флорболом и в Татарстане, исконно хоккейном регионе. За год здесь собрали один из сильнейших клубов в стране, с первой же попытки попавший в высший дивизион и претендующий на самые высокие места. «Ирбис» говорит о необходимости сделать спорт профессиональным и организовывать ТВ-трансляции, а также активно привлекает новых болельщиков и флорболистов.

Но порыв казанцев не оценили в Национальной федерации флорбола России (НФФР). Руководителя клуба «Ирбис» пожизненно дисквалифицировали, а сама команда теперь на грани исчезновения — перед ней огромный по меркам флорбола непогашенный штраф и запрет на проведение матчей в Татарстане. Все из-за потасовки в матче первого тура чемпионата страны — Булат Габдрахманов сцепился с одним из судей матча. Однако разобраться в этом конфликте еще сложнее, нежели в правилах диковинной игры.

 
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Бывший сотрудник клуба судил матчи «Ирбиса», и это не нравилось его директору

Правильно говорят — в тихом омуте черти водятся! Малозаметный флорбол, о существовании которого знают очень немногие, тоже генерирует большие эмоции. Важный новичок чемпионата России — казанский «Ирбис» — может завершить свой поход за титулом, едва его начав. Клуб могут дисквалифицировать, если в течение установленного срока он не заплатит штраф 150 тысяч рублей. Кроме того, команде необходимо публично абстрагироваться от своего исполнительного директора и, по сути, единственного мецената Булата Габдрахманова, а также найти альтернативную площадку для проведения матчей — в Татарстане Федерация флорбола России играть теперь запрещает. Самому Габдрахманову пожизненно запрещено участвовать в любых мероприятиях под эгидой НФФР. Причина — публичный конфликт с судьей Сергеем Шипицыным. Сначала они повздорили на улице, после чего на Габдрахманова наложил санкции флорбольный контрольно-дисциплинарный комитет.

 
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Но Булат, несмотря на санкции, приехал на игры в Архангельск, и завершилось все рукоприкладством прямо во время матча. «Начнем с того, что этот человек, Сергей, одновременно и возглавляет один из клубов чемпионата, и выступает в качестве судьи. Это уже конфликт интересов, и мы неоднократно об этом говорили, — объясняет свою позицию Габдрахманов в разговоре с «СЭ». — Второй момент, ранее он работал у нас в клубе. Команда была новая, собирали ребят по всей России. Через полгода мы его уволили после одного инцидента. Тем не менее он продолжал работать судьей и получал назначения на матчи «Ирбиса». Мы были этим недовольны, очевидно, что он не мог оценивать матч объективно». Аргументы руководителя клуба понятны, но вот только достойный ли это повод заниматься рукоприкладством? К тому же в потасовке участвовали не только Габдрахманов и Шипицын, но и пресс-атташе клуба с видеооператором.

Игроки "Ирбиса". Фото Флорбольный клуб «Ирбис» Казань
Игроки «Ирбиса».
Флорбольный клуб «Ирбис» Казань

Санкции против директора «Ирбиса» противоречат российским законам

«Все началось еще в сентябре в Нижнем Новгороде на матче Кубка России, — продолжает Булат. — Я встретил Сергея с одним из игроков моего клуба. Они вместе поехали в ночной клуб. То есть вы понимаете, руководитель команды-соперника проводит время в неформальной обстановке с моим игроком? На это есть запрет в регламенте чемпионата страны. Контакты могут быть только с одобрения руководства «Ирбиса». И у нас был с ним эмоциональный разговор». Подробности первой потасовки мы не узнаем — она была на улице в темное время суток. А вот второй эпизод попал в объективы телекамер. Кстати, это нарушение внутреннего регламента федерации — по правилам запрещено показывать неспортивные эпизоды, связанные с грубостью. Кроме того, требование КДК о пожизненной дисквалификации противоречит российским законам, которые не предусматривают подобные наказания.

 
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Со слов Габдрахманова, флорбольный КДК в принципе не имел права рассматривать конфликт между двумя руководителями клубов — это прерогатива президиума федерации. Следовательно, и накладывать на Габдрахманова санкции КДК не мог. Поэтому Булат собирается подавать на руководство федерации в суд. «Я не вправе судить о чей-то компетентности и адекватности, — говорит Габдрахманова. — Пусть разбираются Минспорт России и прокуратура. Мы уже запустили все юридические процедуры. Есть нарушения при проведении заседания КДК, и мы эти решения будем обжаловать». Главным для Булата остается развитие флорбола в Татарстане и поддержка родной команды. Габдрахманов — главный энтузиаст флорбола в республике, благодаря которому в Казани и появилась команда высшей лиги. Кроме того, он имеет планы на реформы в российском флорболе в целом. Есть мнение, что именно в этом и кроются причины конфликта «Ирбиса» и федерации.

Игроки "Ирбиса" перед матчем. Фото Флорбольный клуб «Ирбис» Казань
Игроки «Ирбиса» перед матчем.
Флорбольный клуб «Ирбис» Казань

«Ирбис» хотел устроить телетрансляции, но федерации флорбола они не нужны

«У нас большие амбиции, — заверяет Габдрахманов. — Мы хотели видеть флорбол популярным и по-настоящему профессиональным. Отношение внутри клуба к игрокам было соответствующее. Планировали прямые трансляции по телевидению, остались в шаге от Кубка страны, обыграли действующих чемпионов... Но, похоже, это нравится не всем». Однако в руководстве Национальной федерации флорбола России ситуацию видят совсем иначе. «Телевидение? Речь шла не о федеральном телеканале, и это все пока на уровне слов», — отвечает «СЭ» президент федерации Максим Чернов. — К тому же у нас и так есть трансляции от «Триколора» и в интернете. Кому нужно — есть возможность посмотреть игру. Татарстан — важная республика, и мы радовались развитию флорбола там. Но с такими людьми мы не хотим иметь ничего общего». Чернов уверяет, что это не первый конфликт с Габдрахмановым, и терпение у федерации лопнуло.

«Через три года у Габдрахманова будет возможность оспорить наказание, — продолжает Чернов. — Но вы поймите, ранее он уже угрожал судьям — и в прошлом году, и две недели назад. Теперь приехал в Архангельск и устроил такое шоу. Мы уже не могли смотреть на такое вопиюще неспортивное поведение». Претензии исполнительного директора «Ирбиса» касательно конфликта интересов судьи и клуба президент НФФР отклонил. По его словам, назначение судей — прерогатива судейского комитета федерации. А любые случаи возможной ангажированности тщательно изучаются в КДК. «Мы внимательно следим за судьями, необъективного судейства не было. Любые инциденты с арбитрами — дисквалификация. О чем речь, если команда побеждала?» — уверяет Чернов. Вариантов диалога с клубом под руководством Габдрахманова он не видит и говорит, что «Ирбис» может продолжать играть в высшей лиге только без своего директора и на нейтральном поле.

 
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Однако уже нашелся возможный миротворец в лице Министерства спорта Республики Татарстан. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы матчи в Казани все-таки состоялись и флорбол России не терял потенциально один из сильнейших регионов. Помимо встреч чемпионата страны в столице республики в декабре планировалось и первенство России среди юниоров. Сейчас стоит вопрос о переносе турнира в другой город. Только желающих не так уж и много. В высшей лиге чемпионата России всего восемь команд, и в целом вид спорта пока только набирает популярность — в целом по стране, по данным НФФР, им занимается 56 тысяч человек. Но ажиотажного интереса за этими цифрами нет, поэтому борьба с активным регионом, клубом и его руководителем выглядит очень странно.

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