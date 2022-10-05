«Занялся рукоприкладством прямо во время матча». Громкий конфликт в тихом флорболе

Президент клуба из Казани решил разобраться с судьей после того, как тот сходил с одним из игроков в ночной клуб.

Много ли вы знаете о российском флорболе? Хорошо, если в принципе представляете себе, что это за вид спорта. Суррогат хоккея с мячом и футзала — лучшее описание пока еще не самой популярной дисциплины, однако набирающей ход в России. Заинтересовались флорболом и в Татарстане, исконно хоккейном регионе. За год здесь собрали один из сильнейших клубов в стране, с первой же попытки попавший в высший дивизион и претендующий на самые высокие места. «Ирбис» говорит о необходимости сделать спорт профессиональным и организовывать ТВ-трансляции, а также активно привлекает новых болельщиков и флорболистов.

Но порыв казанцев не оценили в Национальной федерации флорбола России (НФФР). Руководителя клуба «Ирбис» пожизненно дисквалифицировали, а сама команда теперь на грани исчезновения — перед ней огромный по меркам флорбола непогашенный штраф и запрет на проведение матчей в Татарстане. Все из-за потасовки в матче первого тура чемпионата страны — Булат Габдрахманов сцепился с одним из судей матча. Однако разобраться в этом конфликте еще сложнее, нежели в правилах диковинной игры.

Бывший сотрудник клуба судил матчи «Ирбиса», и это не нравилось его директору

Правильно говорят — в тихом омуте черти водятся! Малозаметный флорбол, о существовании которого знают очень немногие, тоже генерирует большие эмоции. Важный новичок чемпионата России — казанский «Ирбис» — может завершить свой поход за титулом, едва его начав. Клуб могут дисквалифицировать, если в течение установленного срока он не заплатит штраф 150 тысяч рублей. Кроме того, команде необходимо публично абстрагироваться от своего исполнительного директора и, по сути, единственного мецената Булата Габдрахманова, а также найти альтернативную площадку для проведения матчей — в Татарстане Федерация флорбола России играть теперь запрещает. Самому Габдрахманову пожизненно запрещено участвовать в любых мероприятиях под эгидой НФФР. Причина — публичный конфликт с судьей Сергеем Шипицыным. Сначала они повздорили на улице, после чего на Габдрахманова наложил санкции флорбольный контрольно-дисциплинарный комитет.

Но Булат, несмотря на санкции, приехал на игры в Архангельск, и завершилось все рукоприкладством прямо во время матча. «Начнем с того, что этот человек, Сергей, одновременно и возглавляет один из клубов чемпионата, и выступает в качестве судьи. Это уже конфликт интересов, и мы неоднократно об этом говорили, — объясняет свою позицию Габдрахманов в разговоре с «СЭ». — Второй момент, ранее он работал у нас в клубе. Команда была новая, собирали ребят по всей России. Через полгода мы его уволили после одного инцидента. Тем не менее он продолжал работать судьей и получал назначения на матчи «Ирбиса». Мы были этим недовольны, очевидно, что он не мог оценивать матч объективно». Аргументы руководителя клуба понятны, но вот только достойный ли это повод заниматься рукоприкладством? К тому же в потасовке участвовали не только Габдрахманов и Шипицын, но и пресс-атташе клуба с видеооператором.

Игроки «Ирбиса». Флорбольный клуб «Ирбис» Казань

Санкции против директора «Ирбиса» противоречат российским законам

«Все началось еще в сентябре в Нижнем Новгороде на матче Кубка России, — продолжает Булат. — Я встретил Сергея с одним из игроков моего клуба. Они вместе поехали в ночной клуб. То есть вы понимаете, руководитель команды-соперника проводит время в неформальной обстановке с моим игроком? На это есть запрет в регламенте чемпионата страны. Контакты могут быть только с одобрения руководства «Ирбиса». И у нас был с ним эмоциональный разговор». Подробности первой потасовки мы не узнаем — она была на улице в темное время суток. А вот второй эпизод попал в объективы телекамер. Кстати, это нарушение внутреннего регламента федерации — по правилам запрещено показывать неспортивные эпизоды, связанные с грубостью. Кроме того, требование КДК о пожизненной дисквалификации противоречит российским законам, которые не предусматривают подобные наказания.

Со слов Габдрахманова, флорбольный КДК в принципе не имел права рассматривать конфликт между двумя руководителями клубов — это прерогатива президиума федерации. Следовательно, и накладывать на Габдрахманова санкции КДК не мог. Поэтому Булат собирается подавать на руководство федерации в суд. «Я не вправе судить о чей-то компетентности и адекватности, — говорит Габдрахманова. — Пусть разбираются Минспорт России и прокуратура. Мы уже запустили все юридические процедуры. Есть нарушения при проведении заседания КДК, и мы эти решения будем обжаловать». Главным для Булата остается развитие флорбола в Татарстане и поддержка родной команды. Габдрахманов — главный энтузиаст флорбола в республике, благодаря которому в Казани и появилась команда высшей лиги. Кроме того, он имеет планы на реформы в российском флорболе в целом. Есть мнение, что именно в этом и кроются причины конфликта «Ирбиса» и федерации.

Игроки «Ирбиса» перед матчем. Флорбольный клуб «Ирбис» Казань

«Ирбис» хотел устроить телетрансляции, но федерации флорбола они не нужны

«У нас большие амбиции, — заверяет Габдрахманов. — Мы хотели видеть флорбол популярным и по-настоящему профессиональным. Отношение внутри клуба к игрокам было соответствующее. Планировали прямые трансляции по телевидению, остались в шаге от Кубка страны, обыграли действующих чемпионов... Но, похоже, это нравится не всем». Однако в руководстве Национальной федерации флорбола России ситуацию видят совсем иначе. «Телевидение? Речь шла не о федеральном телеканале, и это все пока на уровне слов», — отвечает «СЭ» президент федерации Максим Чернов. — К тому же у нас и так есть трансляции от «Триколора» и в интернете. Кому нужно — есть возможность посмотреть игру. Татарстан — важная республика, и мы радовались развитию флорбола там. Но с такими людьми мы не хотим иметь ничего общего». Чернов уверяет, что это не первый конфликт с Габдрахмановым, и терпение у федерации лопнуло.

«Через три года у Габдрахманова будет возможность оспорить наказание, — продолжает Чернов. — Но вы поймите, ранее он уже угрожал судьям — и в прошлом году, и две недели назад. Теперь приехал в Архангельск и устроил такое шоу. Мы уже не могли смотреть на такое вопиюще неспортивное поведение». Претензии исполнительного директора «Ирбиса» касательно конфликта интересов судьи и клуба президент НФФР отклонил. По его словам, назначение судей — прерогатива судейского комитета федерации. А любые случаи возможной ангажированности тщательно изучаются в КДК. «Мы внимательно следим за судьями, необъективного судейства не было. Любые инциденты с арбитрами — дисквалификация. О чем речь, если команда побеждала?» — уверяет Чернов. Вариантов диалога с клубом под руководством Габдрахманова он не видит и говорит, что «Ирбис» может продолжать играть в высшей лиге только без своего директора и на нейтральном поле.

Однако уже нашелся возможный миротворец в лице Министерства спорта Республики Татарстан. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы матчи в Казани все-таки состоялись и флорбол России не терял потенциально один из сильнейших регионов. Помимо встреч чемпионата страны в столице республики в декабре планировалось и первенство России среди юниоров. Сейчас стоит вопрос о переносе турнира в другой город. Только желающих не так уж и много. В высшей лиге чемпионата России всего восемь команд, и в целом вид спорта пока только набирает популярность — в целом по стране, по данным НФФР, им занимается 56 тысяч человек. Но ажиотажного интереса за этими цифрами нет, поэтому борьба с активным регионом, клубом и его руководителем выглядит очень странно.