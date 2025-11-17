Видео
17 ноября, 15:45

Яхтсменка из Франции пропала в Бермудском треугольнике во время кругосветки. Нашлась только спустя пять дней

Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Егор Сергеев
корреспондент
Мари Декуб.
Фото соцсети
Не могла выйти на связь.

Французская яхтсменка, которую считали пропавшей из-за потери GPS-сигнала в печально известном Бермудском треугольнике, вышла на связь спустя пять дней после исчезновения. Родственники и коллеги подняли тревогу, но в итоге все обошлось.

Загадочное исчезновение

28-летняя француженка Мари Декуб путешествовала на борту парусной яхты по Атлантике, пишет Daily Star. Но 6 ноября в районе печально известного Бермудского треугольника — места, которое десятилетиями связывают с необъяснимыми исчезновениями судов и самолетов, — ее GPS перестал передавать данные.

Как сообщается, уроженка Ла-Рошели с сентября 2023 года находилась в кругосветном путешествии. Поскольку ее собственная лодка в это время проходила ремонт в Гватемале, Мари решила подзаработать и согласилась перегнать другое судно — присоединилась к американскому капитану Натану Перринсу, чтобы доставить парусник в Пуэрто-Рико.

Согласно плану, судно должно было зайти на дозаправку на Бермуды, однако к назначенной дате связь с обоими моряками полностью пропала. Незадолго до этого капитан Перринс сообщил, что у них заканчивается топливо, отметили в Бермудском региональном координационном центре (RCC).

Поиски заняли несколько дней

По информации матери яхтсменки Натали, из-за нехватки топлива на борту отключилось электричество. Начались поиски исчезнувшей лодки, в том числе с помощью вертолета береговой охраны. О случившемся также сообщил сайт Boatwatch — глобальная сеть помощи пропавшим яхтсменам, отмечает Le Parisien. Но спасательную операцию затруднил шторм.

В разговоре с France 3 обеспокоенная мать рассказала: «С Мари обычно не бывает проблем. Она очень опытная мореплавательница, да и ее спутник, судя по всему, тоже весьма квалифицированный. Я боюсь поднять тревогу слишком рано и услышать от нее: «Мама, ты снова зря переживала».

Межконтинентальный заплыв через Босфор.Тренер из России пропал без вести во время заплыва через Босфор. В Стамбуле ведутся поиски

Мари вышла на связь

Паника действительно оказалась ложной. Уже в понедельник, 10 ноября, Натали опубликовала оптимистичное обновление:

«Мари не исчезла. Она просто не могла выйти на связь (на море такое происходит довольно часто). Она превосходный навигатор, и мы надеемся увидеть ее в Пуэрто-Рико уже к воскресенью (16 ноября), если все пройдет хорошо».

12

  • BS35LV

    5 дней занимались срамотой так, что даже Бермуда их отпустила

    17.11.2025

  • Теплинский Теплинский

    Сгинул, топливо истратив, Весь распался на куски... Но двух безумных наших братьев Подобрали рыбаки!!!

    17.11.2025

  • Serjeapple

    Это не она! Её забрали инопланетяне, а на борту клон!

    17.11.2025

  • traveller09

    Яхтсменка из Франции пропала в Бермудском треугольнике во время кругосветки. Нашлась только спустя пять дней(c) --- А ведь кто-то в эти дни посещал и её...треугольник. И не один, а много...много раз. 5 дней без остановки! Тут самое время вспомнить про...напитки из...Черноголовки.

    17.11.2025

  • S_Malu

    нашлась, но уже без сисек...

    17.11.2025

  • Scallagrim

    В Венесуэлу заходла? За особо ценным грузом?

    17.11.2025

  • Porco Rosso

    Гостила у инопланетян.

    17.11.2025

  • Сон Морфей

    А ничего такая)))) можно на 5 дней пропасть с нею)))))

    17.11.2025

  • Liechtenstein

    Натали скоро станет бабушкой

    17.11.2025

  • Bavz

    И Канатчиковы власти Колют нам второй укол.

    17.11.2025

  • Тезей

    5 дней вдвоем.И пусть весь мир подождет

    17.11.2025

  • ДиRECтор

    Будто наш научный лайнер В треугольнике погряз

    17.11.2025

    Читайте также
