Яхтсменка из Франции пропала в Бермудском треугольнике во время кругосветки. Нашлась только спустя пять дней

17 ноября, 15:45
Французская яхтсменка, которую считали пропавшей из-за потери GPS-сигнала в печально известном Бермудском треугольнике, вышла на связь спустя пять дней после исчезновения. Родственники и коллеги подняли тревогу, но в итоге все обошлось.
28-летняя француженка Мари Декуб путешествовала на борту парусной яхты по Атлантике, пишет Daily Star. Но 6 ноября в районе печально известного Бермудского треугольника — места, которое десятилетиями связывают с необъяснимыми исчезновениями судов и самолетов, — ее GPS перестал передавать данные.
Как сообщается, уроженка Ла-Рошели с сентября 2023 года находилась в кругосветном путешествии. Поскольку ее собственная лодка в это время проходила ремонт в Гватемале, Мари решила подзаработать и согласилась перегнать другое судно — присоединилась к американскому капитану Натану Перринсу, чтобы доставить парусник в Пуэрто-Рико.
Согласно плану, судно должно было зайти на дозаправку на Бермуды, однако к назначенной дате связь с обоими моряками полностью пропала. Незадолго до этого капитан Перринс сообщил, что у них заканчивается топливо, отметили в Бермудском региональном координационном центре (RCC).
По информации матери яхтсменки Натали, из-за нехватки топлива на борту отключилось электричество. Начались поиски исчезнувшей лодки, в том числе с помощью вертолета береговой охраны. О случившемся также сообщил сайт Boatwatch — глобальная сеть помощи пропавшим яхтсменам, отмечает Le Parisien. Но спасательную операцию затруднил шторм.
В разговоре с France 3 обеспокоенная мать рассказала: «С Мари обычно не бывает проблем. Она очень опытная мореплавательница, да и ее спутник, судя по всему, тоже весьма квалифицированный. Я боюсь поднять тревогу слишком рано и услышать от нее: «Мама, ты снова зря переживала».
Паника действительно оказалась ложной. Уже в понедельник, 10 ноября, Натали опубликовала оптимистичное обновление:
«Мари не исчезла. Она просто не могла выйти на связь (на море такое происходит довольно часто). Она превосходный навигатор, и мы надеемся увидеть ее в Пуэрто-Рико уже к воскресенью (16 ноября), если все пройдет хорошо».
