Звезда сборной Аргентины мечтает стать чемпионом мира по футгольфу. Этот вид спорта обожают Папен и Валуев

Гольф ногами становится все более популярным во всем мире.

Во Флориде стартовал четвертый чемпионат мира по футгольфу. В нем принимает участие 971 спортсмен из 39 стран.

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В Орландо собрались лучшие игроки мира, в том числе такие известные личности, как Роберто Айала, олимпийский чемпион 2004 года в составе сборной Аргентины, чемпион Италии с «Миланом», двукратный чемпион Испании в составе «Валенсии».

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Участники ЧМ разыграют комплект наград в командном, мужском и женском турнирах. Кстати, среди девушек игра очень популярна!

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В 2018 году сборная Франции стала чемпионом мира в России. Такого же успеха добились «Трехцветные» пять лет назад и на третьем мировом первенстве по футгольфу в Марокко. Большим любителем загнать мяч в лунку ногами является знаменитый французский футболист Жан-Пьер Папен.

Фото Global Look Press

Игра появилась в Нидерландах в 2008 году и быстро стала популярной во многих странах мира.

Фото Global Look Press

Сейчас в FIFG — мировую федерацию футгольфа — входят 45 стран мира. Глава организации Лаура Балестрини назвала игру идеальным гибридным видом спорта, сочетающим навыки футбола с элегантностью гольфа.

Фото Global Look Press

В футгольф играют на полях, следуя правилам гольфа, и так же подсчитывают очки. Все очень похоже на классическую игру, только без клюшек. Есть определенный дресс-код для участников, мяч используется футбольный, размер лунки — 53 сантиметра.

Фото Global Look Press

Несмотря на кажущуюся простоту, дойти до последней лунки очень непросто. Преимущество обычно есть у бывших футболистов, среди которых этот вид спорта очень популярен.

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Членство России в FIFG приостановлено до следующего года. Нашу федерацию с 2016 года возглавляет чемпион мира WBA в тяжелом весе Николай Валуев.

Фото Федерация Футгольфа России.

Помимо Федерации в стране существует Ассоциация футгольфа России. Вместе с коллегами из Белоруссии она регулярно проводит турниры на полях двух стран. В них может принять участие любой желающий. Достаточно подать заявку на сайте и заплатить доступный вступительный взнос. В конце мая Ассоциация провела третий этап своего Кубка в Санкт-Петербурге.