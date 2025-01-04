Каким будет 2025 год в спорте. Подробное расписание для болельщиков

Календарь главных соревнований в мире и в России.

Начавшийся 2025 год вроде бы считается в спорте переходным — нет ни Олимпиад, ни чемпионатов мира или Европы по футболу. Тем не менее любопытных событий намечается много — и на мировой арене, и на внутренней. Навряд ли они претендуют на глобальный статус, но своих болельщиков различные чемпионаты и турниры точно найдут. «СЭ» выбрал наиболее значимые старты и составил собственный календарь на предстоящие 12 месяцев — с учетом событий, даты которых известны уже сейчас.

Нервный допуск

Очевидно, что одним из нервов спортивного года для России станет возвращение наших спортсменов на мировую арену. В летних видах спорта принято принципиальное решение согласиться на нейтральный статус и свернуть бойкот там, где его придерживались. В результате в феврале и марте нас ждут первые после трехлетней паузы выступления на этапах Кубка мира, потом — на чемпионатах Европы, и ближе к осени — на чемпионатах мира. Не исключено, что этот процесс может сопровождаться скандалами с проверками на политическую нейтральность и невыдачей виз в ряде стран.

Летом и в начале осени должны определиться с допуском зимние федерации — затягивать дальше накануне олимпийского сезона невозможно. С учетом того, что ограничения на командные виды спорта так и не сняты, а квалификация уже набирает обороты, решения о форматах допуска также обещают быть громкими. Ключевая роль здесь остается за новым президентом МОК, которого изберут в марте в Греции. Если сменщик Томаса Баха поведет линию на допуск россиян к Играм в Турине, международным федерациям придется как-то изворачиваться. Конечно, хотелось бы вернуться под своим флагом, но шансов на это в 2025-м объективно немного.

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Санкции отступают слишком медленно

В международном календаре много чемпионатов, на которых мы, увы, будем только зрителями. Лыжный ЧМ, ЧМ по биатлону, ЧЕ и ЧМ по фигурному катанию, ЧМ по волейболу, мужской ЧМ по хоккею, женский ЧМ по гандболу... Все эти соревнования точно бы выиграли от присутствия россиян, но, к сожалению, в наступившем году они пройдут без нас, а отечественным спортсменам предстоит довольствоваться внутренними стартами — некоторые из которых по своему уровню могли бы потягаться с чемпионатами мира. Обращает на себя внимание, что в условиях изоляции в России экспериментируют с форматами. Гонка чемпионов в лыжах и биатлоне, турниры по прыжкам и шоу-программам в фигурном катании должны вызвать интерес и у иностранной публики.

Не будет нас и на некоторых мультиспортивных стартах, которыми также богат 2025-й. Универсиада и европейский юношеский олимпийский фестиваль пока не готовы дать послабления юным россиянам. А вот в отношении Всемирных игр неолимпийских видов спорта ситуация пока неясна — международные федерации будут определяться весной. Совершенно точно Россия (даже под своим флагом) стартует на вторых Фиджитал-играх. После успешного начала в Казани этот киберспортивный проект попробует продвинуться на зарубежных площадках и начнет с Арабских Эмиратов.

Также любопытно будет следить за развитием событий вокруг Всемирных зимних военных игр в Швейцарии. Это одна из немногих федераций (наряду с Международными ассоциациями бокса и бодибилдинга), где наши спортсмены выступают без каких-либо ограничений, в том числе на национальную символику. Такое положение дел провоцирует нервную реакцию в западных странах, и чем закончится история с Играми в Люцерне и Берне, сейчас прогнозировать невозможно.

Мирра Андреева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Белые пятна

Некоторые важные события в мире спорта-2025 пока не обрели четких дат. По традиции мы не знаем, в какой именно день финишируют серии плей-офф в НХЛ, КХЛ, НБА, Единой Лиге ВТБ, суперлигах по волейболу и гандболу. Не объявлены точные даты старта нового чемпионата России по футболу, чемпионата страны по фигурному катанию, чемпионата мира по блицу и рапиду, мужского чемпионата мира по боксу. Не говоря уже о различных турнирах и сериях, которые по традиции стартуют осенью. Все эти пункты календаря мы пока вынесли за скобки, хотя это не значит, что мы о них забыли.