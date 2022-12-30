Главные спортивные события-2022: феерия Большунова, самый необычный ЧМ в истории и другие

События, люди и явления, которые определили этот год в спорте.

Олимпиада в Пекине: феерия Большунова

Александр Большунов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Игры-2022 состоялись, несмотря на жесткие антиковидные ограничения. В общем медальном зачете первыми стали норвежцы. Россия финишировала второй по общему количеству наград, но по золоту мы заняли девятое место. При этом наш лыжник Александр Большунов трижды поднимался на верхнюю ступень пьедестала, добавив по одному серебру и бронзе. Красивую победу в турнире фигуристок одержала Анна Щербакова.

Самый необычный чемпионат мира по футболу в истории

Сборная Аргентины — чемпион мира. Фото Reuters Фото Reuters

Турнир в Катаре стал уникальным. Еще никогда лучшие сборные планеты не выявляли сильнейшего в ноябре — декабре. Впервые соревнования прошли на Ближнем Востоке. К тому же ЧМ-2022 оказался последним, на котором за победу боролись 32 команды, — в следующем розыгрыше в 2026 году в Мексике, Канаде и США будет 48 участников. Ну а мы запомним этот чемпионат мира, увы, со знаком минус: Россию, вышедшую из отборочной группы в стыковые матчи, отстранила ФИФА, лишив шанса побороться за путевку.

Медведев — первая ракетка мира

Даниил Медведев. Фото AFP Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев в 2022 году побил национальный рекорд, продержавшись во главе мужского рейтинга 15 недель и превзойдя достижение Марата Сафина — 9. К сожалению, не слишком успешная игра на протяжении сезона не позволила нашему спортсмену сохранить титул сильнейшего в мире дольше.

Ничушкин — с Кубком Стэнли

Валерий Ничушкин. Фото AFP Фото AFP

Переполненный талантами «Колорадо» несколько лет ходил в числе фаворитов НХЛ, но добрался до финала только в 2022-м. Маккиннон, Рантанен, Ландескуг и Ко, безусловно, заслужили трофей. Но российские болельщики особенно порадовались за Валерия Ничушкина. В какой-то момент челябинский самородок из восходящей звезды превратился в форварда нижних звеньев, однако в сезоне-2021/22 наш легионер перевернул карьеру с ног на голову. 52 (25+27) очка в 62 встречах регулярки и феноменальный плей-офф: 15 (9+6) баллов в 20 матчах, игра в звене с лидерами и заслуженный Кубок Стэнли.

ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина

ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

Московские армейцы во второй раз в истории стали чемпионами КХЛ. В финале они уступали в серии магнитогорскому «Металлургу» 1-3, но сумели переломить ход противостояния. Великий в прошлом центрфорвард Сергей Федоров в первый же год работы главным тренером взял титул в новом качестве.

Девятое золото «Зенита»

«Зенит» — чемпион. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит» Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» досрочно выполнил задачу на сезон: 30 апреля обыграл «Локомотив» и за три тура до финиша в очередной раз доказал, что сейчас в России у него нет конкурентов. На тот момент у команды Сергея Семака было лишь два поражения — от «Сочи» и «Арсенала». Этот титул стал для питерцев четвертым подряд и девятым (с учетом советского золота-1984) в истории. Сине-бело-голубым осталось добыть всего одно чемпионство, чтобы получить право нанести на эмблему вторую звезду.

Первый трофей «Спартака» за пять лет

«Спартак» — обладатель Кубка России. Фото Александр Федоров, «СЭ» Фото Александр Федоров, «СЭ»

В финале Кубка России «Спартак» и «Динамо» провели матч года. В котором было все: переполненные «Лужники», драматичная развязка с незабитым пенальти и исполнение хита МакSим «Знаешь ли ты» — вместе с игроками и десятками тысяч болельщиков красно-белых. Для спартаковцев этот трофей стал первым с 2017 года. И последним в эпоху Леонида Федуна, покинувшего клуб спустя три месяца.

Непомнящий напугал Карлсена

Ян Непомнящий. Фото Федор Успенский, «СЭ» Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем турнира претендентов на мировую шахматную корону. После этого действующий чемпион норвежец Магнус Карлсен официально отказался от защиты титула. В итоге звание сильнейшего на планете весной 2023 года разыграют Непомнящий и серебряный призер турнира претендентов китаец Дин Лижэнь.