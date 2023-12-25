Команда, тренер, легионер и открытие 2023 года: версия «СЭ»

По традиции «СЭ» выбрал главных героев года — спортсмена, команду, тренера, легионера, открытие.

«СЭ» назвал Романа Костомарова лучшим спортсменом 2023 года.

100 журналистов и колумнистов «СЭ» также определили команду года — это «Краснодар» (футбол), тренера — Владимир Ивич (футбол, «Краснодар»), легионера — Квинси Промес (футбол, «Спартак»), открытие — Мирра Андреева (теннис), разочарование — МОК и Томас Бах.

Кто за кого

Руслан Абушкин. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Малком. Открытие: М.Андреева. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Артем Агапов. Команда: «Торпедо» (хоккей). Тренер: Федоров. Легионер: Малком. Открытие: «Краснодар» (футбол). Разочарование: формат Кубка России по футболу под РПЛ.

Виталий Айрапетов. Команда: ЦСКА (хоккей). Тренер: Федотов. Легионер: Гарре. Открытие: Салтыков. Разочарование: «Сочи» (футбол).

Константин Алексеев. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Кордоба. Открытие: Кривцов. Разочарование: решения МОК и других международных организаций по отношению к российским спортсменам и федерациям.

Дарья Алексеева. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Ивич. Легионер: Бонгонда. Открытие: Дикиджи. Разочарование: Пиняев.

Максим Алланазаров. Команда: «Броук Бойз» (медиафутбол). Тренер: Ивич. Легионер: Вендел. Открытие: Салтыков. Разочарование: «Спартак» (футбол).

Илья Андреев. Команда: школа имени Абдулманапа Нурмагомедова. Тренер: Багандов. Легионер: Малком. Открытие: М.Андреева. Разочарование: дело Ивана Федотова.

Микеле Антонов. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Калешин. Легионер: Бальде. Открытие: «Акрон» (футбол). Разочарование: все слова Томаса Баха.

Ислам Бабаджанов. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Вендел. Открытие: М.Андреева. Разочарование: дело Ивана Федотова.

Антон Бабошин. Команда: ЦСКА (хоккей). Тренер: Семак. Легионер: Малком. Открытие: Салтыков. Разочарование: Абаскаль.

Валерия Баринова. Команда: «Крылья Советов» (футбол). Тренер: Осинькин. Легионер: Файзуллаев. Открытие: Салтыков. Разочарование: Абаскаль.

Дмитрий Барулев. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Адиев. Легионер: Вендел. Открытие: -. Разочарование: Марио Фернандес.

Сергей Баюшкин. Команда: «2DROTS» (медиафутбол). Тренер: Адиев. Легионер: Мойзес. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Евсеев.

Артем Белинин. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Кордоба. Открытие: Голенков. Разочарование: Бакаев.

Константин Белов. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Федотов. Легионер: Дуглас Сантос. Открытие: Личка. Разочарование: Слуцкий.

Марк Бессонов. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Ивич. Легионер: Вендел. Открытие: Волков. Разочарование: Джикия.

Анна Бирюкова. Команда: «Спартак» (хоккей). Тренер: Жамнов. Легионер: Буше. Открытие: Атанасов. Разочарование: И.Федотов.

Александр Бобров. Команда: «Спартак» (хоккей). Тренер: Семак. Легионер: Малком. Открытие: Салтыков. Разочарование: дуэт Слуцкий/Дзюба.

Иван Богун. Команда: «Торпедо» (хоккей). Тренер: Ларионов. Легионер: Буше. Открытие: Конюшков. Разочарование: «Ростов» (футбол).

Владимир Бузинов. Команда: «Спартак» (хоккей). Тренер: Ларионов. Легионер: Промес. Открытие: Голдобин. Разочарование: МОК.

Кирилл Бурдаков. Команда: «Северсталь» (хоккей). Тренер: Разин. Легионер: Димитриевич. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Степанова.

Артем Бухаев. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Тутберидзе. Легионер: Промес. Открытие: Карпукас. Разочарование: лицемерие МОК.

Аксель Вартанян. Команда: «Спартак» (хоккей). Тренер: Осинькин. Легионер: Малком. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Абаскаль.

Леонид Волотко. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Осинькин. Легионер: Кордоба. Открытие: «Краснодар» (футбол). Разочарование: Слуцкий.

Владислав Гаврилин. Команда: «Team Spirit» (киберспорт). Тренер: Ивич. Легионер: Кордоба. Открытие: Куцков. Разочарование: Соболев.

Кирилл Гаврилов. Команда: «Спартак» (хоккей). Тренер: Бердыев. Легионер: Промес. Открытие: Голдобин. Разочарование: -.

Тимур Ганеев. Команда: УНИКС (баскетбол). Тренер: Федоров. Легионер: Димитриевич. Открытие: М.Андреева. Разочарование: санкции МОК.

Дмитрий Гашев. Команда: «Торпедо» (хоккей). Тренер: Ларионов. Легионер: Вендел. Открытие: Атанасов. Разочарование: СКА (хоккей).

Дмитрий Гирин. Команда: -. Тренер: З.Билялетдинов. Легионер: Промес. Открытие: М.Андреева. Разочарование: дело Ивана Федотова.

Валентина Глазко. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Жамнов. Легионер: Кассьерра. Открытие: М.Андреева. Разочарование: «Сочи» (футбол).

Галина Глазко. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Адиев. Легионер: Кассьерра. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Овечкин.

Юрий Голышак. Команда: «Динамо» Мх (футбол). Тренер: Бердыев. Легионер: Бериша. Открытие: Ишков. Разочарование: Абаскаль.

Ана Горшкова. Команда: УНИКС (баскетбол). Тренер: Ивич. Легионер: Кордоба. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Ян.

Софья Грецкая. Команда: «Динамо» (футбол). Тренер: Кузнецов. Легионер: Бонгонда. Открытие: Тюкавин. Разочарование: Смолов.

Георгий Довгалло. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Ларионов. Легионер: Промес. Открытие: М.Андреева. Разочарование: сборная России по футболу.

Алексей Дурново. Команда: сборная России по футболу. Тренер: Черчесов. Легионер: Промес. Открытие: Пиняев. Разочарование: Степанова.

Ольга Егоренкова. Команда: -. Тренер: Федотов. Легионер: -. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Абаскаль.

Дмитрий Егоров. Команда: «Спартак» (хоккей). Тренер: Ротенберг. Легионер: Вендел. Открытие: Захарян. Разочарование: Соболев.

Сергей Жуков. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Ивич. Легионер: Вендел. Открытие: «Краснодар» (футбол). Разочарование: «Ростов» (футбол).

Игнат Заздравин. Команда: «Team Spirit» (киберспорт). Тренер: Осинькин. Легионер: Вендел. Открытие: Салтыков. Разочарование: Соболев.

Катерина Звенигородская. Команда: «Team Spirit» (киберспорт). Тренер: Осинькин. Легионер: Вендел. Открытие: «Спартак» (хоккей). Разочарование: Слуцкий в роли ведущего.

Михаил Зислис. Команда: «Торпедо» (хоккей). Тренер: Ларионов. Легионер: Буше. Открытие: Силаев. Разочарование: СКА (хоккей).

Рустам Имамов. Команда: «Ак Барс» (хоккей). Тренер: Браташ. Легионер: Яшкин. Открытие: Дикиджи. Разочарование: Дзюба.

Дарья Исаева. Команда: «Team Spirit» (киберспорт). Тренер: Осинькин. Легионер: Промес. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Абаскаль.

Илья Казаков, колумнист. Команда: ЦСКА (гандбол, женщины). Тренер: Семак. Легионер: Вендел. Открытие: М.Андреева. Разочарование: МОК и лично Томас Бах.

Артем Калинин. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Ивич. Легионер: Промес. Открытие: Кривцов. Разочарование: «Спартак» (футбол).

Никита Камышев. Команда: ЦСКА (хоккей). Тренер: Федоров. Легионер: Малком. Открытие: Пиняев. Разочарование: «Спартак» (футбол).

Павел Климовицкий. Команда: «Торпедо» (хоккей). Тренер: Разин. Легионер: Малком. Открытие: Атанасов. Разочарование: дело Ивана Федотова.

Евгений Козинов. Команда: «Team Spirit» (киберспорт). Тренер: Ларионов. Легионер: Кики. Открытие: Кривцов. Разочарование: увольнение Калешина из «Акрона».

Роман Кольцов. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Промес. Открытие: Никишин. Разочарование: Писарский.

Евгений Коростелев. Команда: «Team Spirit» (киберспорт). Тренер: Федотов. Легионер: Малком. Открытие: М.Андреева. Разочарование: сборная России по футболу.

Вячеслав Короткин. Команда: «Спартак» (хоккей). Тренер: Семак. Легионер: Промес. Открытие: М.Андреева. Разочарование: деятельность МОК в целом и Томаса Баха на посту его президента.

Олег Кошелев. Команда: -. Тренер: Ивич. Легионер: Алонсо. Открытие: М.Андреева. Разочарование: МОК, ФИФА, УЕФА.

Виктория Кравченко. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Осинькин. Легионер: Кассьерра. Открытие: Чалов. Разочарование: Дзюба.

Александр Кружков. Команда: УНИКС (баскетбол). Тренер: Федотов. Легионер: Малком. Открытие: Салтыков. Разочарование: «Торпедо» (футбол).

Георгий Кудинов. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Тикнизян. Открытие: М.Андреева. Разочарование: судьи РПЛ и работа VAR.

Андрей Кузичев. Команда: УНИКС (баскетбол). Тренер: Перасович. Легионер: Малком. Открытие: Кривцов. Разочарование: невыход «Сатурна» в следующий дивизион.

Дмитрий Кузнецов. Команда: «Team Spirit» (киберспорт). Тренер: Мишин. Легионер: Кордоба. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Непомнящий.

Михаил Кузнецов. Команда: «Динамо» (волейбол, женщины). Тренер: Истомин. Легионер: Менелл. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Бах.

Оксана Куракина. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Жамнов. Легионер: Промес. Открытие: Бажин. Разочарование: Захарян.

Александр Львов. Команда: «Торпедо» (хоккей). Тренер: Семак. Легионер: Малком. Открытие: Тюкавин. Разочарование: КДК РФС.

Екатерина Макарова, олимпийская чемпионка по теннису, колумнист. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Макарова. Легионер: -. Открытие: Потапова. Разочарование: -.

Максим Максимов. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Сервара. Легионер: Вендел. Открытие: М.Андреева. Разочарование: поражение Медведева от Джоковича в финале US Open.

Мария Маркова. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Промес. Открытие: М.Андреева. Разочарование: МОК.

Евгения Матвеева. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Ивич. Легионер: Кордоба. Открытие: М.Андреева. Разочарование: сборная России без серьезных соперников.

Руслан Минаев. Команда: «Крылья Советов» (футбол). Тренер: Осинькин. Легионер: -. Открытие: Тажудинов. Разочарование: Рублев.

Евгений Нарижный. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Адиев. Легионер: Кордоба. Открытие: М.Андреева. Разочарование: дело Ивана Федотова.

Максим Никитин. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Ивич. Легионер: Алонсо. Открытие: -. Разочарование: «Сочи» (футбол).

Артем Никулин. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Ивич. Легионер: Малком. Открытие: Личка. Разочарование: «Спартак» (футбол).

Алексей Пахомов. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Бонгонда. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Непомнящий.

Сергей Подушкин. Команда: «Зенит-Казань» (волейбол). Тренер: Перасович. Легионер: Эртель. Открытие: М.Андреева. Разочарование: ЦСКА (баскетбол).

Игорь Рабинер. Команда: «Спартак» (хоккей) . Тренер: Осинькин. Легионер: Кассьерра. Открытие: Евгений Калешин и «Акрон». Разочарование: Марио Фернандес и Степанова.

Сергей Разин. Команда: сборная России по футболу. Тренер: Ротенберг. Легионер: Промес. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Слуцкий.

Анастасия Рацкевич. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Москвина. Легионер: Промес. Открытие: М.Андреева. Разочарование: приостановка карьеры Туктамышевой.

Сергей Ревенко. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Адиев. Легионер: Малком. Открытие: М.Андреева. Разочарование: чемпионская гонка в РПЛ.

Алексей Рыбалко. Команда: «Динамо» (футбол). Тренер: Личка. Легионер: Яшкин. Открытие: Головин. Разочарование: Абаскаль.

Алина Савинова. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Ивич. Легионер: Кассьерра. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Абаскаль.

Дмитрий Самбуров. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Ивич. Легионер: Файзуллаев. Открытие: М.Андреева. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Марат Сафин. Команда: «Торпедо» (футбол). Тренер: Ротенберг. Легионер: Буше. Открытие: Конюшков. Разочарование: Ничушкин.

Денис Сафронов. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Ивич. Легионер: Промес. Открытие: «Краснодар» (футбол). Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Валентин Серегин. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Вендел. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Ал.Миранчук.

Андрей Сизякин. Команда: «Зенит» (баскетбол). Тренер: Осинькин. Легионер: Вендел. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Соболев.

Михаил Скрыль. Команда: «Зенит-Казань» (волейбол). Тренер: Разин. Легионер: Кассьерра. Открытие: Атанасов. Разочарование: И.Федотов.

Егор Тарутин. Команда: «Зенит» (баскетбол). Тренер: Личка. Легионер: Гарре. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Ян.

Андрей Тиссен. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Ивич. Легионер: Промес. Открытие: Салтыков. Разочарование: изоляция российских спортсменов.

Александр Тихов. Команда: УНИКС (баскетбол). Тренер: Жамнов. Легионер: Гарре. Открытие: М.Андреева. Разочарование: СКА (хоккей).

Надежда Тонконог. Команда: «Торпедо» (хоккей). Тренер: Ларионов. Легионер: Буше. Открытие: Атанасов. Разочарование: «Локомотив» (хоккей).

Иван Торопцев. Команда: «Крылья Советов» (футбол). Тренер: Адиев. Легионер: Промес. Открытие: М.Андреева. Разочарование: продление отстранения российских спортсменов.

Федор Успенский. Команда: «СКА-Нефтяник» (хоккей с мячом). Тренер: Адиев. Легионер: Промес. Открытие: Дикиджи. Разочарование: СКА (хоккей).

Александр Федоров. Команда: «Крылья Советов» (футбол). Тренер: Осинькин. Легионер: Виллиан Роша. Открытие: Атанасов. Разочарование: СКА (хоккей).

Александр Федоровский. Команда: «Лада» (хоккей). Тренер: Ивич. Легионер: Кордоба. Открытие: «Спартак» (хоккей). Разочарование: «Спартак» (футбол).

Михаил Фомин. Команда: «Team Spirit» (киберспорт). Тренер: Ларионов. Легионер: Кордоба. Открытие: Атанасов. Разочарование: сборная России по футболу.

Артур Хайруллин. Команда: «Торпедо» (хоккей). Тренер: Ларионов. Легионер: Зделар. Открытие: Юров. Разочарование: сохранение бана российских спортсменов в мировом спорте.

Гоша Чернов. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Дуглас Сантос. Открытие: М.Андреева. Разочарование: отмена УЕФА решения вернуть юношеские российские команды к международным соревнованиям.

Никита Черябкин. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Ларионов. Легионер: Кордоба. Открытие: Сафиуллин. Разочарование: судейство РПЛ.

Александр Чурилин. Команда: «Торпедо» (хоккей). Тренер: Тутберидзе. Легионер: Гарре. Открытие: Салтыков. Разочарование: Дзюба.

Олег Шамонаев. Команда: ЦСКА (мужчины, гандбол). Тренер: Вербов. Легионер: Малком. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Пракатень.

Алексей Шевченко. Команда: «Адмирал» (хоккей). Тренер: Тамбиев. Легионер: Буше. Открытие: Гребенкин. Разочарование: Капризов.

Алла Шишкина, трехкратная олимпийская чемпионка по сихнхронному плаванию, колумнист. Команда: «Авангард» (хоккей). Тренер: Тамбиев. Легионер: -. Открытие: -. Разочарование: Бах.

Артем Якунин. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Промес. Открытие: Глебов. Разочарование: Ал.Миранчук.