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Лучший спортсмен России-2024. Бобровский — стена №1!

Вратарь «Флориды» Бобровский стал лучшим спортсменом года по версии «СЭ»
Фото «СЭ»
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По традиции «СЭ» выбрал главных героев года — спортсмена, тренера, команду, легионера, открытие.

100 журналистов, колумнистов и экспертов «СЭ» определили лучшего спортсмена России-2024. Им впервые стал хоккеист, вратарь клуба «Флорида Пантерз» Кубка Стэнли Сергей Бобровский. В 2024 году голкипер добавил в число своих достижений главную награду — Кубок Стэнли.

Итоги голосования. Лучшие спортсмены России-2024

Полный расклад в голосовании по спортсмену года — в конце материала.

Сергей Бобровский празднует победу в&nbsp;Кубке Стэнли. 24&nbsp;июня. Санрайз. Великий вратарь и настоящий патриот. Сергей Бобровский — спортсмен года в России!

Также названы: команда года — «Металлург» (хоккей), тренер — Андрей Разин (хоккей, «Металлург»), легионер — Джон Кордоба (футбол, «Краснодар»), открытие — Алексей Батраков (футбол, «Локомотив»), разочарование — Александр Соболев (футбол) / переход Соболева из «Спартака» в «Зенит».

Итоги голосования-2024. Команда года
Итоги голосования-2024. Тренер года
Итоги голосования-2024 Легионер года.
Итоги голосования-2024. Открытие года
Итоги голосования-2024. Разочарование года

Кто за кого

Руслан Абушкин. Спортсмены: 1. Лифинцев. 2. Батраков. 3. М.Андреева. 4. Шнайдер. 5. Хромачева. Тренер: Галактионов. Команда: «Локомотив» (футбол). Легионер: Даку. Открытие: Глушенков. Разочарование: Соболев.

Артем Агапов. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Кучеров. 3. М.Андреева. 4. Ш.Магомедов. 5. Бетербиев. Тренер: Слуцкий. Команда: сборная России по плаванию. Легионер: Кордоба. Открытие: чемпионская гонка в РПЛ. Разочарование: отношение к выступлению россиян на Олимпиаде.

Виталий Айрапетов. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Бобровский. 3. М.Андреева. 4. Головин. 5. Большунов. Тренер: Мусаев. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: вылет «Урала» из РПЛ.

Константин Алексеев. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Овечкин. 3. Лифинцев. 4. М.Андреева. 5. Кучеров. Тренер: Разин. Команда: сборная России по плаванию. Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: финиш «Динамо» в РПЛ.

Дмитрий Аленичев, колумнист, самый титулованный футболист в истории России, победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе «Порту». Спортсмены: 1. Бобровский. 2. -. 3. -. 4. -. 5. -. Тренер: Разин. Команда: Андреева/Шнайдер. Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: продолжение отстранения России от футбольных международных турниров.

Максим Алланазаров. Спортсмены: 1. Махачев. 2. Овечкин. 3. Медведев. 4. М.Андреева. 5. Бобровский. Тренер: Разин. Команда: «Спартак» (хоккей). Легионер: Вендел. Открытие: Батраков. Разочарование: Соболев.

Илья Андреев. Спортсмены: 1. Бетербиев. 2. Кучеров. 3. Бобровский. 4. Махачев. 5. Овечкин. Тренер: Разин. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Кордоба. Открытие: Ш.Мусаев. Разочарование: финиш «Динамо» в РПЛ-2023/24.

Микеле Антонов. Спортсмены: 1. Дуглас Сантос. 2. Овечкин. 3. Глушенков. 4. М.Андреева. 5. Сафонов. Тренер: Юран. Команда: сборная легионеров РПЛ. Легионер: Виллиан Жозе. Открытие: Батраков. Разочарование: «Динамо» в сезоне-2023/24.

Ислам Бабаджанов. Спортсмены: 1. Бетербиев. 2. Бобровский. 3. Овечкин. 4. Махачев. 5. Кучеров. Тренер: Разин. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Кордоба. Открытие: Ш.Магомедов. Разочарование: Павлович.

Антон Бабошин. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. М.Андреева/Шнайдер. 3. Бетербиев. 4. Тюкавин. 5. Медведев. Тренер: Разин. Команда: сборная России по футболу. Легионер: Аврамович. Открытие: Батраков. Разочарование: перенос Игр дружбы.

Андрей Баздрев. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Медведев. 3. Бетербиев. 4. Махачев. 5. Трусова. Тренер: Алекно. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Тримбл. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Ефимова.

Дмитрий Барулев. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Головин. 3. М.Андреева. 4. Шнайдер. 5. Глушенков. Тренер: Семак. Команда: «Краснодар» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: упущенное чемпионство «Динамо».

Артем Белинин. Спортсмены: 1. Ал.Миранчук. 2. Сафонов. 3. Глушенков. 4. Батраков. 5. Головин. Тренер: Мусаев. Команда: «Краснодар» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Соболев.

Константин Белов. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Махачев. 3. Тюкавин. 4. Головин. 5. Кучеров. Тренер: Разин. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: МОК.

Марк Бессонов. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Бетербиев. 3. Ал.Миранчук. 4. Батраков. 5. Глушенков. Тренер: Семак. Команда: «Зенит» (футбол). Легионер: Кассьерра. Открытие: Батраков. Разочарование: Соболев.

Александр Бобров. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Бобровский. 3. М.Андреева. 4. Кочанова. 5. Большунов. Тренер: Семак. Команда: «Зенит» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: смена гражданства теперь уже бывшими российскими спортсменами.

Иван Богун. Спортсмены: 1. М.Андреева. 2. Бобровский. 3. Кучеров. 4. Махачев. 5. Анкалаев. Тренер: Разин. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Захарян.

Владимир Бузинов. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. М.Андреева. 3. Овечкин. 4. Кучеров. 5. Головин. Тренер: Мусаев. Команда: сборная России по плаванию. Легионер: Угальде. Открытие: М.Андреева/Шнайдер. Разочарование: переход Соболева в «Зенит».

Кирилл Бурдаков. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Кучеров. 3. М.Андреева. 4. Шнайдер. 5. Петров. Тренер: Разин. Команда: сборная России на Олимпиаде. Легионер: Аль-Хачдади. Открытие: Батраков. Разочарование: Вяльбе.

Артем Бухаев. Спортсмены: 1. Махачев. 2. Глушенков. 3. Бобровский. 4. Головин. 5. Ал.Миранчук. Тренер: Галактионов. Команда: -. Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: слабость и безволие международных спортивных организаций.

Аксель Вартанян. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Бетербиев. 3. Головин. 4. М.Андреева. 5. Панарин. Тренер: Семак. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: ЦСКА (хоккей).

Леонид Волотко. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Лифинцев. 3. Большунов. 4. Овечкин. 5. Горячкина. Тренер: Галактионов. Команда: Андреева/Шнайдер. Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Соболев.

Тимур Ганеев. Спортсмены: 1. Шнайдер. 2. Бобровский. 3. М.Андреева. 4. Гунина. 5. Демин. Тренер: Андреев. Команда: ЦСКА (баскетбол). Легионер: Рэтан-Мэйс. Открытие: Землянский. Разочарование: Олимпиада-2024.

Валентина Глазко. Спортсмены: 1. Батраков. 2. Шипачев. 3. Гусев. 4. Ал.Миранчук. 5. Шнайдер. Тренер: Галактионов. Команда: «Краснодар» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: «Ахмат» (футбол).

Галина Глазко. Спортсмены: 1. Шипачев. 2. Махачев. 3. М.Андреева. 4. Касаткина. 5. Шнайдер. Тренер: Слуцкий. Команда: «Зенит» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Черчесов.

Юрий Голышак. Спортсмены: 1. Бетербиев. 2. Махачев. 3. Бобровский. 4. Овечкин. 5. Салихов. Тренер: Мусаев. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Кордоба. Открытие: Галактионов. Разочарование: матч «Краснодар» — «Динамо».

Трофим Гондюреев. Спортсмены: 1. Кучеров. 2. Медведев. 3. М.Андреева. 4. Панарин. 5. Ал.Миранчук. Тренер: Семак. Команда: «Зенит» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Соболев.

Никита Горшенин. Спортсмены: 1. Махачев. 2. Овечкин. 3. Ум.Нурмагомедов. 4. Анкалаев. 5. Ус.Нурмагомедов. Тренер: Кияшко. Команда: «Спартак» (футбол). Легионер: -. Открытие: Ш.Магомедов. Разочарование: Павлович.

Ана Горшкова. Спортсмены: 1. М.Андреева. 2. Бобровский. 3. Набоков. 4. Обляков. 5. Махачев. Тренер: Никитин. Команда: «Локомотив» (хоккей). Легионер: Кордоба. Открытие: Шнайдер. Разочарование: Черчесов.

Георгий Довгалло. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Бетербиев. 3. М.Андреева. 4. Шнайдер. 5. Бобровский. Тренер: Семак. Команда: «Зенит» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Промес.

Алексей Дурново. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. М.Андреева. 3. Сафонов. 4. Ефимова. 5. Шнайдер. Тренер: Карпин. Команда: «Спартак» (хоккей). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Соболев.

Вячеслав Ермолин. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Бетербиев. 3. Кучеров. 4. Садулаев. 5. М.Андреева. Тренер: Семак. Команда: «Зенит» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Медведев.

Николай Заболотный. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Махачев. 3. Тюкавин. 4. Овечкин. 5. Волков. Тренер: Галактионов. Команда: «Краснодар» (футбол). Легионер: Файзуллаев. Открытие: Батраков. Разочарование: упущенное чемпионство «Динамо».

Игнат Заздравин. Спортсмены: 1. М.Андреева. 2. Бобровский. 3. Овечкин. 4. Батраков. 5. Ал.Миранчук. Тренер: Никитин. Команда: сборная России на Олимпиаде. Легионер: Кордоба. Открытие: Умяров. Разочарование: Рублев.

Артем Зеленцов. Спортсмены: 1. Махачев. 2. М.Андреева. 3. Тюкавин. 4. Крамаренко. 5. Чикунова. Тренер: Тедеев. Команда: «Акрон» (футбол). Легионер: Алип. Открытие: Демин. Разочарование: Медведев.

Михаил Зислис. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Овечкин. 3. Набоков. 4. Кучеров. 5. Капризов. Тренер: Разин. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Фукале. Открытие: Демидов. Разочарование: Соболев.

Екатерина Зобова. Спортсмены: 1. Кучеров. 2. Шнайдер. 3. М.Андреева. 4. Махачев. 5. Бетербиев. Тренер: Семак. Команда: сборная России в комбинированной смешанной эстафете. Легионер: Кордоба. Открытие: Лифинцев. Разочарование: Рублев.

Дарья Исаева. Спортсмены: 1. Шнайдер. 2. М.Андреева. 3. Овечкин. 4. Головин. 5. Кучеров. Тренер: Разин. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Файзуллаев. Открытие: Бурлакова. Разочарование: Соболев.

Александр Иткин. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Тарасенко. 3. Куликов. 4. Махачев. 5. Головин. Тренер: Слуцкий. Команда: ЦСКА (баскетбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Олимпиада в Париже.

Илья Казаков, колумнист, известный телеведущий, пресс-атташе сборной России по футболу в 2005-2015 годах. Спортсмены: 1. Михайличенко. 2. Овечкин. 3. Чикунова. 4. Крамаренко. 5. Батраков. Тренер: Семак. Команда: ЖГК ЦСКА (гандбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: отмененные матчи сборной России по футболу.

Денис Казанский, колумнист, известный телекомментатор. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Садулаев. 3. Петров. 4. М.Андреева. 5. Сафонов. Тренер: Разин. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: отсутствие международных соревнований.

Артем Калинин. Спортсмены: 1. Лифинцев. 2. М.Андреева. 3. Бобровский. 4. Головин. 5. Овечкин. Тренер: Карпин. Команда: сборная России по плаванию. Легионер: Кордоба. Открытие: Лифинцев. Разочарование: «Динамо» (футбол).

Никита Камышев. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Батраков. 3. Набоков. 4. Овечкин. 5. Лифинцев. Тренер: Семак. Команда: «Локомотив» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Дзюба.

Максим Клементьев. Спортсмены: 1. Кучеров. 2. Овечкин. 3. Махачев. 4. Головин. 5. Касаткина. Тренер: Никитин. Команда: «Краснодар» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Медведев.

Павел Климовицкий. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Кучеров. 3. Лифинцев. 4. Капризов. 5. М.Андреева. Тренер: Мусаев. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Ливо. Открытие: Демидов. Разочарование: почти полное отсутствие россиян на Олимпиаде.

Евгений Козинов. Спортсмены: 1. Кучеров. 2. М.Андреева. 3. Овечкин. 4. Медведев. 5. Крышковец. Тренер: Мостовой. Команда: ЖФК «ОрелГУ-КПРФ» (футзал). Легионер: Кики. Открытие: Батраков. Разочарование: Глушенков.

Роман Кольцов. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. М.Андреева. 3. Кучеров. 4. Глушенков. 5. Тюкавин. Тренер: Ротенберг. Команда: «Зенит» (футбол). Легионер: Вендел. Открытие: Батраков. Разочарование: Захарян.

Александр Комиссаров. Спортсмены: 1. Махачев. 2. Головин. 3. Кучеров. 4. Малыхин. 5. Ал.Миранчук. Тренер: Семак. Команда: «Краснодар» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Мичков. Разочарование: уход Алексея Миранчука из европейского футбола.

Евгений Коростелев. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Шнайдер. 3. Махачев. 4. Глушенков. 5. М.Андреева. Тренер: Галактионов. Команда: «Краснодар» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Медведев.

Вячеслав Короткин. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Бобровский. 3. Гунина. 4. Головин. 5. М.Андреева. Тренер: Никитин. Команда: Андреева/Шнайдер. Легионер: Бабич. Открытие: Батраков. Разочарование: Дзюба.

Александр Кружков. Спортсмены: 1. Шнайдер. 2. М.Андреева. 3. Бобровский. 4. Петров. 5. Лифинцев. Тренер: Мусаев. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Кордоба. Открытие: Петров. Разочарование: Поздняков.

Георгий Кудинов. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Бобровский. 3. Шнайдер. 4. М.Андреева. 5. Кучеров. Тренер: Семак. Команда: УНИКС (баскетбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: соперники сборной России по футболу.

Андрей Кузичев. Спортсмены: 1. Лифинцев. 2. Бобровский. 3. Медведев. 4. Кучеров. 5. Бетербиев. Тренер: Мусаев. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Файзуллаев. Открытие: Батраков. Разочарование: Соболев.

Дмитрий Кузнецов. Спортсмены: 1. М.Андреева. 2. Петров. 3. Лифинцев. 4. Петросян. 5. Большунов. Тренер: Москвина. Команда: «Краснодар» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Дикиджи. Разочарование: Вяльбе.

Михаил Кузнецов. Спортсмены: 1. Шнайдер. 2. Петров. 3. Ефимова. 4. М.Андреева. 5. Овечкин. Тренер: Личка. Команда: «Динамо-Ак Барс» (волейбол). Легионер: Каракурт. Открытие: Бладцева. Разочарование: Чикунова.

Оксана Куракина. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Бобровский. 3. М.Андреева. 4. Шнайдер. 5. Бетербиев. Тренер: Семак. Команда: «Зенит» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: непотребщина на ОИ в Париже.

Александр Курлянский. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Кучеров. 3. Головин. 4. Бобровский. 5. М.Андреева. Тренер: Мусаев. Команда: «Краснодар» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Медведев.

Артемий Кутейников. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Капризов. 3. Ал.Миранчук. 4. М.Андреева. 5. Волков. Тренер: Никитин. Команда: «Краснодар» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Медведев.

Сергей Лисин. Спортсмены: 1. Шнайдер. 2. М.Андреева. 3. Петров. 4. Лысенко. 5. -. Тренер: Андреев. Команда: Петров/Коровашков. Легионер: -. Открытие: Лысенко. Разочарование: сборная России по спортивной гимнастике.

Александр Львов. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Бетербиев. 3. М.Андреева. 4. Головин. 5. Тюкавин. Тренер: Семак. Команда: «Зенит» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Личка.

Максим Максимов. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. М.Андреева. 3. Шнайдер. 4. Бетербиев. 5. Головин. Тренер: Семак. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: изоляция российского спорта.

Мария Маркова. Спортсмены: 1. Садулаев. 2. Бобровский. 3. Лифинцев. 4. Овечкин. 5. Гунина. Тренер: Галактионов. Команда: Андреева/Шнайдер. Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: церемония открытия Олимпийских игр.

Владислав Маслов. Спортсмены: 1. Головин. 2. Шнайдер. 3. М.Андреева. 4. Бобровский. 5. Пальцев. Тренер: Биджиев. Команда: «Акрон» (футбол). Легионер: Нгамале. Открытие: Батраков. Разочарование: «Динамо» (футбол).

Даниил Матвеев. Спортсмены: 1. Глушенков. 2. Овечкин. 3. Медведев. 4. М.Андреева. 5. Латыпов. Тренер: Личка. Команда: «Краснодар» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Дзюба.

Михаил Матвеев. Спортсмены: 1. Кучеров. 2. Овечкин. 3. Бобровский. 4. Сафонов. 5. Батраков. Тренер: Разин. Команда: «Зенит» (футбол). Легионер: Вендел. Открытие: Мичков. Разочарование: Соболев.

Евгения Матвеева. Спортсмены: 1. М.Андреева. 2. Овечкин. 3. Медведев. 4. Шнайдер. 5. Ал.Миранчук. Тренер: Разин. Команда: «Краснодар» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Соболев.

Руслан Минаев. Спортсмены: 1. Бетербиев. 2. Махачев. 3. Кучеров. 4. -. 5. -. Тренер: Слуцкий. Команда: «Краснодар» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: «Крылья Советов» (футбол).

Никита Мосалев. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Ал.Миранчук. 3. М.Андреева. 4. Кучеров. 5. Овечкин. Тренер: Галактионов. Команда: «Локомотив» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Соболев.

Евгений Нарижный. Спортсмены: 1. Махачев. 2. Ш.Магомедов. 3. Бетербиев. 4. Волков. 5. Шлеменко. Тренер: Карпин. Команда: сборная России по футболу. Легионер: Дуглас Сантос. Открытие: Батраков. Разочарование: Павлович.

Максим Никитин. Спортсмены: 1. Ш.Магомедов. 2. Медведев. 3. Овечкин. 4. Головин. 5. Батраков. Тренер: Галактионов. Команда: «Спартак» (хоккей). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Виллиан Жозе.

Алексей Пахомов. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Бетербиев. 3. Овечкин. 4. Шнайдер. 5. М.Андреева. Тренер: Семак. Команда: «Зенит» (футбол). Легионер: Вендел. Открытие: Батраков. Разочарование: Промес.

Андрей Петухов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Степанова. 3. Крамаренко. 4. Петросян. 5. Семененко. Тренер: Разин. Команда: Андреева/Шнайдер. Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Дзюба.

Андрей Пичугин. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Медведев. 3. Петросян. 4. Махачев. 5. Ал.Миранчук. Тренер: Слуцкий. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: соперники сборной России по футболу.

Сергей Подушкин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Медведев. 3. Шнайдер. 4. Семененко. 5. Чикунова. Тренер: Вербов. Команда: ЦСКА (баскетбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Дикиджи. Разочарование: «Динамо» (волейбол).

Алексей Потапов. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Бетербиев. 3. Махачев. 4. Кучеров. 5. Овечкин. Тренер: Семак. Команда: «Зенит» (футбол). Легионер: Файзуллаев. Открытие: Силантьев. Разочарование: Соболев.

Илья Потетюев. Спортсмены: 1. Набоков. 2. Глушенков. 3. Петросян. 4. Батраков. 5. Латышонок. Тренер: Разин. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Мерфи. Открытие: «Автомобилист» (хоккей). Разочарование: СКА (хоккей).

Игорь Рабинер. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Кучеров. 3. Овечкин. 4. Шнайдер. 5. Головин. Тренер: Мусаев. Команда: Андреева/Шнайдер. Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Вяльбе.

Сергей Разин. Спортсмены: 1. М.Андреева. 2. Бобровский. 3. Махачев. 4. Овечкин. 5. Панарин. Тренер: Разин. Команда: «Зенит» (футбол). Легионер: Ливо. Открытие: Батраков. Разочарование: Соболев.

Алексей Рыбалко. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. М.Андреева. 3. Медведев. 4. Большунов. 5. Василевский. Тренер: Мусаев. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: участие в Кубке дружбы по баскетболу «сборной Колумбии».

Алина Савинова. Спортсмены: 1. Сафонов. 2. Шнайдер. 3. М.Андреева. 4. Бобровский. 5. Овечкин. Тренер: Мусаев. Команда: ЖФК «Спартак» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Артамонов. Разочарование: «Динамо» (хоккей).

Дмитрий Самбуров. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. М.Андреева. 3. Батраков. 4. Большунов. 5. Бетербиев. Тренер: Слуцкий. Команда: «Краснодар» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Медведев.

Марат Сафин. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Овечкин. 3. Набоков. 4. М.Андреева. 5. Бетербиев. Тренер: Разин. Команда: «Трактор» (хоккей). Легионер: Фукале. Открытие: Демидов. Разочарование: выступление футбольного «Спартака» в сезоне-2023/24.

Андрей Сизякин. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Лифинцев. 3. Кучеров. 4. Овечкин. 5. М.Андреева. Тренер: Разин. Команда: сборная России по плаванию. Легионер: Кордоба. Открытие: Ш.Магомедов. Разочарование: Соболев.

Михаил Скрыль. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Набоков. 3. М.Андреева. 4. Стояновский/Лешуков. 5. Сафонов. Тренер: Никитин. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Кузнецов.

Лев Тарасов. Спортсмены: 1. Бетербиев. 2. Медведев. 3. Махачев. 4. Сафонов. 5. Овечкин. Тренер: Слуцкий. Команда: «Краснодар» (футбол). Легионер: Вендел. Открытие: Батраков. Разочарование: негативное отношение российского профессионального футбола к медиалиге.

Егор Тарутин. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Кучеров. 3. Ал.Миранчук. 4. М.Андреева. 5. Шнайдер. Тренер: Разин. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: осечка «Динамо» на финише РПЛ.

Андрей Тиссен. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Овечкин. 3. Шнайдер. 4. Батраков. 5. Мичков. Тренер: Мусаев. Команда: «Краснодар» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: «Авангард» (хоккей).

Александр Тихов. Спортсмены: 1. Гунина. 2. Кучеров. 3. Бобровский. 4. Петров. 5. Большунов. Тренер: Мусаев. Команда: сборная России на Олимпиаде. Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Олимпиада без России.

Федор Успенский. Спортсмены: 1. Большунов. 2. М.Андреева. 3. Садулаев. 4. Бобровский. 5. Крамаренко. Тренер: Попкова. Команда: «Зенит-Казань» (футбол). Легионер: Уэйр. Открытие: Батраков. Разочарование: «Динамо» (футбол).

Александр Федоров. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Овечкин. 3. Акинфеев. 4. М.Андреева. 5. Глушенков. Тренер: Титов. Команда: -. Легионер: Аврамович. Открытие: Батраков. Разочарование: Дзюба.

Александр Федоровский. Спортсмены: 1. Батраков. 2. Медведев. 3. Большунов. 4. Рублев. 5. Хачанов. Тренер: Мусаев. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Барко. Открытие: Батраков. Разочарование: Дзюба.

Михаил Фомин. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Ал.Миранчук. 3. М.Андреева. 4. Шнайдер. 5. Осипов. Тренер: Галактионов. Команда: «Акрон» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: развязка РПЛ-2023/24.

Артур Хайруллин. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Шнайдер. 3. М.Андреева. 4. Кучеров. 5. Панарин. Тренер: Разин. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Хмелевски. Открытие: Набоков. Разочарование: «Авангард» (хоккей).

Гоша Чернов. Спортсмены: 1. Лифинцев. 2. М.Андреева. 3. Шнайдер. 4. Бобровский. 5. Махачев. Тренер: Разин. Команда: сборная России на Паралимпийских играх. Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: увольнение Владимира Ивича из «Краснодара».

Никита Черябкин. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Кучеров. 3. М.Андреева. 4. Ал.Миранчук. 5. Тюкавин. Тренер: Слуцкий. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Промес. Открытие: Батраков. Разочарование: «Динамо» (футбол).

Александр Чурилин. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Кучеров. 3. Головин. 4. Шнайдер. 5. Махачев. Тренер: Слуцкий. Команда: «Краснодар» (футбол). Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Олимпиада в Париже.

Олег Шамонаев. Спортсмены: 1. Бобровский. 2. Федоровцева. 3. Чикунова. 4. Глушенков. 5. Махачев. Тренер: Пистиолис. Команда: Андреева/Шнайдер. Легионер: Буше. Открытие: Лифинцев. Разочарование: Медведев.

Алексей Шевченко. Спортсмены: 1. М.Андреева. 2. Медведев. 3. Касаткина. 4. Зернов. 5. Бобровский. Тренер: Разин. Команда: «Металлург» (хоккей). Легионер: Буше. Открытие: Канцеров. Разочарование: российский спорт не вернулся на международную арену.

Алла Шишкина, колумнист, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Спортсмены: 1. Гунина. 2. Чикунова. 3. М.Андреева. 4. Колесников. 5. Колесниченко. Тренер: Разин. Команда: Андреева/Шнайдер. Легионер: Кордоба. Открытие: Батраков. Разочарование: Олимпиада в Париже.

Артем Якунин. Спортсмены: 1. Бетербиев. 2. Бивол. 3. Акинфеев. 4. Головин. 5. Дёмин. Тренер: Семак. Команда: «Зенит» (футбол). Легионер: Файзуллаев. Открытие: Салтыков. Разочарование: Смолов.

Итоги голосования. Лучшие спортсмены России-2024
Итоги голосования-2024. Все лучшие спортсмены России по версии «СЭ»

Александр Овечкин
Александр Соболев
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Никита Кучеров
Сергей Бобровский
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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