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Чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих начался со скандалов: Азербайджан снялся, Россия с флагом и гимном

В Ереване стартовал чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих
Егор Сергеев
Спортсмены Центрального спортивного клуба Армии.
Спортсмены Центрального спортивного клуба Армии.
Фото ЦСКА
Соревнования по вольной борьбе на чемпионате среди военнослужащих. Ереван 20 ноября.
Соревнования по вольной борьбе на чемпионате среди военнослужащих. Ереван 20 ноября.
Фото соцсети
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А у Армении странные проблемы с составом.

В Ереване с 18 по 24 ноября проходит чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих. Старт турнира сопровождался несколькими скандалами.

Почему отказался Азербайджан

Азербайджан отказался от участия в турнире, поскольку он пройдет в Ереване. Об этом перед стартом чемпионата мира сообщил глава службы физподготовки спорта ВС Армении Арман Давтян. По его словам, в этом нет вины принимающей стороны — команда изначально бойкотировала соревнование.

«Делегация Азербайджана не приедет. Приглашения на все мероприятия CISM (Международный совет военного спорта) отправляются не организующей страной, а самим CISM, и ни одной стране не может быть отказано в отправке приглашения», — объяснил специалист.

Скорее всего, в Азербайджане не хотят повторения прошлогоднего инцидента. Тогда сборная впервые за 14 лет приехала на турнир в Армению — на чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Однако команда покинула турнир сразу после церемонии открытия, на которой произошел скандал: во время парада участников человек из толпы подбежал к знаменосцу Азербайджана, выхватил флаг и сжег его. После этого делегация моментально уехала из Еревана, обвинив организаторов в невыполнении гарантий безопасности.

Начальник ЦСКА полковник Артём Громов.
Начальник ЦСКА полковник Артём Громов.
Фото ЦСКА

Что за проблемы у Армении

Хозяева начали готовиться к чемпионату мира еще летом — в августе Министерство обороны Армении сообщило о призыве на службу 10 борцов, среди которых был чемпион мира Арсен Арутюнян, а также призеры чемпионатов мира и Олимпиады.

«С 18 по 24 ноября Армения будет принимать чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих. В этом случае наши спортсмены, уже новобранцы, смогут высоко поднять флаг на турнире, проводимом в Армении», — анонсировал тогда Давтян.

Однако сильнейшие борцы в итоге не смогут выступить — перед стартом чемпионата мира их вывели из состава и заявили вместо них менее опытных атлетов.

«Больше всего жаль, что наших лучших борцов, которые имели большие шансы на чемпионство, просто вывели из состава участников. Нам не представили никаких внятных обоснований», — отреагировал в соцсетях чемпион мира Арутюнян.

На пресс-конференции перед стартом турнира Давтян объяснил, почему Арутюняна и других топовых борцов убрали из состава Армении. По его словам, сборная просто выполняла условия турнира.

«Конечно, мы попытались выбрать наилучших — в рамках законности. Тут вопрос разрешения и усиления. Это ответ на вопрос о том, почему вместо Малхаса Амояна был выбран Ашот Хачатрян. Состав команды определяла не Федерация борьбы. Он был избран коллективно, с участием специалистов и ответственных лиц Минобороны», — сказал Давтян.

Не исключено, что изменения в составе связаны с заявкой на турнир сборной Турции. В ее составе будут чемпионы мира и Европы, на чем заострил внимания Давтян. Хозяева же в итоге заявили атлетов с титулами лишь на молодежных соревнованиях.

Максим Скуратов (слева) на чемпионате по вольной борьбе среди военнослужащих. Ереван 20 ноября.
Максим Скуратов (слева) на чемпионате по вольной борьбе среди военнослужащих. Ереван 20 ноября.
Фото соцсети

Россия выступает под своим флагом

На чемпионате мира выступит и Россия, причем снова, как и год назад, со своими флагом и гимном. В составе сборной находятся 20 борцов. В 2023-м турнир проходил в Азербайджане: российские спортсмены завоевали девять медалей, из которых золотой оказалась лишь одна.

Всего в Ереване выступят около 400 атлетов из более чем 40 стран. При этом среди участников нет сборной Украины. Никаких комментариев по поводу ее отсутствия нет, но очевидно, что дело в условиях допуска российской команды на соревнования.

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