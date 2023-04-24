Природа не отдыхает на детях гениев: внучка актера Евстигнеева становилась чемпионкой Европы

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Выдающегося актера театра и кино Евгения Евстигнеева давно нет в живых, но память о нем жива до сих пор. Продолжателем актерской династии Евстигнеева является его единственная внучка Софья. Девушка родилась в творческой семье, но стала неплохой спортсменкой.
Увлечение спортом можно считать удивительным, ведь Софья актриса в третьем поколении:
ее дед — актер Евгений Евстигнеев, известен в России и за границей;
бабушка — актриса Лилия Евстигнеева, выступавшая во МХАТе и «Современнике»;
отец — заслуженный артист Максим Разуваев;
мама — актриса Мария Селянская.
В конце 1990-х маленькая Софья Разуваева снялась в рекламе йогурта.
Получив актерский опыт в раннем детстве, девочка не захотела сразу становиться актрисой. В детстве ее главной страстью были бальные танцы. Особенный интерес вызывали вальс, танго и фокстрот.
Успехи в бальных танцах говорят о многом. К девяти годам у девочки было более 90 медалей и 30 кубков. Софья становилась чемпионкой Европы, дважды выигрывала чемпионат России и доходила до финала чемпионата мира.
Танцы являлись для Софьи смыслом жизни до 14 лет. Начиная с этого момента, она охладела к спорту и фактически прекратила занятия. Гены взяли свое. В школе она мечтала стать журналисткой и переводчицей, а затем появилась тяга к творчеству — рисованию и актерскому мастерству.
Окончив школу, Софья поступила в Школу-студию МХАТ. Затем она решила взять фамилию своего известного деда Евгения Евстигнеева. Фамилия девушки при рождении — Разуваева.
«Конечно, чувствую груз ответственности, — говорила в интервью 7дней.ru Евстигнеева. — Всегда помню, чья я внучка. Хотя мы никогда не виделись, к сожалению, он рано умер, до моего рождения. Мама рассказывала, что дедушка очень переживал, что не увидел внуков. Все сокрушался: «Что же у меня дети такие непутевые?!» У Дениса Евстигнеева нет своих детей. Когда я родилась, по словам мамы, она меня, трехлетнюю, привела на его могилу и сказала: «Вот, папа, наконец-то ты дождался!» Я понимаю головой, что он мой родной дедушка. Смотрю его фильмы и не перестаю восхищаться, как он гениально даже в драматической роли находит комические нотки».
Софья задумалась о смене фамилии по совету агента. Внучка исполнителя роли профессора Преображенского из фильма «Собачье сердце» сильно переживала, что ее родной отец может обидеться.
«Мне было 22 года после выпуска из Школы-студии МХАТ, — приводит слова Евстигнеевой 7дней.ru. — Агент предложил мне взять дедушкину фамилию, мол, таким образом привлечешь к себе внимание. Я тогда очень испугалась этого предложения и позвонила папе. Очень боялась, что он обидится. Но он мне сказал: «Если это поможет тебе в профессии, то меняй».
Первоначально Софья испытывала большую неловкость из-за смены фамилии, но позже привыкла.
«Поначалу было очень дискомфортно, а сейчас, мне кажется, я с фамилией деда как-то сроднилась. Все меня спрашивали, не родственница ли я знаменитому актеру. Вначале у меня ежедневно был этот маячок: помни, чья ты внучка. А сейчас я чуть успокоилась. Мне кажется, что я его не подведу. Всегда все делаю максимально ответственно, полностью отдаюсь работе. Часто можно услышать, мол, «природа отдыхает на детях гениев», и поставить на себе жирный крест. Мне спокойно живется, я просто делаю свою работу и наслаждаюсь жизнью в театре, кино».
Сейчас в активе Софьи съемки в десятках сериалов и фильмов. Девушка продолжает семейную династию актеров. Кто знает, добилась ли бы всего этого она без бальных танцев. Эстетичного вида спорта, который требует дисциплины, гибкости и сильных мышц.