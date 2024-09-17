«СОТКА» — на все сто

В воскресенье, 15 сентября, на полях академии «Спартака» имени Ф. Черенкова состоялся масштабный турнир среди корпоративных команд, в котором принял участие и «СЭ».

Воскресное солнечное, не по-сентябрьски теплое и еще довольно раннее утро. Большинство жителей мегаполиса еще видят сны, кто-то варит кофе или кашу для семейного завтрака. Но в спартаковской академии в Сокольниках уже в начале девятого утра кипит жизнь. Туда-сюда снуют люди, паркуются машины, одни мужчины самого разного возраста отправляются по длинному коридору в раздевалки, другие идут им навстречу уже в форме. Они пересекают дорожку и по лестнице поднимаются на расположенные на пригорке поля. Здесь вот-вот начнется турнир по футболу среди корпоративных команд «СОТКА».

Он посвящен 20-летию спортивного агентства «Бизнес Спорт», входящего в число лидеров сегмента организации корпоративных соревнований. Поздравить компанию и отметившую на днях день рождения ее главу Юлию Верину собрались более двух десятков команд. В их числе — и представители «Спорт-Экспресса».

Генеральный директор компании «Бизнес Спорт» Юлия Верина (справа) и Людмила Дюкова, которая внесла большой вклад в организацию турнира «СОТКА». Фото Из личного архива Юлии Вериной

Ранние пташки

Очень легко любить спорт на диване перед телевизором. Да и журналисту грех жаловаться, ведь он работает, сидя перед экраном с трансляцией или на трибуне стадиона. Но можно ли по-настоящему проникнуться спортивным духом, не выходя из зоны комфорта? В редакции «СЭ» считают, что мало писать о спорте, им нужно заниматься. Поэтому наши журналисты участвуют в самых разных соревнованиях. Забеги на дистанции вплоть до марафонов, заплывы, велогонки, триатлон, «Гонка героев» — все это опробовано на собственном опыте. Есть, конечно, в редакции и футбольная команда.

«Как можно заставить себя пробежать 20 километров?» — спросила меня знакомая, узнав, что я финишер полумарафона. «Представь, а ведь там еще и участие платное», — зажмурилась другая наша собеседница. Да, а еще нужно готовиться к соревнованиям, покупать инвентарь, экипировку, витамины, лечить травмы. Любительский спорт требует вложений в не меньшей мере, чем профессиональный. Но кайф, который ты получаешь взамен, мало с чем сравнится, ведь это удовольствие в том числе и от победы над собой. Если не верите, попробуйте просто отправиться на пробежку в 6 утра. И увидите, какое удовлетворение получите, преодолев свои несколько километров по парку.

— Вставать в четыре утра на турнир — самое сложное в работе организатора, по сравнению с этим все остальное уже ерунда, — смеется Верина. — Вот накануне я ходила на футбол — благодаря брату с детства болею за ЦСКА во всех видах спорта, поэтому стараюсь не пропускать домашние игры любимой команды. Была и на встрече с «Зенитом» — правда, из-за турнира пришлось пораньше уйти.

Зато в воскресенье атак и голов Юлия увидела куда больше — но сначала была церемония открытия. На которой команды поздравляли Верину с днем рождения, а игроков напутствовали советский и российский футболист и тренер Анатолий Коробочка, чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Евгений Алдонин, чемпион СССР и бронзовый медалист молодежного чемпионата мира по футболу Александр Гришин, обладатель Кубка России по футболу Денис Машкарин, двукратный обладатель хоккейного Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин. А еще среди выступавших были прекрасные девушки: представительницы женского ЦСКА — имеющая в активе более сотни матчей за сборную России вратарь Эльвира Тодуа и капитан национальной команды Казахстана защитник Юлия Мясникова, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Дубова, актриса театра и кино Юлия Галкина. Выступили на открытии с приветственным словом к организаторам и участникам еще и представители бизнеса, власти и министерств.

Прежде чем начать матчи, капитаны команд по традиции сказали несколько слов пожеланий игрокам (и в основном это было пожелание обойтись без травм). Также танец исполнила группа поддержки Eclipse, а шоу-команда Planet Freestyle показала, как виртуозно жонглирует футбольным мячом.

— Сентябрь радует нас хорошей, теплой погодой — в такую комфортно играть в футбол, одно удовольствие, — сказала «СЭ» Тодуа. — Хочу отметить работу Юлии — ее компании уже 20 лет, это очень круто. У нее очень важная миссия, потому что спорт призван объединять людей из разных городов, стран, континентов, он помогает нам идти по жизни. И радует, что многие участники пришли с детьми, которым с малолетства прививают любовь к футболу и здоровому образу жизни. Я же хочу здесь зарядиться эмоциями на важные матчи — ЦСКА предстоит непростая концовка сезона, встречи с прямыми конкурентами. Сейчас важно сохранять хладнокровие, концентрацию, обойтись без травм и выполнить свою задачу — стать первыми.

Первыми хотели стать и все, кто приехал в воскресенье на турнир «СОТКА». Как рассказала Верина, на юбилейный турнир она хотела собрать не просто клиентов, а своих друзей. Тех, с кем давно сотрудничает. На поля в Сокольниках вышли команды, представляющие самые разные сферы деятельности: помимо «СЭ», это Минкультуры и Роскачество, «Аэрофлот» и Nord Star, «Камеди Клаб» и «Азбука вкуса», «Лента», а один из крупнейших маркетплейсов страны Wildberries выставил сразу три команды.

Кстати, турнир не обошелся без мощной поддержки: помимо «СЭ», ставшего информпартнером соревнований, ее оказали Минпромторг России, Российская ассоциация экспертов рынка ритейла, кондитерская фабрика Konfesta, сеть фитнесс-клубов DDX Fitness, «Азбука вкуса», экипировочный центр Total Sports, информационный портал AVIA.RU, R.O.C.S. и медицинский центр «Алгоритм здоровья».

В атаке — сборная «СЭ». Фото Федор Успенский, «СЭ»

Достойный дебют

— Конечно, работа с людьми это вообще непросто, но в то же время приятно, — отмечает Верина. — За 20 лет деятельности я уже знаю плюс-минус все корпоративные команды Москвы, но так было не всегда — приходилось использовать и рассылки, и «холодные» звонки. Но отличаюсь от других организаторов тем, что с каждой командой общаюсь лично. И меня знают. На наших турнирах ведь не только представители Москвы, команды приезжают со всей России. Недавно был случай — из компании Utair, которая 10 лет назад участвовала в одном из моих стартов, позвонили и попросили организовать этап корпоративной спартакиады. Очень приятно, что наши мероприятия так запоминаются людям. Вообще, если уж я два десятка лет продержалась в этой индустрии и вхожу в число лидеров, это означает, что клиенты мне доверяют, что способна их удивлять, на наших турнирах всегда интересно. Для меня все эти годы пролетели как один день — 4 сентября 2004 года мы провели первый свой турнир на стадионе «Динамо», а кажется, что это было только вчера. С тех пор каждый год собираю на своих мероприятиях сотни корпоративных команд и дарю им праздник. Изменилась ли я сама за эти годы? Если только стала лучше, получила важный опыт. Хочу поблагодарить партнеров турнира и всю свою команду, особенно Людмилу Дюкову, благодаря профессиональному подходу которой праздник футбола получился еще более ярким, красивым и незабываемым.

Открытие, выступления артистов, различные развлекательные мероприятия — это прекрасный антураж, но больше для болельщиков. Спортсмены, пусть и любители, перед стартом сосредоточенно разминались. Команда «СЭ» готовилась к дебюту — обсуждали роли на поле, тактику, непривычный формат в 2 тайма по 8 минут и особенности игры в пять полевых. А до старта получили лучи поддержки с неожиданной стороны — от девушек из ЦСКА.

— Буду болеть за «Спорт-Экспресс», где у меня есть знакомые, — рассказала после церемонии открытия Мясникова. — А вообще, такие турниры делают всех присутствующих немножечко счастливее — когда у тебя с понедельника по пятницу рабочие будни, а в воскресенье можно насладиться футболом в компании друзей, это же прекрасно. Впервые попала на турнир, проводимый компанией «Бизнес Спорт», но уже знаю, что она занимается организацией соревнований 20 лет — это очень серьезный срок, столько же я сама играю в футбол. Нас, кстати, совсем скоро ждет принципиальный матч со «Спартаком» — соперницы серьезные, сейчас идет подготовка. И все мысли именно о ближайшем туре, а не о борьбе за первое место с «Зенитом», где у нас почти идентичные показатели в таблице.

Участники, разбившись после жеребьевки на группы, начали игры сразу на восьми площадках одновременно. «СЭ» досталось поле под пятым номером. На то, чтобы приспособиться к непривычному размеру «поляны», мини-футбольному ритму и другим нюансам, понадобилось время. А его, учитывая регламент, катастрофически не хватало. Но нельзя не отметить, что с каждым матчем команда выглядела все лучше. Моменты для взятия ворот возникали и в первом матче, но вот реализация хромала...

Стоит отметить и то, что нам катастрофически не повезло с жеребьевкой. Соперники «СЭ» по первым двум матчам, Nord Star и «Аэрофлот», в итоге в главном финале разыграли трофей. Победителем турнира «СОТКА» в итоге стали футболисты Nord Star, которые взяли верх только в серии послематчевых пенальти. Увы, один неточный 11-метровый предрешил судьбу «СЭ» и в Серебряном плей-офф. Но полученный опыт обязательно поможет в следующих турнирах. Ближайший уже не за горами — 15 декабря в манеже академии «Спартака» имени Черенкова состоится Кубок года «Спорт-Экспресс» по мини-футболу среди корпоративных команд. А организатором, конечно, выступит юбиляр — компания «Бизнес Спорт». Прием заявок уже открыт!

Призеры турнира

Золотой плей-офф

1-е место — NordStar

2-е место — «Аэрофлот»

3-е место — МА «Внуково»

Серебряный плей-офф

1-е место — Comedy Club

2-е место — «Азбука вкуса»

3-е место — ТСЗП

Победители в индивидуальных номинациях

Лучший вратарь — Максим Дубров («Аэрофлот»)

Лучший защитник — Евгений Кулаков («Аэрофлот»)

Лучший нападающий — Багиржон Саторов («Шереметьево Хэндлинг»)

Лучший капитан — Олег Лагунович (NordStar)

Лучший тренер — Михаил Онищенко (МА «Внуково»)

Лучший игрок — Дмитрий Палагин (NordStar)

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