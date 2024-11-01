Смерть Йоанны Перес продолжила жуткий тренд в бодибилдинге.

Стало известно о смерти популярного фитнес-блогера и бодибилдершы Йоанны Перес из Колумбии. О кончине девушки сообщила ее семья с помощью соцсетей Перес. Йоанне было всего 35 лет, но для индустрии бодибилдинга подобное, к сожалению, не является чем-то новым.

Кто такая Йоанна Перес

Свое 35-летие Йоанна отметила относительно недавно — 20 октября. В своих раскрученных соцсетях она поделилась фото с 35 воздушными шариками. «Спасибо тебе, Боже, за то, что подарил мне еще один замечательный и волшебный год жизни. Пусть он будет наполнен любовью, здоровьем, желаниями, деньгами, счастьем, силой и спокойствием. Спасибо тебе за то, что позволяешь мне каждый день заниматься любимым делом, окружать себя замечательными людьми, получать невероятный опыт и понемногу достигать своих целей».

Перес считалась влиятельной фигурой в мире бодибилдинга. Она была одной из первых женщин, выступивших на соревнованиях в Панаме. Заслужив уважение в родной стране, она отправилась покорять мир. В 2018 году Йоанна выиграла титул «Мистер Олимпия среди любителей» в категории «Бикини» в Колумбии. Дальше было четвертое место на NPС Diamond Classic в Майами. В августе 2024 года заняла второе место на чемпионате Панамы. Последние же для нее соревнования состоялись за несколько недель до смерти. В Мексике на Lion Heart Classic ее признали лучшей в категориях Wellness Novice и Open Wellness.

Параллельно со спортивными успехами она раскручивала свои соцсети. В блоге она делилась рекомендациями по питанию, упражнениям в тренажерном зале, похудению, а также давала советы по здоровому образу жизни. Последний пост был сделан пять дней назад и был посвящен здоровому питанию. Она любила яркую одежду и много улыбалась. Родственники девушки попросили всех, кто планирует посетить похороны, в честь Йоанны не надевать черные цвета.

Фото соцсети

Пугающая тенденция

О причинах смерти Йоанны Перес семья погибшей не сообщает, но многие уверены, что у культуристки произошел сердечный приступ. В профессиональном бодибилдинге подобных уходов из жизни в относительно раннем возрасте в последние годы предостаточно.

В сентябре этого года в 36 лет сердечный приступ сразил бодибилдера Илью Ефимчука, также известного как Голем. Обстоятельства смерти рассказала его жена Анна: «Утром 6 сентября его сердце остановилось дома, я была рядом, вызвала скорую, делала массаж сердца, пока они были в пути. На вертолете его экстренно увезли в клинику. Все это время я молилась, у меня была надежда, его сердце включилось на два дня, но сегодня доктор сообщил мне страшную новость, что его мозг умер».

За месяц до этого не стало другого знаменитого бодибилдера из Бразилии Антонио Лесо Брас де Соузы. Трагедия произошла прямо на соревнованиях. Он умер за кулисами после церемонии награждения. В СМИ сообщают, что боль в груди он почувствовал еще во время выступления, но смог завершить начатое. За несколько часов до смерти он опубликовал видео, в котором сказал: «Ладно, ребята, пора на взвешивание. Даст Бог, все пройдет хорошо». Антонио Соузе было 26 лет.

В 28 не стало бодибилдера из Екатеринбурга Дмитрия Кимака. Трагедия случилась в марте через два дня после соревнований. Дмитрий готовился к ним три недели и активно «сушился», чем делился со своими подписчиками: «Вместо моих любимых голеней или салата с ананасами теперь будут рис и фасоль с брокколи. Причина — урезание жиров, чтобы ускорить жиросжигание. Жиры сейчас утром и днем, вечер — только белок, угли и клетчатка. Итого получается, у меня завтрак в 8.00, обед в 15.30 и ужин в 21.30. Ничего между приемами пищи я не ем, что и вам советую. К таким длинным промежуткам между едой можно прийти и комфортно себя чувствовать со временем, но это нужно всем». По словам его девушки Дианы, комфортно самому Дмитрию при этом не было. «Я с ним не в первый раз в этот период, когда он проходит вот эти сушки, подготовку к соревнованиям. Все было как обычно. Да, у него было мало энергии, он был не особо в ресурсе. Но это в пределах того, что допустимо», — сказала Диана. Соревнования Дмитрий Кимак выиграл, но сердце такой нагрузки не выдержало.

Подобных ситуаций с известными и не очень известными бодибилдерами можно перечислить еще много, даже если ограничиться случаями за неполный 2024 год. Они ярко иллюстрируют, что здоровое в значении «большое» тело далеко не всегда является показателем крепкого здоровья.