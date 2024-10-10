«Депутаты нашли повод пропиариться». Квадроберы объясняют, почему они нормальные

«СЭ» поговорил с представителями субкультуры, которая начиналась как спорт, а теперь представляется как идеология.

Квадробер — то, что в декабре наверняка будут называть словом года, а теперь еще и пугалкой года — после массовых призывов запретить. Однако никто никогда толком не пытался узнать, что это за движение, откуда оно пошло, зачем и почему.

Как появился квадробинг?

На днях в одном прекрасном Telegram-канале, коллекционирующем необычные новости прошлого, наткнулся на пост. Девушка загрузила на YouTube видео «Введение в квадробику» — «веселый способ физической нагрузки и что-то новенькое для 2015 года».

В России движение выстрелило только через 10 лет. Впрочем, истоки его еще глубже — в экстравагантной Японии. «Википедия» может поведать историю японского спринтера Ито, которому наскучило бегать просто так, он стал примерять костюмы и... едва не погиб, тренируясь в лесу, поскольку охотник его принял за кабана, а в городе был схвачен полицией.

С этого героя, рискнувшего жизнью ради квадробики, все и пошло.

Что такое квадробинг?

Квадробика изначально произошла как слияние слов «четыре» и «аэробика», то есть аэробика на четвереньках. Игра как формат воспитания и обучения используется с первобытных времен, поэтому многие из нас когда-нибудь участвовали в детских утренниках и спектаклях в образе животных. Однако именно в России данная субкультура стала привлекать внимание в этом году. Люди покупают маски, мех, даже корм и имитируют животных — в этом отношении являясь продолжателями культуры фурри 1980-х годов. Хотя, как мне рассказали сами квадроберы, фурри они считают отдельным явлением косплейщиков и себя с ними не сравнивают: «Они вообще в основном айтишники, спорт не любят». Судя по всему, сейчас в квадробике визуальное подражание стало заменять спортивную функцию.

Понять, чего больше вокруг квадробики — информационной шумихи или реальной проблемы, затруднительно. На самый большой Telegram-канал «Квадробика/Хаус» подписано всего 13,2 тысячи человек — маловато для массового явления. Опыт личного столкновения с ребенком или взрослым в животном обличье тоже имели немногие, судя по опросам.

Но вы можете погрузиться в атмосферу обсуждений на таких каналах — ставлю на то, что вы вряд ли поймете больше 10 процентов происходящего в комментариях. Корреспондента «СЭ» в одном из чатов поприветствовали словами «Привет, зверек :3», а в другом спросили: «Что делает взрослый мужик в нашем чате?»

С другой стороны, видео, на которых такие люди слишком отыгрывают роль и начинают приставать к людям, — тоже есть. Опрошенные нами сторонники квадробики говорят, что их единицы. Чем это отличается от футбольных фанатов, среди которых также бывает меньшинство, ломающее кресла? Запретить всех, конечно, легче. Но почему должны страдать те, кто просто любит футбол?

Опасность квадроберов раздута?

Никто не спорит, что субкультура странная (а не были ли странными панки, готы, эмо и другие?). Но в страшных историях про квадроберов действительно много условностей — если посмотреть с точки зрения медиа.

Типичный пример — новость этой недели о якобы нападении в украинской Одессе квадроберов на бабушку и ее собаку, которое было предотвращено бомжом. Очень крутая история по фактуре, идеально подходящая под заголовки и продвижение в соцсетях. И ни одного видео, за исключением рассказа человека об этом событии.

Не совсем ясно и то, зачем в принципе запрещать конкретное движение, если есть законы, запрещающие нападение на людей (в том числе и нанесение травм укусом).Действительно, почему должны страдать те, кто хочет просто прыгать через листья в лесочке? Наверное, такие вопросы должны решаться в семье диалогом детей и родителей.

Как устроено сообщество квадроберов?

Как таковых соревнований по квадробике нет — они проводятся кустарно, как и нет единого сообщества, в отличие от более продвинутого хоббихорсинга, который уже проводит официальные старты и игры. Недавно в одном из сетевых подмосковных отелей, куда довелось съездить, даже висел такой анонс:

— Состоялось увлекательное мероприятие «Ход конем — день хоббихорсинга»!

Гости погрузились в атмосферу захватывающего спортивного соперничества и дружеского общения. В мероприятии принимали участие дети и их родители. Программа была составлена как для начинающих, так и для опытных спортсменов. В рамках мероприятия участники могли посетить тренировки и обучение по следующим направлениям:

— выездка и кавалетти;

— конкур;

— соревнования по хоббихорсингу.

Даже вручали медали и грамоты.

Квадроберы рассказали корреспонденту «СЭ», что у них есть так называемые сходки по городам, иногда они встречаются в центре, иногда целенаправленно идут в парки и стараются не мешать окружающим.

«СЭ» поговорил с людьми, которые имеют отношение к группам по квадробике — их общее число подписчиков превышает 10 тысяч человек. Учитывая последние угрозы со стороны властей, одна из героинь попросила об анонимности.

— Квадробика — это не вести себя как животное, кусаться, царапаться и есть корм, — рассказывает она. — Это мирное развлечение — хобби, где от животного только образ и прыжки. Для многих это эстетика — двигаться на красивом фоне, с интересным костюмом, эффектными прыжками и плавным движением. Этого не понимают некоторые дети и «вживаются» в роль животного и тем самым портят нашу репутацию.

Я учусь, сама не помню, как увлеклась, показалось веселым и забавным. Многие рассказывают, что наткнулись на видео в интернете и заинтересовались. Действительно целевая аудитория — школьники, если брать русскоговорящую сторону. Но за рубежом занимаются этим и взрослые. Возможно, именно поэтому это движение хотят запретить у нас. Но разве прыжки в высоту или в длину не та же физическая активность? Лично для себя считаю квадробику спортивной подготовкой, спортом для детей, где ты еще составляешь свой образ при помощи масок и других элементов одежды. Для меня это больше хобби, в котором самое крутое — высокий, красивый и аккуратный прыжок.

Квадробер с собакой. Фото соцсети

Разве вы во что-то подобное не играли?

Еще одна энтузиастка квадробики Виктория учится в колледже:

— Я много занималась разными экстремальными видами спорта, сноубордом, например. У меня давно склонность к териантропии — это вера в тесную связь с животными. Поэтому, как только увидела квадробику, сразу захотелось попробовать. Началось все с TikTok, если бы КВД (сокращение от «квадробика». — Прим. «СЭ») не подхватили маленькие дети, об этом хобби до сих пор никто не знал бы. Мой ник — Серая Звезда.

— Почему квадробика полезна?

— Она полезна многим. Благотворное влияние на позвоночник — не секрет, что у животных почти не бывает с ним проблем. Развитее выносливости, гибкости, реакции, силовое развитие верхней части тела. Смелость при прыжках, наконец. Маски квадроберы надевают и хвосты только для видео, тренироваться в них неудобно. Образом жизни тоже вряд ли это назовешь. Скорее часик в день поиграть или потренироваться и заниматься обычными делами.

— Есть ли как таковое сообщество квадроберов?

— Сообщество есть, но оно сейчас раздробленное. Никаких официальных структур и школ нет. Никому это не нужно — ни тренерам, которых нет, ни государству. Сходки — просто когда позвал друзей.

— Соревнований тоже нет?

— Это на будущее, мы как-то проводили пробные, но они любительские с самодельными правилами. Прыжки в длину, высоту, бег на скорость — все, что можно позаимствовать из других видов спорта. Квадробика сейчас имеет очень высокий порог вхождения по уровню физической формы. Тем, кому не исполнилось 13-14 лет, еще относительно легко заниматься, но потом вы должны обладать физическим развитием выше среднего, чтобы добиться результатов. В идеале — ходить на гимнастику, паркур, акробатику или единоборства.

— То есть опасаться, что квадробика захватит взрослых, не стоит?

— Рост имеет значение — чем вы выше, тем труднее. Так что многие подрастают и бросают через год.

И пока для квадробики не будет создан подходящий инвентарь, компенсирующий ударную нагрузку на руки и удлиняющий их, распространение среди взрослых она не получит.

— У вас есть объяснение, почему на вас так взъелись депутаты?

— Это же отличный повод пропиарить себя и свои взгляды, громкий инфоповод. И кто только ни лезет к квадроберам — журналисты, блогеры, депутаты, артисты, музыканты.Все хотят прокатиться на волне чужого хайпа. Чтобы о них говорили.

Но квадроберы никому не мешают, они вообще предпочитают снимать видео и тренироваться в безлюдных местах. Да, есть отдельные личности, агроквадроберы, которые портят всем репутацию, но это единичные случаи. Вспомните себя в этом возрасте, разве вы во что-то подобное не играли? — заключила Виктория.

Дети — пожалуй, самые искренние люди на этой планете, которые еще не научились сдерживать свои эмоции из-за общественных устоев. Они улыбаются незнакомцам и плачут или требуют мороженого на весь магазин. И что точно — они тонко чувствуют фальшь. С ними нельзя нечестно.

Можно, конечно, честно запретить маски и хвосты. Но, может, лучше депутатам подумать, чем еще интересным увлечь поколение «альфа», помимо «нудных учебников с нотациями»? Или хотя бы не мешать.