Украинскую модель едва не избили на чемпионате Европы по сексу. Дичь в Швеции

Что происходит на анонсированном с помпой турнире?

В Гетеборге 8 июня должен был стартовать чемпионат Европы по сексу, организованный предприимчивым балканским бизнесменом, владельцем стриптиз-клубов Драганом Братичем. Однако сначала турнир был отложен, затем с него стали сниматься участники, а теперь дошло и до рукоприкладства, и совсем не постельного. Как секс дошел до жизни такой?

Что за турнир?

В Швецию съехались несколько десятков «спортсменов» из 13 стран, по крайней мере, так писала местная федерация секса. Была обнародована система судейства чемпионата: определены три этапа турнира, за которые начислялись баллы в разных дисциплинах. Оценки должны были выставлять члены жюри, а также публика, которая следила бы за соревнованиями в прямом эфире и голосовала онлайн. Дисциплин целых 16 — от орального секса до количества оргазмов на время.

Среди участников были такие звучные имена, как Сладкая Мэри из Хорватии, СексиЛекси из Португалии, Грешник Нек из Греции и даже Молли Девон из России. Причем выступать она должна была под российским флагом (никаких санкций в сексе к русским не применили). Правда, последнее время эта дама жила за пределами нашей страны, в Будапеште — может, поэтому и получила приглашение от шведов. Причем еще в начале июня на секс-марафон была заявлена другая русская участница, но в последний момент произошла замена.

Талиа Минт. Фото Соцсети

Без горячей воды и жалюзи

Снялись вообще многие — британка Барби Синс «по состоянию здоровья», а украинка Талиа Минт рассказала, что организаторы ей не заплатили и не проверяли конкурсантов на ВИЧ. С ней случилась отдельная история, о которой позже.

Участники, заехавшие в коттедж проведения турнира, жаловались на самые разнообразные проблемы. Так, в нем не было горячей воды, что препятствовало элементарной гигиене, а «помещения не позволяли отдохнуть из-за раннего рассвета в Швеции и отсутствия жалюзи». Сайт соревнований ломался, платные трансляции покупали единицы.

Братич в долгу не остался и объявил, что порноактеры должны были вести себя как спортсмены, а не пиариться на его инициативе:

— Они проигнорировали правила конкурса и Шведской федерации секса и вели себя непрофессионально. Приносили в дом алкоголь и вели себя неспортивно, — заявил Братич, и... дисквалифицировал всех участников соревнований. В итоге чемпионат, который должен был идти шесть недель, завершился досрочно.

Что произошло с украинкой?

Талия Минт решила рассказать в соцсетях, что произошло на самом деле, и прямо в особняке включила стрим и начала говорить. Это заметил Братич и напрыгнул на участницу, пытаясь отобрать телефон. Как говорят свидетели, он также «опрокинул стул». От организатора удалось отбиться благодаря некоему массажисту и участнику из Словении Мистеру Риддлу. Была вызвана полиция. Но Швеция все же правовое государство, вломиться в жилище к человеку там не так и просто. Поэтому полицейские не могли войти в дом, у них не было ордера. Теперь украинка утверждает, что подаст в суд на Братича и Шведскую секс-федерацию.

Вот как это описывает сама порномодель:

— Он по моей интонации понял, что я молчать не буду, сказал, что я разваливаю проект, хотя мы приехали уже в развалившийся проект. И сказал, что ни цента нам не заплатит. Ну я вышла в стрим и там показала его, чтобы все знали, кто это такой. Он просто вскочил из-за стола, подбежал ко мне и выдернул из рук телефон. Если бы мальчики его не остановили, то, думаю, что он бы меня ударил. Но славу богу, там были ребята, которые среагировали, увидели, с какой агрессией он подбежал, и они меня закрыли, — рассказала украинка.