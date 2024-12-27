Татьяна Комарова: «В следующем году планируем провести в России Кубок мира по нардам»

Интервью с генеральным секретарем Федерации нард России.

Нарды — игра в нашей стране очень популярная, это факт непреложный. А с недавних пор еще и официальный вид спорта. Федерация нард России получила аккредитацию Минспорта и активно взялась за привнесение нард в массы, причем как профессиональные, так и любительские. В октябре этого года в Санкт-Петербурге состоялся и первый официальный чемпионат России. С учетом изначальной популярности игры в ближайшей перспективе нарды вполне могут составить серьезную конкуренцию таким признанным интеллектуальным видам спорта, как шахматы и шашки.

«СЭ» выяснил у генерального секретаря ФНР Татьяны Комаровой, когда можно будет стать мастером спорта по нардам, кто из знаменитостей сам садится за доску, какие основные направления работы в планах у федерации.

Призовой фонд чемпионата России составил 6 миллионов рублей

— Хотя у самой игры многовековая история, как вид спорта нарды в России были официально признаны лишь в 2022 году, — говорит Комарова. — А в нынешнем году Федерация нард России, созданная в 2015-м, наконец, получила полноценную государственную аккредитацию. Минспорта утвердило правила вида спорта, требования к квалификации судей, нормы и требования для присвоения спортивных разрядов. В уходящем году мы поработали очень активно, многое успели сделать. У ФНР сейчас уже более 60 региональных спортивных федераций.

— Сколько дисциплин входит в официальную программу проводимых соревнований, есть ли отличия от нард, в которые играют любители?

— Отличия, прежде всего, в оборудовании. У нас не используются привычные всем деревянные доски. Профессиональные доски в обязательном порядке обтянуты сукном и снабжены баффл-боксом — устройством для выбрасывания игровых костей, а также используются часы для контроля времени. Что касается дисциплин, то их пять: короткие нарды, короткие нарды-блиц, длинные нарды, длинные нарды-блиц и короткие нарды-пары. В Европе и Америке в основном играют в короткие нарды, а длинные более популярны в России и странах ближнего зарубежья.

Чемпионат России по нардам-2024. Фото Федерация нард России

— Крупные официальные турниры под эгидой Федерации уже были?

— Да. В 2024-м мы провели шесть официальных спортивных соревнований, в том числе два всероссийских старта и долгожданные чемпионат и Кубок России. Первый чемпионат страны в Санкт-Петербурге собрал 346 спортсменов из 59 регионов, было разыграно 10 комплектов медалей. А Кубок России состоялся совсем недавно — в декабре в Ростове-на-Дону.

— Если не секрет, призовой фонд предусмотрен?

— Никакого секрета нет — общий призовой фонд чемпионата России составил 6 миллионов рублей, из которых около 400 тысяч получали победители в каждом из видов программы. В Кубке — 2,8 миллиона рублей, но там и дисциплин было меньше — по две у мужчин и женщин.

— Официальное признание означает, что федерация, помимо прочего, получает право присваивать спортивные звания и формировать национальную сборную, верно?

— Да, по нардам уже утверждена Единая всероссийская спортивная классификация, регламентирующая процесс. Так как наш вид спорта молодой, пока мы можем утверждать звания не выше кандидата в мастера спорта — таких в стране уже десятки, и большое количество заявок еще находится в регионах на рассмотрении. Что касается сборной России, то по итогам соревнований нынешнего года ее состав сформирован — в четверг мы были в Центре спортивной подготовки и подали список сборной команды России по нардам на утверждение.

— А как обстоят дела с участием в международных стартах?

— Нарды — один из немногих видов спорта, на который почти не повлияла текущая политическая ситуация. Большое количество россиян выступает на турнирах за рубежом, нас с удовольствием на них принимают.

— Сколько всего в стране сейчас профессиональных игроков?

— Уже более 2000, но это очень приблизительная цифра. На данный момент у нас еще продолжается формирование реестра и рейтинга. При этом мы уже запустили специальный модуль на сайте федерации, где можно посмотреть расписание матчей, счет, статистику. Кстати, в нынешнем году в Кубке России мог принять участие любой желающий, но со следующего вводим требование — наличие спортивного разряда не ниже третьего. Получить его можно, участвуя в региональных соревнованиях по всей стране. Таким образом, нарды должны выйти на новый уровень. Регионы проводят свои турниры, по итогам которых создают команды для участия во всероссийских соревнованиях.

Новогодний турнир по нардам для детей и подростков. Фото Федерация нард России

Будем развивать студенческий и детско-юношеский спорт

— На какую аудиторию делаете сейчас упор?

— Основной акцент — развитие студенческого и детско-юношеского спорта. Мы уже подали документы на регистрацию Студенческой лиги нард и сформировали календарь юношеских турниров.

Пока у нас во взрослых стартах могут принимать участие игроки в возрасте от 10 лет, но в ближайшем будущем планируем официально разделить всех детей на возрастные категории и проводить полноценные первенства страны. Кроме того, будем открывать секции при общеобразовательных школах, а в перспективе — и отделения в спортивных школах. Опыт проведения различных мастер-классов показывает, что детям нарды очень интересны.

— А как обстоят дела с кадрами?

— Понятно, что кроме спортсменов нам нужны судьи и тренеры. К судейству всероссийских соревнований сейчас привлекаем в том числе специалистов из смежных видов спорта, таких как шахматы и шашки. Мы провели шесть специализированных семинаров, есть уже около сотни арбитров, обладающих необходимой третьей категорией именно по нардам. Что касается тренеров, то федерация организовала курсы повышения квалификации для действующих педагогов — уже выпустили два потока, это примерно 60 человек. В наступающем году хотим организовать курсы профессиональной переподготовки специалистов при спортивных вузах страны с присвоением квалификации «Тренер по нардам».

— Нарды нуждаются в дополнительной популяризации, как вы считаете?

— Конечно! И это одно из важных направлений текущей работы. Мы, например, проводим турниры с участием звездных игроков-спортсменов, актеров, телеведущих. Среди известных людей спорта, которые принимали участие, — Олег Саитов, Алексей Тищенко, Дмитрий Булыкин, Мария Киселева, Дмитрий Сычев, Вячеслав Малафеев, Олег Тактаров, Олеся Серегина и другие. Такие мероприятия собирают серьезную аудиторию. Также стараемся не пропускать крупные спортивные форумы и фестивали, такие как «Мы вместе. Спорт», «Московский спорт» в Лужниках, «Россия — спортивная держава», «Спортлэнд», «Московская интеллиада». Входили в число организаторов фестиваля «Игры разума». Наша федерация входит в Ассоциацию настольных спортивных игр России вместе с го и спортивным бриджем.

— Можно ли увидеть нарды по ТВ?

— Нарды вообще очень динамичная и зрелищная игра, за ней интересно наблюдать. Сейчас у нас реализуются совместные проекты с телеканалом «ТВ Старт». Это международный турнир START International, в котором принимают участие четыре зарубежных топ-игрока и четыре российских ведущих спортсмена. И третий сезон суперлиги, в которой выступают восемь россиян. Так что нарды можно смотреть в телеэфире каждый понедельник.

Фото Федерация нард России

— Чем привлекательны нарды для обычного человека?

— Тем, что в них может научиться играть любой, независимо от пола или возраста. Для нард не требуется особой физической подготовки, а пройти путь от начинающего до профессионала можно достаточно быстро.

— Что в планах работы на ближайшее будущее?

— В 2025-м планируем организовать 14 официальных всероссийских мероприятий. Так, принято решение проводить два чемпионата России: турнир по коротким нардам в мае примет Сочи, а лучшие в длинных нардах будут определены в октябре в Казани. Кроме того, запущено официальное приложение ФНР, в котором будут проводиться дистанционные турниры. А еще — сейчас скажу об этом впервые — в августе планируем провести в России первый международный турнир по нардам, Кубок мира.

В завершении хочу поздравить всех читателей «СЭ» с наступающим Новым годом, пожелать здоровья и успехов, а также пригласить на наши соревнования как в качестве болельщиков, так и участников!