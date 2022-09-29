«Фантастическая ложь». Как американских спортсменов обвиняли в групповом изнасиловании стриптизерши

Скандал в аристократичном лакроссе, который долгое время был на первых полосах американских газет.

Всего одна студенческая вечеринка чуть не расколола Америку на две части. Игроки университетской команды по лакроссу собрались вместе для проведения досуга, а в итоге оказались в центре грандиозного скандала. Троих юных спортсменов обвинили в групповом изнасиловании и расизме. За расследованием по данному делу следила вся страна, а по его мотивам сняли документальный фильм. Естественно, без самых интересных сцен.

Скандальная вечеринка

Для начала — что такое лакросс. Это достаточно известная в Северной Америке командная игра, в которой соперники пытаются занести в ворота друг друга мяч при помощи сетчатых клюшек. Но в нашем случае важно, что в Штатах лакросс развивается как студенческий спорт в колледжах и университетах. Причем играют в него в основном мальчики из богатых белых семей.

Скандальный инцидент на вечеринке произошел 13 марта 2006 года. Группа из 45 спортсменов-студентов Дьюкского университета устроила бурный праздник за пределами кампуса и пригласила на нее двух девушек-стриптизерш. Одна из танцовщиц — Кристал Мангум — являлась коллегой организаторов отдыха — училась в университете Северной Каролины. Но самое главное — она была темнокожей.

Во время выступления девушек парни повели себя не по-джентльменски — допускали оскорбительные комментарии, а один из студентов достал палку от швабры и потребовал, чтобы стриптизерши использовали ее в своем танце. Это сильно напугало выступающих — и они приняли решение свернуть шоу и спрятаться от буйных студентов в ванной.

Чуть позже обе танцовщицы покинули вечеринку, несмотря на уговоры одного из игроков продолжить выступление. Студенты были очень недовольны. Они заплатили за стриптиз приличные деньги и хотели получить взамен веселье по полной. Однако девушки, обменявшись с заказчиками оскорблениями, покинули клуб. Казалось бы, обычная история, если бы по итогам вечеринки Кристал не пришла в полицию и не заявила об изнасиловании.

Дьюкский университет. Фото Getty Images

Расследование инцидента

Темнокожая девушка рассказала стражам порядка, что трое белых студентов — Дэвид Эванс, Коллин Финнерти и Рид Селигманн — затолкали ее в уборную и там коллективно надругались. Медосмотр подтвердил факт сексуального насилия. Подруга Мангум по выступлениям подтвердила произошедшее, и полиция начала расследование, распорядившись взять тесты ДНК у всех участников вечеринки.

Само по себе дело изначально приобрело мутный характер. Дело в том, что ранее Кристал уже не один раз жаловалась в полицию на изнасилование после своих выступлений, но ничего не добилась. К тому же при опознании спортсменов полиция предъявила пострадавшей фотографии игроков в лакросс, но не «разбавила» их снимками других людей. Что сразу дало серьезные аргументы в руки адвокатов богатых белых студентов.

Также следившие за расследованием не могли не обращать внимания на то, что Мангум чернокожая, а предполагаемые обидчики — белые. На этой почве в адрес трех студентов возникали и расистские обвинения. Если бы дело происходило сейчас, игроков в лакросс посадили бы почти гарантированно. Но 15 лет назад к аргументам еще прислушивались. Главным из них стали результаты проверки ДНК. Образцы, взятые на интимных местах девушки, не совпали ни с одним из 46 игроков в лакросс, присутствовавших на вечеринке.

Тем не менее прокуратура города Дарем в Северной Каролине, где расположен Дьюкский университет, не собиралась давать обратный ход. 18 апреля 2006 года Селигманн и Финнерти были арестованы, и им были предъявлены обвинения в изнасиловании первой степени, сексуальном преступлении первой степени и похищении человека. Почти месяц спустя, 15 мая, арестовали и бывшего капитана команды Дэвида Эванса. Он получил те же обвинения. Всем троим грозило до 30 лет тюрьмы.

«Черные пантеры» протестуют против произвола в Дьюкском университете. Фото Getty Images

Снятие обвинений

Соревнования по лакроссу в университете были отменены. А по всей стране шли бурные обсуждения данного дела, к которому причастны спортсмены, студенты престижного университета и молодые люди из приличных семей. Пострадавшая — темнокожая, поэтому скандал сразу приобрел расистский характер. Заявления стриптизерши раскололи сообщество и университет. Различные общественные организации встали на защиту Мангум.

Но громкое дело в ходе расследования начало обрастать огромным количеством неточностей. Сама Кристал путалась в показаниях. К тому же выяснилось, что вечеринку она покидала в нормальном психическом состоянии и самостоятельно, а заявление в полицию почему-то подала не сразу. У обвиняемых студентов и вовсе оказалось алиби на момент «преступления» — все они были во время праздника заняты чем угодно, но только не общением со стриптизершей.

С другой стороны, в деле присутствовало электронное письмо одного из игроков, отправленное накануне вечеринки другим представителям команды по лакроссу, в котором были высказаны планы о приглашении стриптизерш и их убийстве. Сначала это сообщение было оценено как угроза. Но затем письмо стало лишь очередным противоречием в деле, а не доказательством вины.

В общем, следствие зашло в тупик. И 15 декабря окружной прокурор Майк Нифонг снял обвинения в изнасиловании со всех троих арестованных из-за несоответствий в показаниях потерпевшей. Часть обвинений все еще оставалась в силе, но 27 апреля 2007 года генеральный прокурор Северной Каролины Рой Купер объявил всех троих игроков в лакросс невиновными.

Фантастическая ложь

Скандал был очень большим. По его итогам главный прокурор Майк Нифонг лишен лицензии. Его признали виновным в нарушении этики при проведении расследования. Оказалось, что некоторые из фактов, содержавшихся в деле, были получены мошенническим путем, ложными заявлениями перед судьей и сокрытием данных.

Определенный исход дела — обвинения о преступлении в отношении темнокожей девушки со стороны белых парней — был на руку прокурору. Примерно в тот же временной промежуток, пока решалась судьба спортсменов, в городе шли выборы прокурора. Кандидатов было три: два темнокожих и один белый — им являлся Нифонг.

Поэтому для получения расположения и голосов от большего количества людей ему было выгодно показать свою власть в данном скандале с определенным исходом дела. Выборы Майк в итоге выиграл. Но лицензию и свою должность он все же потерял.

Сама Кристал под конец истории отказалась от своих слов. Девушка высказала удивительную мысль: дескать, она не уверена точно, что была изнасилована. Генеральная прокуратура отметила, что у стриптизерши ранее зафиксированы психические расстройства. Впоследствии она сама попала в тюрьму — в 2013 году за убийство своего бойфренда.

Судьбы трех оправданных студентов сложились удачно. Они смогли продолжить учебу и дальше играть в лакросс, затем окончили университеты и получили престижные должности в различных компаниях. А телеканал ESPN даже снял о случившемся документальный фильм под названием «Фантастическая ложь».