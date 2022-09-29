«Фантастическая ложь». Как американских спортсменов обвиняли в групповом изнасиловании стриптизерши

Всего одна студенческая вечеринка чуть не расколола Америку на две части. Игроки университетской команды по лакроссу собрались вместе для проведения досуга, а в итоге оказались в центре грандиозного скандала. Троих юных спортсменов обвинили в групповом изнасиловании и расизме. За расследованием по данному делу следила вся страна, а по его мотивам сняли документальный фильм. Естественно, без самых интересных сцен.
Для начала — что такое лакросс. Это достаточно известная в Северной Америке командная игра, в которой соперники пытаются занести в ворота друг друга мяч при помощи сетчатых клюшек. Но в нашем случае важно, что в Штатах лакросс развивается как студенческий спорт в колледжах и университетах. Причем играют в него в основном мальчики из богатых белых семей.
Скандальный инцидент на вечеринке произошел 13 марта 2006 года. Группа из 45 спортсменов-студентов Дьюкского университета устроила бурный праздник за пределами кампуса и пригласила на нее двух девушек-стриптизерш. Одна из танцовщиц — Кристал Мангум — являлась коллегой организаторов отдыха — училась в университете Северной Каролины. Но самое главное — она была темнокожей.
Во время выступления девушек парни повели себя не по-джентльменски — допускали оскорбительные комментарии, а один из студентов достал палку от швабры и потребовал, чтобы стриптизерши использовали ее в своем танце. Это сильно напугало выступающих — и они приняли решение свернуть шоу и спрятаться от буйных студентов в ванной.
Чуть позже обе танцовщицы покинули вечеринку, несмотря на уговоры одного из игроков продолжить выступление. Студенты были очень недовольны. Они заплатили за стриптиз приличные деньги и хотели получить взамен веселье по полной. Однако девушки, обменявшись с заказчиками оскорблениями, покинули клуб. Казалось бы, обычная история, если бы по итогам вечеринки Кристал не пришла в полицию и не заявила об изнасиловании.
Темнокожая девушка рассказала стражам порядка, что трое белых студентов — Дэвид Эванс, Коллин Финнерти и Рид Селигманн — затолкали ее в уборную и там коллективно надругались. Медосмотр подтвердил факт сексуального насилия. Подруга Мангум по выступлениям подтвердила произошедшее, и полиция начала расследование, распорядившись взять тесты ДНК у всех участников вечеринки.
Само по себе дело изначально приобрело мутный характер. Дело в том, что ранее Кристал уже не один раз жаловалась в полицию на изнасилование после своих выступлений, но ничего не добилась. К тому же при опознании спортсменов полиция предъявила пострадавшей фотографии игроков в лакросс, но не «разбавила» их снимками других людей. Что сразу дало серьезные аргументы в руки адвокатов богатых белых студентов.
Также следившие за расследованием не могли не обращать внимания на то, что Мангум чернокожая, а предполагаемые обидчики — белые. На этой почве в адрес трех студентов возникали и расистские обвинения. Если бы дело происходило сейчас, игроков в лакросс посадили бы почти гарантированно. Но 15 лет назад к аргументам еще прислушивались. Главным из них стали результаты проверки ДНК. Образцы, взятые на интимных местах девушки, не совпали ни с одним из 46 игроков в лакросс, присутствовавших на вечеринке.
Тем не менее прокуратура города Дарем в Северной Каролине, где расположен Дьюкский университет, не собиралась давать обратный ход. 18 апреля 2006 года Селигманн и Финнерти были арестованы, и им были предъявлены обвинения в изнасиловании первой степени, сексуальном преступлении первой степени и похищении человека. Почти месяц спустя, 15 мая, арестовали и бывшего капитана команды Дэвида Эванса. Он получил те же обвинения. Всем троим грозило до 30 лет тюрьмы.
Соревнования по лакроссу в университете были отменены. А по всей стране шли бурные обсуждения данного дела, к которому причастны спортсмены, студенты престижного университета и молодые люди из приличных семей. Пострадавшая — темнокожая, поэтому скандал сразу приобрел расистский характер. Заявления стриптизерши раскололи сообщество и университет. Различные общественные организации встали на защиту Мангум.
Но громкое дело в ходе расследования начало обрастать огромным количеством неточностей. Сама Кристал путалась в показаниях. К тому же выяснилось, что вечеринку она покидала в нормальном психическом состоянии и самостоятельно, а заявление в полицию почему-то подала не сразу. У обвиняемых студентов и вовсе оказалось алиби на момент «преступления» — все они были во время праздника заняты чем угодно, но только не общением со стриптизершей.
С другой стороны, в деле присутствовало электронное письмо одного из игроков, отправленное накануне вечеринки другим представителям команды по лакроссу, в котором были высказаны планы о приглашении стриптизерш и их убийстве. Сначала это сообщение было оценено как угроза. Но затем письмо стало лишь очередным противоречием в деле, а не доказательством вины.
В общем, следствие зашло в тупик. И 15 декабря окружной прокурор Майк Нифонг снял обвинения в изнасиловании со всех троих арестованных из-за несоответствий в показаниях потерпевшей. Часть обвинений все еще оставалась в силе, но 27 апреля 2007 года генеральный прокурор Северной Каролины Рой Купер объявил всех троих игроков в лакросс невиновными.
Скандал был очень большим. По его итогам главный прокурор Майк Нифонг лишен лицензии. Его признали виновным в нарушении этики при проведении расследования. Оказалось, что некоторые из фактов, содержавшихся в деле, были получены мошенническим путем, ложными заявлениями перед судьей и сокрытием данных.
Определенный исход дела — обвинения о преступлении в отношении темнокожей девушки со стороны белых парней — был на руку прокурору. Примерно в тот же временной промежуток, пока решалась судьба спортсменов, в городе шли выборы прокурора. Кандидатов было три: два темнокожих и один белый — им являлся Нифонг.
Поэтому для получения расположения и голосов от большего количества людей ему было выгодно показать свою власть в данном скандале с определенным исходом дела. Выборы Майк в итоге выиграл. Но лицензию и свою должность он все же потерял.
Сама Кристал под конец истории отказалась от своих слов. Девушка высказала удивительную мысль: дескать, она не уверена точно, что была изнасилована. Генеральная прокуратура отметила, что у стриптизерши ранее зафиксированы психические расстройства. Впоследствии она сама попала в тюрьму — в 2013 году за убийство своего бойфренда.
Судьбы трех оправданных студентов сложились удачно. Они смогли продолжить учебу и дальше играть в лакросс, затем окончили университеты и получили престижные должности в различных компаниях. А телеканал ESPN даже снял о случившемся документальный фильм под названием «Фантастическая ложь».