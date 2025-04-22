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«Реал» — лучший клуб, Ямаль — прорыв года, Надаль — почетный пенсионер. Итоги премии Laureus-2025

В Мадриде состоялась премия Laureus-2025
Артем Белинин
Корреспондент
Игроки «Реала» Лука Модрич и Даниэль Карвахаль на премии Laureus-2025.
Фото Reuters
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Есть неожиданные победители.

В Мадриде прошла 25-я церемония награждения премии Laureus, которую называют спортивным «Оскаром». Победителей выбрали в восьми категориях.

Главные награды вечера

Спортсменом года по версии Laureus стал 25-летний шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис. Летом 2024 года он выиграл золото Игр в Париже, обновив олимпийский рекорд (его результат — 6,25 м). А в феврале 2025-го атлет установил рекорд по высоте прыжка в помещении, преодолев 6,27 м.

Спортсменкой года признали 28-летнюю гимнастку Симону Байлз. Американка завоевала три золотые медали в Париже, триумфально вернувшись после провальной Олимпиады в Токио. Конкурентками спортсменки среди прочих были футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати (обладательница «Золотого мяча» в 2023 и 2024 годах) и теннисистка Арина Соболенко.

Симона Байлз.
Фото Reuters

Командой года стал «Реал». Мадридский клуб в сезоне-2023/24 выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В конкурентах у «Реала» были баскетбольный «Бостон Селтикс», женская команда «Барселоны», «Макларен» из «Формулы-1», сборная Испании по футболу и национальная команда США по баскетболу.

В номинации «Прорыв года» победил 17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. В 2024 году испанец выиграл со сборной чемпионат Европы, обновив пачку «возрастных» рекордов во всех турнирах, в которых участвовал. На пути к награде спортсмен опередил баскетболиста «Сан-Антонио Сперс» Виктора Вембаньяму и футбольный клуб «Байер».

Также организаторы Laureus вручили особую премию — «Икона спорта», присуждаемую за особые достижения в карьере. Победителем 2025 года стал 38-летний Рафаэль Надаль, завершивший теннисную карьеру осенью 2024-го. Ранее 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» дважды становился спортсменом года по версии Laureus.

Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Другие награды

Организаторы определили победителей и в других традиционных номинациях. Так, «Возвращение года» по версии Laureus оформила бразильская гимнастка Ребека Андраде. Из-за тяжелой травмы 25-летняя спортсменка могла пропустить Олимпиаду в Париже, но вовремя восстановилась и завоевала золотую медаль в вольных упражнениях.

Главным спортсменом с ограниченными возможностями признали китайскую пловчиху Цзян Юйянь. 20-летняя спортсменка завоевала семь золотых медалей на Паралимпиаде в Париже.

В номинации Action (альтернативный спортсмен года) победу одержал британский велогонщик Том Пидкок, золотой медалист парижской Олимпиады. А в номинации «Спорт ради добра» лучшим стал проект Kick4life, занимающийся пропагандой футбола в Лесото.

Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путем голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После этого Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.

5
ФК Реал
Симона Байлз
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