Федоров и Тихонов, Абаскаль и Разин, канадские легенды и инсайд про Трусову. 10 лучших материалов «СЭ» в январе

Подборка главных текстов за последний месяц.

«СЭ» представляет новый формат: теперь в начале каждого месяца мы отмечаем самые интересные материалы (интервью, инсайды, проекты, колонки) прошлого — и выделяем их, чтобы вы не пропустили самое главное. В подборке из десяти текстов — небольшие фрагменты из каждого.

Фото Global Look Press, photo.khl.ru

И это действительно самое необычное интервью Андрея Разина — в нем нет почти ни слова о хоккее. Только жизнь вне спорта, которая у чемпиона КХЛ не менее красочная, чем на льду. Молодость в 90-е с их ужасами, отношения с девушками в юности и с женой сейчас, путешествия и мечты — в интервью Михаила Скрыля с Разиным.

— Насколько Андрей Разин был популярен в юности среди девушек?

— В школе я был очень стеснительным молодым человеком. До 12 лет я носил очки, а еще в подростковом периоде на лице было много угрей. Я был стеснительным, потому что считал себя некрасивым мальчиком. Выходя отвечать к доске, всегда волновался и стеснялся. Спустя какое-то время понял, что не так уродлив. В общении с девушками проблем не было.

— В чем секрет счастливой семейной жизни?

— Прежде всего в любви, как бы это банально ни звучало. В доверии, в понимании друг друга, в возможности реализации, когда каждый ставит перед собой свои цели, при этом помогая и поддерживая друг друга. Дети — тоже стимул. Когда есть любовь, гармония, все бытовые проблемы преодолеваются. В семье прежде всего надо разговаривать, общаться, тогда отношения будут счастливыми.

— Вы романтик?

— Я больше оптимист. Всегда хочется верить в лучшее.

— Когда вы в последний раз дарили своей жене цветы?

— Ох, это очень тяжелый вопрос. Мне проще подарить жене квартиру, машину, украшения, чем цветы. В цветах я не силен, но в украшениях разбираюсь. С опытом это приходит. Понял, что девочкам нравятся украшения. А цветы вянут. Супруга сейчас сама себе их покупает, какие ей нравятся. Я редко угадываю.

Фото Евгения Дубовицкая, «СЭ»

Главный околоспортивный инсайд в мире спорта в январе. Для фигурного катания он значит очень многое: теперь совсем сложно представить, что мы еще увидим Александру на льду в официальных соревнованиях.

«Любопытно, что сама Трусова в прошлом году не раз высказывалась о детях и материнстве. Например, их совместное с Макаром Игнатовым августовское интервью Hello завершалось так:

— Вы оба очень молодые, наверное, о детях пока не задумываетесь?

Александра: «Ну почему же. Я с 16 лет начала об этом думать. Я бы хотела двоих или троих детей, но первой — дочку. А ты что скажешь?»

Макар: «А я что, я готов».

А в конце сентября Трусова разыграла свою подругу Софью Самоделкину, перешедшую в сборную Казахстана, в шоу «Мистер Х» следующим образом: ей выпало задание позвонить близкому человеку и сообщить о беременности. Саша набрала своей свидетельнице на свадьбе и сообщила, что сделала тест и он показал две полоски.»

Фото Global Look Press, «СЭ»

Микеле Антонов провел с бывшим тренером «Спартака» большое интервью, из которого стало понятно: экс-коуч красно-белых уверен, что все делал в своей работе правильно. А еще он совсем не против вернуться в Россию поработать — ему у нас очень понравилось.

— Останься Промес в команде, возможно, вы бы взяли титул со «Спартаком».

— Думаю, да. [После случившегося] я сказал Квинси: «Ты там, мы здесь... Но будем бороться!» Мы были уверены, что после такой подготовки на сборах все будет отлично. Команда действительно находилась в хорошей форме, Промес оформил хет-трик в матче с «Астаной». Все было настолько хорошо, что мы думали только о том, чтобы показать всем: да, первая часть сезона получилась не лучшей, но теперь мы постараемся выиграть все оставшиеся матчи чемпионата.

— За полгода до этого, в начале сезона, вы сказали в интервью «СЭ»: «Когда-то и меня не будет в «Спартаке». Надеюсь, не в ближайшие 10 лет». Что пошло не так, учитывая, что у вас был огромный кредит доверия?

— Доверие было, но... Мы видели, как растет группа молодых игроков, и они, как вы видите сейчас, уже более подготовленные. Но когда ты молод, то совершаешь ошибки. В такие моменты необходимо терпение. Иначе молодой футболист никогда не повзрослеет.

Каждому проекту необходимо время. Чтобы была структура. И я считал, что создаю ее для общего успеха. На сегодняшний день в России доминирует «Зенит», но он не менял свою стратегию в течение нескольких лет. Он побеждает, потому что есть система: клуб не совершает резких шагов, не делает больших изменений, у него есть идентичность. По-моему, это самое важное.

Так вот когда я говорил про десять лет, то имел в виду, что у нас есть та самая база для [прогресса] молодых игроков. При этом мы, конечно, продолжали строить команду, привлекая иностранцев. Но, опять же, чтобы создать всю структуру, нужно время.

На второй год по определенным причинам все пошло не так хорошо. Хотя во второй половине сезона результаты могли быть гораздо лучше. Но мы потеряли очень важного игрока — Квинси Промеса...

Фото ХК ЦСКА

Девять лет назад легендарный российский хоккеист уже был героем «Разговора по пятницам» Юрия Голышака и Александра Кружкова: тогда еще менеджер ЦСКА шокировал спортивный мир рассказом о том, как потерял все заработанные в НХЛ деньги. За это время Федоров стал тренером, выиграл два Кубка Гагарина, а теперь, в свои 55, отошел в сторону от хоккея и, судя по новому интервью, как никогда наслаждается жизнью.

— 30 апреля закончилась работа в ЦСКА, с плеч упал огромный груз. Наконец-то вздохнул спокойно! Я поверить не мог, что теперь не надо никуда бежать, постоянно глядеть на часы, можно выключить телефон хотя бы ночью.

— Прежде не выключали?

— Конечно. Жена сказала: «Летим!» — и я готов был отправиться куда угодно. Главное, без спешки. А настоящее осознание, насколько это было классно, пришло уже после возвращения.

— Так обычно и бывает.

— Послевкусие замечательное. А как раз послевкусие все в жизни и решает.

— Прекрасно сформулировано.

— Я же был психологически... Не то что «в яме» или на Эльбрусе. Но переварить все было тяжело. Двенадцать лет работы в клубе, из которых три года — главным тренером. Вот только в путешествии стал потихонечку... как бы сказать...

— Собирать себя?

— Точно! Я понимаю: нужен отдых! Вы представляете, сколько у меня его не было? В марте 2012-го закончил играть в «Металлурге» — и сразу назначили главным менеджером ЦСКА. Великого клуба. А это работа в режиме 24/7.

Фото Владимир Иванов

Константин Бойцов — известный в прошлом журналист, долгое время работавший руководителем медиаслужбы Союза биатлонистов в России. В 55 лет он решил подписать контракт с Министерством обороны и отправиться на СВО. О причинах Бойцов рассказал в интервью Михаилу Кузнецову.

— Контракт я подписал в октябре. Многое сошлось. Я не работаю в биатлоне с осени 2022 года. Занимался фрилансом, что было для меня, может, не очень сейчас интересно. А тема Донбасса, напротив, для меня всегда была очень близкой. Я там служил срочку (1987-1989). Знаю этих людей, знаю этот регион. У меня до сих пор в Донецке немало знакомых. Дети подросли, матушка моя тоже неплохо, слава Богу, себя чувствует. Я понял, что если сейчас не пойду, то когда еще идти? Если убрать лишний пафос, то как в стихотворении Левитанского: «Я не участвую в войне — она участвует во мне». Это как раз строчки про мое состояние.

— Почему два года понадобилось, чтобы прийти к этому?

— На момент начала СВО я еще работал. Оставались вещи, которые надо было закончить. Участвовал в написании книжки под общей редактурой Шамиля Тарпищева про психологию в спорте. Помогал с одним проектом питерскому велотреку. Сделал выставку на «Ижевской винтовке». Вот эти обещанные дела нужно было закончить. Когда закончил, то все — надо идти.

— Как семья отреагировала?

— Я не сразу сообщил. Когда у жены возник вопрос «Что тебя сподвигло?», я ей объяснил. У меня жена — врач. Когда были коронавирусные волны, она сразу пошла работать в ковидный центр. В общем, лишних вопросов не было. Старшая дочь не сразу поняла... была очень взволнованна.

Фото соцсети

Открытие российского спорта 2024 года, топовая велогонщица, начинавшая спортивную карьеру в фигурном катании, умница и красавица Алина Лысенко в интервью Дмитрию Кузнецову рассказала о том, как вовремя поменять вид спорта, затратах и зарплатах и отношении к нейтральному статусу.

— Ты получаешь призовые за участие в Лиге чемпионов? Они сильно выше официальной зарплаты?

— Да, в десятки раз. Точные цифры не могу назвать, но призовые можно найти в интернете, а официальная зарплата не такая высокая, как многие думают, получаю, как обычный человек в Москве. Тем более у меня нет никакой рекламы. Пока что не было предложений, хотя у нас можно рекламироваться на форме, но для этого нужен интерес. У фигуристов с рекламой как раз все хорошо, у них много запросов. От этого сильно зависит заработок. Я не жалуюсь на свою зарплату и прекрасно живу с ней. На тренировки езжу на автобусе, машины у меня нет. Просыпаюсь в 07.00-07.30, у нас важен режим, тренировки, но даже перед соревнованиями могу погулять — в меру, не нахаживая километры по улице, а собраться с друзьями и поболтать, вкусно покушать.

Есть квартира, на которую я накопила, живу недалеко от трека. Квартира, наверное, и была изначальной целью при получении зарплаты. Хотя айфон я тоже по глупости купила при появлении первых же денег. А сейчас думаю: зачем он мне вообще был нужен?

С другой стороны, сейчас уже думаю менять — нужна хорошая камера для съемки качественного контента в моем Telegram-канале. Я хочу в это вложиться.

— Ты выступаешь в нейтральном статусе, начали давать его и фигуристам. Заметила, как в России диаметрально поменялось мнение по его получению?

— Сколько людей, столько и мнений, пусть каждый остается при своем, я в этом плане никого не осуждаю. Мне кажется, что решение принимает спортсмен, каждый выбирает свой путь. Кто бы что ни говорил, должен решить именно ты, а не кто-то другой. Выступаешь ты, никто за тебя не примет участие и педали не покрутит. Я давно зарубила себе на носу, что никто, кроме меня, не будет решать такие вопросы, ты сам несешь ответственность за свою жизнь. Ребята с нейтральным статусом — молодцы, и я поддерживаю их: если есть возможность, то нужно пользоваться ей.

Фото Getty Images, «СЭ»

Лучший тренер в истории НХЛ — с экспертным и небанальным мнением о всех российских звездах лиги. В 91 год Боумэн поражает ясностью ума и своим неугасающим интересом к мельчайшим деталям в хоккее. А если вы вдруг пропустили интервью Игоря Рабинера со Скотти четырехлетней давности, где знаменитый тренер рассказывает про свою карьеру, — переходите сюда.

— Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, что это, по-вашему, будет означать для хоккея?

— Есть расхожая фраза: «Рекорды устанавливаются для того, чтобы их били». Но этот рекорд Гретцки — не из тех, о котором вообще думали, что он будет побит. Знаете, я смотрел на цифры — и сейчас у Алекса игр на 30-40 меньше. Так что, хоть они и играли в разных эпохах, им потребовалось для этих достижений примерно равное число игр. Овечкин забросил столько шайб не потому, что сыграл намного больше Гретцки!

Тот играл в 80-х и первой половине 90-х, когда голов было очень много. На это время пришелся пик его карьеры. Потом был «сухой» период — когда Уэйн заканчивал, а Ови через несколько лет начинал. В это время было слишком много матчей с одним, двумя, тремя голами. Прошло некоторое время, когда лига сумела изменить достаточно правил для того, чтобы голов снова стало больше, — и это были хорошие изменения, такие, как запреты на зацепы и другие фолы клюшкой. Только тогда у Овечкина появились те же внешние условия, которые были в лучшие годы у Гретцки. Вокруг которого также была очень мощная команда («Эдмонтон» с ним выиграл четыре Кубка Стэнли. — Прим. И.Р).

С другой стороны, Гретцки в моих глазах всегда был прежде всего плеймейкером, и он установил много разных рекордов. Тем не менее этот рекорд по голам — не из тех, которые я ожидал увидеть побитыми. И это интересно!

Фото НХЛ, Getty Images

В России Бобби Кларка знают как человека, который сломал Валерия Харламова во время Суперсерии-72. И, конечно, именно этому эпизоду и тем легендарным матчам посвящена большая часть разговора Игоря Рабинера со знаменитым канадцем. Кларк не стесняется ничего и никого, поэтому это интервью точно нельзя пропустить. Есть еще и вторая часть: в ней больше про карьеру самого Бобби (и заодно про то, почему его не стоит так называть) — как игровую, так и менеджерскую.

— Помню, Харламов и я покатились по льду, направляясь к нашим воротам. Я повернул в одну сторону, а он собирался повернуть в другую. И тут он щелкнул клюшкой по мне — и попал в боковую часть лица, но не до крови. Тогда я развернулся. Он поехал обратно — и я туда же.

Я подъехал сзади и ударил его. Не пытался сломать ему лодыжку или что-то в этом роде, но стукнул довольно сильно. Причем об этом эпизоде все сразу забыли. Никакого штрафа мне не выписали, и Советы ничего не говорили после игры. Никто. А потом, спустя много лет, Пол Хендерсон ляпнул об этом в прессе, что я не должен был этого делать. И вот только тогда люди в Канаде начали это обсуждать. Хотя на самом деле такой эпизод не был чем-то значительным в то время. Просто люди подхватили слова Хендерсона. Да, я сделал это, не отрицаю. Но не жалею. Это было просто частью игры в то время.

— А до этого Харламов вас бил? Не возникло жажды мести?

— Однажды он ударил меня в бок, но в этом не было ничего особенного. Никогда не думал так глубоко о том, чтобы отомстить. Просто ударил его по какой-то причине. Думаю, я мог бы найти оправдания, если бы мне что-то не нравилось, но никаких серьезных причин для мести у меня не было. Повторяю — это была не месть, а обычная часть того хоккея.

— Я спрашивал советских игроков, извинились ли вы лично перед Харламовым или кем-то из них за тот удар, и они сказали: «Нет, никогда».

— Никогда. Так и есть.

— Может, готовы сделать это сейчас?

— Нет, не готов. За такую серию и все, что в ней происходило, не извиняются. Да, я это сделал. Но меня это не беспокоило тогда, не беспокоит и сейчас. Извинения не нужны.

Фото Getty Images, Global Look Press, ХК СКА, «СЭ»

Вы можете не любить некоторых из них, но все равно читаете новости, когда видите их в заголовке. «СЭ» вместе с «Медиалогией» собрал не лучших (хотя спортивные достижения все равно играют роль — посмотрите на лидера рейтинга) — но точно самых медийных лиц российского спорта-2024.

«В десятке самых медийных футболистов четыре игрока РПЛ. Но лишь Константин Тюкавин попал в рейтинг благодаря спортивным достижениям. А вот Максим Глушенков сочетал яркую игру за «Локомотив» и «Зенит» с не менее громкими заявлениями то про пиво, то про клоунов. А за интервью про сборную некоторые депутаты чуть ли не всерьез призывали признать его иноагентом.

Еще в футбольном топе есть главный эксперт по всем вопросам Александр Мостовой, самый скандальный российский спортсмен Артем Дзюба и чуть не затмивший его в прошлом году Александр Соболев. Плюс, конечно, наши легионеры за рубежом — Матвей Сафонов в «ПСЖ» опередил всех энхаэловцев, кроме Овечкина.

Алексей Миранчук уехал из Европы, но вряд ли такое решение подпортило интерес к нему: экзотичность МЛС, противостояние с Месси — все это пошло даже в плюс. А вот лучший российский футболист прошлого года Александр Головин вообще не попал в десятку.»

Фото Global Look Press, «СЭ»

Один из самых безумных «Разговоров по пятницам» за несколько лет. Уголовное преследование, тюрьма, побег из России, драка со священником, поимка грабителя и десятки других историй — в интервью Голышака и Кружкова с величайшим биатлонистом XX века.

— Привозят в Новосибирск, изолятор временного содержания. Сидит милицейский генерал-лейтенант. Рядом чай, кофе. Предлагает мне. Отвечаю: «Чай для богатых, бедным по рюмочке». Я никогда духом не падаю. Протягивает чистый лист: «Подпиши. И мы сразу тебе покупаем билет, лети куда хочешь».

— А вы?

— «Как-то это не по правилам, — говорю. — Ничего подписывать не буду». «А если мы подготовим текст — подпишешь?» — «Нет. Свою фамилию никогда не испоганю». — «Пожалеешь». Начали надо мной издеваться. Ни передач, ни воды. Матрасы драные, обоссанные. Кошмар! А таких тараканов я больше нигде не видел.

— По камере бегали?

— Открывают кормушку — и бросают их сверху в баланду. В щелку приказано наблюдать, как Тихонов себя ведет. Я аккуратненько тараканов выкидывал. Не глядя на дверь, говорил: «Ребята! Это лучше, чем ресторан «Пекин». Сами надзиратели шептали: «Иваныч, держись». Все мне сочувствовали.

В один из дней говорят: «Хотите побриться?» — «Конечно». Проводят на кухню, там на плите котел с баландой — а перемешивает грязной поварешкой женщина из лепрозория. Вся в экземах! Руки, ноги, лицо...

— Бр-р-р. Неужели вы потом эту баланду ели?!

— А куда деваться? Передачи запрещены. Не умирать же от голода.

— Нормальной пищи вообще не видели?

— О чем вы говорите?! Помните цирковую шляпу Никулина? Такая же алюминиевая тарелка. Вся исчерканная, изрезанная, грязная. В ней баланда. Ребята, которые представляли, что я там перенес, поражались: «Как ты выжил?!» Это пересказать невозможно! Вот деталь — воду мне дали в конце шестого дня.